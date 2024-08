AMZS pred novim šolskim letom še devetič začel s kampanjo Še 365 dni

Kampanja AMZS poteka v sodelovanju z avto-moto društvi in klubi ter policijo in ob podpori Zavarovalnice Sava, z njo pa voznike v dneh pred začetkom pouka opominjajo, da se otroci znova vračajo na šolske poti in da morajo paziti na otroke na cestah vse leto.

Kampanja se je uradno začela z današnjim dogodkom v enoti kranjskih vrtcev Janina, na katerem je AMZS v sodelovanju z AMD Kranj, Policijo in Mestno občino Kranj predstavila aktivnosti pred začetkom novega šolskega leta. Poudarili so pomen varne vrnitve na šolske poti po počitnicah, policisti pa so skupaj z otroki iz vrtca predstavili tudi varno pot v šolo.

Pomemben je predvsem dober zgled!

Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da si prizadevajo za varno mobilnost vseh udeležencev v prometu, veliko pozornost pa namenjajo otrokom in mladini. "Zlasti najmlajši, ki šele začenjajo svojo samostojno pot v prometu, še ne poznajo vseh zakonitosti in pasti, ki jih ta prinaša. Zato je ključno, da so odrasli najpomembnejši učitelji in z lastnim zgledom otrokom pokažejo, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. To zavedanje ne velja le na poti v vrtec ali šolo, temveč na prav vseh poteh," je dodal Andrejka.

K večji vidnosti in varnosti lahko pripomoreta AMZS Odsevni paketek in AMZS Pozorne nogavičke, ki lahko ob slabši vidljivosti poskrbijo za varnejši in vidnejši korak vseh udeležencev v prometu. Foto: Ana Kovač Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se statistika glede prometnih nesreč z najhujšim izidom že več let izboljšuje, kar pa po njegovem ne sme nikogar uspavati. K večji vidnosti in varnosti lahko pripomoreta AMZS Odsevni paketek in AMZS Pozorne nogavičke, ki lahko ob slabši vidljivosti poskrbijo za varnejši in vidnejši korak vseh udeležencev v prometu.

Policija pregleduje prometno signalizacijo

Pomočnik načelnika kranjske postaje prometne policije Miran Murnik je napovedal, da bodo policisti tudi letos večkrat obiskali šole ter skupaj z učitelji učence opozorili na nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem prometu.

Na začetek novega šolskega leta se policisti pripravljajo že več kot mesec dni. Skupaj z vzdrževalci državnih in občinskih cest so pregledali prometno signalizacijo ter v sodelovanju s predstavniki šol in lokalnih svetov za preventivo pripravili načrte varnih šolskih poti.

Murnik je izpostavil tudi prizadevanja za varno šolsko in obšolsko okolje, ki zajema šolske poti, igrišča, športne objekte, prireditvene prostore ter druge javne kraje, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Kot je zagotovil, bodo policisti svoje naloge opravljali skozi vse šolsko leto.

Ne le prvi dan šole – vse leto!

Med tistimi, ki so se pridružili akciji, je tudi AMD Kranj. Podpredsednik Ladislav Eržen je povedal, da mora biti varnost otrok prioriteta vse dni v letu. V društvu že vrsto izvajajo preventivne aktivnosti za zmanjšanje tveganja v prometu ter osveščajo voznike in ostale udeležence v prometu o pomenu varnega ravnanja v prometu.

Dogodka v Kranju se je udeležila tudi podžupanja Manja Zorko, ki je povedala, da je letos v deset osnovnih šol vpisanih približno 5600 otrok, v javne in zasebne vrtce pa jih bo zakorakalo nekaj manj kot 2000.

Za prvi šolski dan so v Kranju zarisali nove barvne talne oznake pred podružnično šolo na Kokrici, v pripravi pa so tudi načrti najvarnejših šolskih poti za vse kranjske šole. Varnost na šolskih poteh bodo prve dni zagotavljali njihovi redarji, občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa je tudi letos za prvošolce pripravil odsevnike, da bodo na poti v šolo še vidnejši.