To je mercedes, ki vidi trideset let v prihodnost #video

Galerija: prva vožnja v mercedesu, ki ga poganjajo gorivne celice

Skok v prihodnost s pomočjo vodika

Čeprav velika večina sveta še vedno prisega na stari in preizkušeni motor z notranjim izgorevanjem, so pred več kot desetletjem prvi Mercedes-Benz bo imel do leta 2022 v svoji ponudbi deset modelov iz družine EQ. Foto: Gašper Pirman pogumni kupci že lahko pokukali v prihodnost z nakupom povsem električnega avtomobila. Zelena mobilnost z vsakim dnem trka na vrata voznikov, proizvajalci pa vlagajo enormne vsote denarja v razvoj novih baterij in tehnologij.

Na tej točki je treba omeniti Toyotin mirai, ki je leta 2016 svetu predstavil novo obliko pogonske kombinacije. Vodikove celice so še danes tabu tema, saj to vrsto futurističnega pogona pozna le peščica ekološko usmerjenih entuziastov. A mobilnost prihodnosti je zavita v tančico skrivnosti, počasnejši prehod na električna vozila pa odpira številna vprašanja.

Pri Mercedesu so nas povabili v Stuttgart, svoje domovanje, kjer so nas posadili v povsem običajno potniško kabino modela GLC, ki pa ga poganjajo gorivne celice in električna energija. S pritiskom na stikalo za zagon motorja smo skočili v prihodnost. Vsaj dvajset, če ne kar trideset let naprej. Predvidevajo namreč, da bo bodo šele takrat gorivne celice postale razširjen način poganjanja avtomobilov po vsem svetu.

Tehnološka naprednost prehiteva razvoj infrastrukture

Preden se zakopljemo v tehnične rešitve, podatke in zanimivosti, ki jih prinaša novi pogon F-Cell, pokukajmo k infrastrukturi. Tako kot pri praktično vseh stvareh v avtomobilski industriji (kljub številnim slovenskim podjetjem, ki imajo s svojim znanjem in naprednimi produkti pomemben delež v globalnem avtomobilskem cehu) Slovenija zaostaja pri polnilni infrastrukturi gorivnih celic.

Če smo pred časom še imeli polnilno postajo za vodik v Lescah, je ta zaradi zastarelosti zdaj neuporabna. Zmožna je polniti le s 150 bari, kar v praksi pomeni, da bi napolnila le bore malo vodika v rezervoar - enotni standard hranjenja vodika (H2) v rezervoarju je pod tlakom 700 barov, zato zahteva od polnilne postaje dovolj močen tlak, da se posoda v celoti napolni.

Pri GLC F-cell se 4,4 kilograma vodika na takšni polnilni postaji napolni v vsega treh minutah. V Nemčiji imajo lastniki toyote mirai in bodoči lastniki športnega terenca GLC F-cell za zdaj na voljo že nekaj več kot petdeset polnilnih mest. Od tega jih je pet v Stuttgartu in bližnji okolici. Do konca leta 2019 bo ta številka narasla na 100, do leta 2023 pa na 400 polnilnih črpalk.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Prvi avtomobili bodo pri najemnikih že ob koncu meseca



Kot so potrdili pri Mercedesu, bodo prvi primerki na ceste zapeljali že konec tega meseca. A vozniki ne bodo postali lastniki avtomobila. Mercedes je namreč pripravil shemo najema avtomobila. Uporabnik mora za mesečno uporabo plačati 800 evrov, pogodbo pa sklene za največ 48 mesecev. Prejeli naj bi že tisoč naročil.

Tehnologija, ki Mercedes pelje v zeleno prihodnost

Voznik lahko poleg običajnih voznih profilov prilagaja delovanje sistema na gorivne celice. Foto: Gašper Pirman Družabna omrežja in novice so vsak dan polne opozoril o človeškem izkoriščanju zemlje. Neobzirno onesnaževanje, čezmerno izkoriščanje naravnih virov in poplava plastike vodijo v propad. Človeštvo z vsakim letom golta neomejene količine energije, fosilnih goriv naj bi bilo samo že za desetletje ali dve, zato je iskanje alternative v polnem teku. Poleg električne energije mnogi vidijo rešitev v gorivnih celicah.

Res je, tudi proizvodnja vodika zahteva določeno energijo. Tukaj je treba opozoriti, da se za poganjanje gorivnih celic ne uporablja osnovnega, elementarnega vodika, ki ga je v naravi mogoče najti pravzaprav povsod. Treba ga je pridobiti, a k sreči se to lahko počne s pomočjo obnovljivih virov – sonca, vetra, vode. Pri Mercedesu bodo zaradi povečanih potreb po vodiku postavili sončne elektrarne in s pomočjo sonca pridobivali vodik. Še več, kot nam je na novinarski konferenci potrdil profesor Uwe Ernstberger, bo imel Mercedes v Nemčiji do leta 2020 vse tovarne brez ogljičnega odtisa. Krog vse od začetka proizvodnje do razgradnje avtomobila bo torej sklenjen. Odslužene baterije elektrificiranih modelov bodo uporabljali v novih energetskih projektih.

Na pomoč priskoči električna baterija

GLC F-cell je prvi avtomobil na svetu, kjer sta v en pogon združena motor na gorivne celice in polnilna baterija s kapaciteto 13,5 kilovatne ure. Elektromotor, vgrajen na zadnji osi, za rezervoarjem za vodik, ima 155 kilovatov in 365 njutonmetrov navora. Ker gre za priključni hibrid, se baterija prek polnilne vtičnice napolni v uri in pol, tudi ob izpraznjenem rezervoarju pa lahko ta futuristični GLC s pomočjo polne baterije prevozi do 50 kilometrov. Skupni doseg obeh pogonov znaša nekaj več kot 400 kilometrov po merilnem ciklu NEDC.

Pod prtljažnim prostorom nameščena baterija je pomoč pri poganjanju elektromotorja in hkrati dodatna varovalka, če vozniku zmanjka vodika v rezervoarju.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Na cesti kralj tišine in uglajenosti

Razen nekaj dodatnih značk in platišč z modrimi dodatki se GLC F-cell od modela, ki je daroval karoserijo, bistveno ne razlikuje. Prav tako večjih sprememb ni v notranjosti. Zaradi pogona je od običajnega GLC težji za sto kilogramov, še najbolj je opazen nekoliko manjši prtljažnik.

Ker je nad zadnjo osjo nameščena baterija, je dno prtljažnika višje za nekaj centimetrov, prav tako je postavljena za tri centimetre višje zadnja klop. S 183 centimetri smo zadaj sedeli pogojno udobno, saj je dodatna dva centimetra za višino glave "ukradla" panoramska streha, zato smo se z lasmi dotikali stropa.

Na mestnih vpadnicah in v mestnem vrvežu Stuttgarta smo iskali prve občutke. Gre predvsem za praktično neslišno vožnjo, ki jo poleg hrupa pnevmatik zmoti le občasno šumenje kroženja vode. Motor z gorivnimi celicami se namreč hladi s pomočjo vode, ki nastaja v procesu proizvajanja električne energije v gorivnih celicah.

Po 35 kilometrih smo ugotovili, da je GLC F-cell izredno uglajen, udoben, stabilen, vozno povsem preprost in nenaporen ter da res odlično skriva kilograme. Sunek je hipen, avto se zgane brez oklevanja in kolesa vedno žene elektrika.

Tehnična mojstrovina za prihodnje generacije

Mercedesov GLC F-cell ima vgrajen najnovejši sistem gorivnih celic. V primerjavi s prvotnim, pilotnim projektom, kjer je imel razred Foto: Gašper Pirman B vgrajen pogon z gorivnimi celicami, je današnji sistem manjši za 30 odstotkov in 40 odstotkov bolj učinkovit. Prvič je pogon nameščen na enake nosilce kot pri motorju na notranje izgorevanje.

Proizvodnja električne energije poteka v strogo nadzorovanem okolju. Za optimalni izkoristek pogona mora okoli 400 gorivnih celic delovati v 80-odstotni vlažnosti, pri tlaku dva bara in pri temperaturi 60-70 stopinj Celzija. Motor je opremljen tudi z električno turbino. Pri vhodu zraka večja turbina ustvari večjo kompresijo in bliskovito hitro skozi manjšo turbino pošlje svež zrak v motor.

Gorivne celice iz ogljikovih vlaken so zamenjale celice iz nerjavečega jekla. Ne le, da je njihova proizvodnja kar nekajkrat cenejša, proizvedejo jih bistveno hitreje in z manj težavami. Proizvodnjo električne energije na membranah gorivnih celic uravnava vlažilec, ki nadzoruje katalitično reakcijo. Ker ob procesu zgorevanja gorivnih celic kot stranski produkt nastaja čista, tudi pitna voda, se izloči prek izpušnega sistema. Od 20 do 30 odstotkov je ostane v pogonu za hlajenje in čiščenje zraka v klimatski napravi, preostala se v obliki pare nezaznavno izloči.

Ne smemo pozabiti niti na rezervoar iz ogljikovih vlaken. Ker so bile v preteklosti težave z uhajanjem vodika, so z razvojem novih tehnologij razvili skoraj popolnoma nepredušen rezervoar. Če je v preteklosti lahko vodik iz polnega rezervoarja "čudežno" izginil prej kot v enem letu, je zdaj ta čas pri GLC F-cell podaljšan na od šest do osem let.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Kilogram vodika na sto prevoženih kilometrov

Rezultati najnovejšega cikla meritev WLTP bodo znani šele ob koncu meseca, ko bodo na ceste zapeljali prvi serijski primerki, toda GLC F-cell naj bi porabil malenkost manj kot kilogram vodika na sto prevoženih kilometrov. Glede na trenutne cene po Nemčiji, kjer kilogram H2 stane približno dvanajst evrov, je cena za prevoženih sto kilometrov malenkost nad desetimi evri. To je nekoliko več, kot stane vožnja z običajnim dizelsko gnanim športnim terencem.