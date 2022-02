Bi prodali avtomobil? Za te letnike je zanimanja največ.

Slovenci najraje iščemo rabljene avtomobile, stare od tri do šest let, in smo zanje pripravljeni odšteti do 20 tisoč evrov. Največ zanimanja je za nemške znamke, med oblikami pa izstopajo karavani – teh je med novimi modeli, zanimivo, na trgu vse manj.

Največ morebitnih kupcev je v zadnjih mesecih iskalo rabljene avtomobile letnikov od 2015 do 2018. To so avtomobili, stari od tri do šest let, kažejo podatki spletnega oglasnika DoberAvto.si. V tem starostnem razponu se je namreč znašlo dobrih 48 odstotkov tistih, ki so pri iskanju določili, kako nov avtomobil oziroma vsaj koliko star avtomobil si želijo.

S starostjo avtomobilov nato tudi zanimanje zanje strmo upada. Dvanajst let stare avtomobile si je ogledalo še 2,3 odstotka iskalcev, z letnikom 2004 oziroma 17 let starimi avtomobili pa je ta delež že upadel na le en odstotek. Podobno je tudi pri novih avtomobilih, saj je le dober odstotek obiskovalcev spletne strani iskalo avtomobile, stare do enega leta. Ta odstotek nato začne naraščati pri starosti od dve do tri leta.

Dve tretjini poizvedb do 10 tisočakov

Največ poizvedb za rabljene avtomobile je bilo v cenovnem razredu do pet tisoč evrov. Takih je bila polovica. V cenovnem razredu do 10 tisoč evrov je bilo že 75 odstotkov poizvedb. Pri meji 20 tisoč evrov pa zanimanje še posebej izrazito upade.

"Največkrat so kupci iskali rabljene avtomobile do vrednosti pet tisoč evrov. Z višanjem cene seveda upada tudi število ogledov, kar kaže na zanimanje trga oziroma dejansko kupno moč. Velik preskok pa se zgodi pri ceni avtomobilov nad 20 tisoč evri. To je očitno znesek, ki za slovenske kupce pomeni mejnik, do katerega so še pripravljeni vlagati v rabljen avtomobil," je podatke komentiral Peter Kavčič iz spletnega oglasnika za rabljene avtomobile DoberAvto.si.

Največ zanimanja za nemške znamke

Med znamkami so prednjačile predvsem tiste z nemškimi koreninami. Na vrhu so bili Volkswagen, Audi in BMW, sledili so jim Renault, Mercedes-Benz, Škoda, Citroen, Ford, Peugeot in Opel.

Med avtomobilskimi oblikami so največ poizvedb dobili karavanski avtomobili, teh je danes med novimi vozili na voljo vse manj. Enako velja za enoprostorce, ki so zasedli tretje mesto. Mednje so se uvrstili še športni terenci. Pri pogonih je bilo za slabo polovico vseh poizvedb za avtomobile z bencinskim motorjem.