Povsem nov pristop Mercedesa in Lešnika: dovolj kul za Teslo?

To je eden od najbolj revolucionarnih mercedesov, torej vozil v zgodovini najstarejše avtomobilske znamke. Novi EQ C stavi na elektriko in dela dolgoročno. Bodo Evropejci dovolj hitro povzeli idejo tega avtomobila, ki je na zunaj precej drugačen, notri pa enak kot preostali mercedesi? Bo EQ C res dovolj kul, da ga bodo kljub odličnosti izdelave in materialov kupili namesto ameriške tesle?

Poganjata ga dva elektro motorja s skupno močjo 300 "konjev", EQ C ima tudi štirikolesni pogon in baterije s kapaciteto 80 kilovatnih ur. Foto: Mercedes-Benz Ocena



Mercedes-Benz je uradno vstopil v svet (resne) elektromobilnosti. Njihova znamka EQ je namenjena tako novim kot obstoječim kupcem mercedesov. Bistvo je v njihovem oblikovnem razlikovanju od klasičnih vozil. Novi EQ C na zunaj sicer ni bahavo in preveč drastično oblikovan. To je moderni električni crossover, ki ima lepe linije in bo na cestah zagotovo požel veliko zanimanja. Več drugačnosti smo pričakovali v notranjosti, kjer je skoraj enak modernim mercedesom. Enotni široki digitalni zaslon je povzet po novi generaciji A oziroma modelu CLS. EQ C je sicer šele prvi avto te znamke, ki bo zagotovo na številnih trgih hitro prodala prve razpoložljive avtomobile. Marsikdo se bo želel zapisati med tiste, ki vozijo električnega mercedesa. Čas bo pokazal učinkovitost proizvodnje, dobav in kvot ter dileme, ali se bodo premium nemški električni športni terenci (in pozneje limuzine) lahko prodajno zoperstavili Tesli.

"Danes je v avtomobilski industriji lepo biti zunanji oblikovalec. Električni avtomobili prinašajo določeno novo svobodo in predvsem drugačno zgradbo avta, ki ponuja več možnosti," nam je še pred uradnim razkritjem serijskega EQ C povedal Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu.

Mercedes C, E in S hitro zamenjamo, novi EQ C pa bo izstopal

Znani slovenski oblikovalec nam je že lani obljubil, da iz vidika oblikovanja prvi pravi električni mercedesi ne bodo imeli veliko skupnega s klasičnimi avtomobili te najstarejše znamke. V Stuttgartu so to obljubo držali. Vozila znamke EQ so drugačna in kdor ga bo od sredine prihodnjega leta vozil, bo na cesti zagotovo izstopal. Če danes lahko hitro zamenjamo razrede C, E in S, bo pri električnem avtu to drugače.

"Res je. Mercedes-Benz izdeluje več deset različnih modelov z motorjem na notranje izgorevanje. Zato nismo želeli, da bi le izdelali električno različico obstoječega modela. Vozila EQ bodo močno drugačna od klasičnih mercedesov, to je pomemben adut. Čas za vstop v svet električnih avtov je danes pravi. Vsekakor pa ni dovolj, da le vzameš obstoječi avto in mu dodaš modra ogledala in masko motorja," je dodal Lešnik.

Tesla prodaja odlično, a v primerjavi s prodajo Mercedesa je to kaplja v morje

Že v začetku tedna smo na Siol.net pisali o trenutni globalni prodaji električnih avtomobilov. Ameriška Tesla jih je v prvih sedmih mesecih prodala 91 tisoč in je s tam daleč uspešnejša od vseh evropskih znamk. Zgled Tesle tako velja še naprej in tudi v Evropi se strinjajo, da sta pred leti Elon Musk in njegov oblikovalec Franz von Holzhausen dokazala željo kupcev po vpadljivih, estetskih in tehnološko naprednih avtomobilih. Taki električni avti so postali predmet poželenja. Podobno kot je z Applom uspelo pokojnemu Stevu Jobsu, je v avtomobilskem svetu naredila Tesla.

Toda iz vidika Mercedes-Benza, vodilnega svetovnega proizvajalca premium vozil, je Teslina prodaja še vedno kaplja v morje. Mercedes je od leta 2012 do 2017 svojo letno prodajo povečal kar za milijon vozil. Vsako leto jih torej izdelajo in prodajo več kot dva milijona, tudi zanje pa bo električni program sprva z majhnim deležem. Do leta 2025 bodo v skupno deset novih modelov sicer vložili okrog 10 milijard evrov in morda se bo takrat ta delež lahko povečal.

Avtomobil poganjata dva asinhrona elektromotorja (vsak na svoji osi) s skupno močjo 300 "konjev" in 765 njutometri navora. EQ C ima tako tudi stalni štirikolesni pogon. Zmogljivost baterij znaša 80 kilovatnih ur. Na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom (AC) ga bo mogoče polniti z močjo največ 7,4 kilovata, na polnilnicah z enosmernim tokom (DC) pa z močjo do 115 kilovatov. To je na primer manj kot Tesla, Audi in Porsche.



Do 100 kilometrov na uro pospeši EQ C v 5,1 sekunde, najvišja hitrost pa je omejena na 180 kilometrov na uro. Prtljažnik ima zglednih 500 litrov prostornine.



Avto je dolg 4,7 metra, širok 1,8 metra in ima 2,8 metra medosne razdalje.

Notranjost je večinoma enaka kot smo jih pri mercedesih že vajeni. Gumbi za nastavljanje sedeža na vratih, prestavna ročica menjalnika ob volanskem obroču ... Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz bo začel EQ C izdelovati v začetku naslednjega leta. Prodaja bo stekla sredi prihodnjega leta. V Slovenijo ga leta 2019 predvidoma še ne bo. Foto: Mercedes-Benz

Lešnik: Tesli se sploh ne vidi, da je električna

"Primerjava s Teslo je zame zanimiva zato, ker njihovi avtomobili oblikovno niso nič drugačni od klasičnih. Tesla torej ni naredila oblikovno drugačnih vozil. Res je, da izdelujejo le tri modele in da jim ni treba narediti drugačnega avta od teh treh. Za nas pri Mercedesu, kot že rečeno, velja ravno nasprotno," je dodal Lešnik.

Slovenski oblikovalec je opozoril na primer na BMW, ki je na podoben način vpeljal futuristično električno znamko i, a je pri novem X3 električno različico naredil oblikovno skoraj enako kot klasično. Tudi Audijev električni crossover e-tron je oblikovno zelo podoben preostalim vozilom iz Ingolstadta.

Dva tisoč Norvežanov ga je že rezerviralo

Mercedes-Benz bo model EQ C začel v Bremnu izdelovati v začetku prihodnjega leta, na ceste pa avto prihaja sredi leta. Cenovno bo primerljiv z modelom GLC, kar je sicer tudi odvisno od električnih subvencij v posameznih državah. Audi je že začel izdelovati e-tron quattra, ki ga bodo razkriili 17. septembra v Kaliforniji. Oba evropska proizvajalca sta za vstop v svet elektromobilnosti torej pripravila trendovski crossover, medtem pa Tesla v ZDA za zdaj odlično trži svoj model 3. Njegova crossover različica z imenom Y prihaja na trge čez tri ali štiri leta.

Mercedes-Benz je na Norveškem še pred uradnim razkritjem avtomobila dobil dva tisoč vplačanih rezervacij (2.400 dolarjev).

Ker električni avtomobil znižuje stres in omogoči prijetnejšo vožnjo, so materiali v notranjosti še pomembnejši. Foto: Mercedes-Benz

Prostora zadaj je zadovoljivo veliko. Mercedes je znal izkoristiti prednosti arhitekture električnih vozil. Foto: Mercedes-Benz

Baterije so nameščene na dnu vozila. Foto: Mercedes-Benz

Robert Lešnik ob skici mercedesa EQ C, ki ima njegov podpis. Foto: Mercedes-Benz

Infozabavni sistem MUBX so prilagodil, da razume tudi uporabne ukaze s področja električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič