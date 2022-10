Kakšnega dobimo za 3.500 evrov, na kaj je treba paziti?

Cene rabljenih avtomobilov so v zadnjem letu narasle tudi do 25 odstotkov. Kljub skromnemu proračunu, ki ga ima na voljo večina mladih voznikov ali študentov, je na trgu vseeno mogoče dobiti tudi uporabne avtomobile. Bolj kot starost in prevoženi kilometri je pomembna tehnična brezhibnost. Kaj si lahko privošči mladi voznik za 3.500 evrov?

Pri takem cenovnem okviru pridejo v poštev večinoma starejši avtomobili. Tudi če so dobro ohranjeni in redno vzdrževani, se pojavita obraba materialov in utrujenost vozila. Kupec mora zato na ceno avtomobila pristati z zavedanjem, da bo za izredna popravila najverjetneje še potreboval nekaj denarja, opozarjajo pri AMZS, kjer so prek svojega portala za prodajo rabljenih avtomobilov DoberAvto.si poiskali nekaj avtomobilov, ki glede na starost, ohranjenost in ceno ustrezajo takemu kriteriju.

Med avtomobili tega cenovnega razreda najdemo različne tipe avtomobilov, od klasičnih vozil spodnjega srednjega razreda, majhnih vozil in celo karavanov. V povprečju imajo ti avtomobili med 200 in 300 tisoč kilometrov, stari pa so od deset do 14 let.

Kupite avtomobil, ki bo opravil tehnični pregled

Smiselno je iskati avtomobile z bencinskimi motorji, ki so enostavneje grajeni in cenejši za vzdrževanje. Pri dizelskih motorjih je morebitnih stroškov več. Ti so povezani s sistemom dovoda goriva, na primer visokotlačna črpalka za gorivo, vbrizgalne šobe, DPF-filter in podobno. Veliko število prevoženih kilometrov pri takšnih avtomobilih ni nujno razlog, da se obrnemo stran. Če je bil pravilno vzdrževan, kilometri niso nepremostljiva težava.

Na prvem mestu je tehnična brezhibnost. Tudi če je avtomobil star 15 ali 20 let in se prodaja za 500 ali tisoč evrov, je pri njem najpomembneje, da je v takšni kondiciji, da bo lahko opravil tehnični pregled. Na prvem mestu je varnost in z njo povezana tehnična brezhibnost.

Najpogostejše težave se pojavljajo pri zavorah in podvozju ter prerjavenju, ki seveda v skrajni obliki ne zagotavlja več trdnosti karoserije. Pred nakupom je posebej treba preveriti pragove in most, pa tudi tesnilo glave motorja.

Foto: AMZS

Foto: AMZS

"Pred nakupom svetujem, da kupec, ki se zanima za avto starejšega letnika, natančno pregleda raven hladilne tekočine. Ta mora biti čista, predvsem mora biti raven v mejah, kot jih predpisuje proizvajalec, kar pa je tudi označeno v ekspanzijski posodi. Če je tesnilo glave motorja slabo in pušča olje ali če se hladilna tekočina meša z oljem, kar je seveda znak slabega tesnjenja, je to resna težava. Takšna tekočina je motna, spenjena, morda pa je celo ni več v videti, ko se odvije pokrovček za dolivanje hladilne tekočine. S tem je povezano pregrevanje motorja, kar bo 'skrivilo' glavo motorja, in če se to takoj ne sanira, slej ko prej privede do odpovedi celega motorja. Če se to pravočasno odkrije in avto še ni 'zakuhal', se to lahko odpravi hitro in z obvladljivimi stroški, v nasprotnem primeru pa je popravilo drago," svetuje Janez Kajzar, ki pri AMZS pregleduje avtomobile pred nakupom ali prodajo.

Redno vzdrževanje je cenejše kot popravila

AMZS je prek tovrstnih ogledov vzpostavila lastno oceno stanja cenejših rabljenih avtomobilov. Posebno oznako obetavno dobijo avtomobili, ki imajo preverjene realne kilometre in urejeno zgodovino lastništva ter so uspešno opravili zadnji obvezni tehnični pregled. Omenjena oznaka se podeli na podlagi številke VIN posameznega avtomobila.

"Voznikom še svetujemo, naj skrbijo za redno vzdrževanje obstoječega vozila. Izkušnje kažejo, da je redno vzdrževanje cenejše kot popravila, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega ali slabega vzdrževanja. Ob tem pa je treba tudi vedeti, da če je vozilo tehnično brezhibno, bomo tudi z avtomobilom nekoliko starejšega letnika lahko vozili varno in si tako zagotovili več manevrskega prostora pri izbiri in čakanju na avto, ki ga želimo kupiti, pa naj bo ta nov ali rabljen," dodaja Kajzar.