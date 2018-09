Podatki, ki kažejo na hitrost Tesle in zaostanek Evrope

Medtem ko je podjetje Tesla v sedmih mesecih prodalo 91 tisoč električnih avtov, tradicionalni avtomobilski proizvajalci le počasi lovijo zaostanek za Američani. Mercedes-Benz jim bo sledil od torka naprej, kmalu v isti lov tudi Audi in čez nekaj let še Volkswagen.

Prodaja električnih avtomobilov je letos, pričakovano, visoko narasla. Globalno so jih proizvajalci v prvih sedmih mesecih leta prodali dobrih 906 tisoč. To je 68 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in dovolj za trenutno 1,7-odstotni tržni delež na trgu novih osebnih avtomobilov. Ameriški Tesla je letos najuspešnejši proizvajalec električnih vozil. Prodali so jih 91 tisoč, drugouvrščeni kitajski BYD pa 89 tisoč avtomobilov.

Pri Tesli bodo začeli model 3 v Evropo predvidoma dostavljati prihodnje leto. Foto: Reuters Obet Tesle: Že letos na cestah že sto tisoč modelov 3?

Medtem ko BYD, BAIC in drugi kitajski proizvajalci izkoriščajo moč največjega avtomobilskega trga na svetu in tudi ugodne subvencije za nakup tovrstnih vozil, Tesla še naprej meče rokavico uveljavljenim avtomobilskim proizvajalcem.

Modela X in S sta kljub visoki ceni ostala zaželen avtomobil v višjem premium razredu, novi model 3 pa je v enem letu preživel proizvodni pekel in zdaj končno začel dosegati pričakovane rezultate.

Tesli je uspelo po podatkih Bloomberga do konca avgusta izdelati že 80 tisoč modelov 3, od tega v zadnjih dveh mesecih več kot 39 tisoč. Zaradi težav z barvami je trenutna tedenska proizvodnja tega avtomobila pod mejo pet tisoč vozil. Tesli bo predvidoma že do konca tretjega četrtletja uspelo izdelati skupno sto tisoč električnih modelov 3.

Najuspešnejši proizvajalci električnih in priključnih vozil na svetu (januar-julij):

Prodaja 2018 Tesla 91.201 BYD 89.760 BAIC 67.527 BMW 64.933 Roewe 51.782 Nissan 51.018 Volkswagen 48.417 Chery 30.973 Chevrolet 28.583 Toyota 28.196

Nissan je do konca julija izdelal 49 tisoč leafov, a bo na globalni lestvici kmalu zaostal za Teslovim modelom 3. Tudi za leafa veljajo na trgih, kot je slovenski, precej omejene kvote. Foto: Gregor Pavšič

Hyundaieva kona electric bo imela baterijo z zmogljivostjo 40 ali 62 kilovatnih ur. Foto: Hyundai Povpraševanje v Evropi (in Sloveniji) manjše od razpoložljivih kvot

Tradicionalni avtomobilski proizvajalci rasti prodaje električnih vozil sledijo še počasi. Nissan je letos naredil korak naprej z leafom, Hyundai bo jeseni tudi v Slovenijo že pripeljal električni crossover kona. Ta se ponaša z moderno zgradbo, postavitvijo baterij in predvsem mikavno velikim dosegom.

Pri obeh omenjenih se zapleta predvsem pri količini vozil, ki jih je sploh mogoče dobiti iz Japonske. Hyundai bo v Sloveniji podobno kot pri ioniqu predvidoma hitro prodal vse razpoložljive kone electric.

Premium tekmeci Tesle: Mercedes bo podznamko EQ razkril v torek

Neposredni izzivalci Tesle so sicer premium proizvajalci. Mercedes-Benz bo v torek zvečer na Švedskem razkril serijski električni crossover EQ C in se tako z lastno podznamko resneje podal na področje elektromobilnosti. Več o tem avtu si boste lahko s tega dogodka prebrali tudi na Siol.net. Audi bo prav tako jeseni razkril serijski električni crossover e-tron quattro, Jaguar pa je že začel s prodajo modela i-pace. In vodilni evropski proizvajalec Volkswagen? Svojo električno crossover limuzino I.D. vizzion (tekmec tesli S) obljubljajo šele za leto 2022, dve leti prej bodo na ceste poslali električno kombilimuzino.

Video - Mercedesov napovednik modela EQ C

Najuspešnejša sta nissan leaf in Teslov model 3

Do konca julija je bil najbolje prodajan električni avto na svetu še vedno nissan leaf. Japonci so jih letos prodali 49 tisoč. Na drugo mesto se je kljub začetnim težavam s proizvodnjo prebil Tesla z modelom 3, ki so jih v prvih sedmih mesecih letošnjega leta prodali 41 tisoč. V mesecu juliju so jih pri Tesli prodali 14 tisoč, Nissan pa dobrih sedem tisoč leafov.

Glede na rast proizvodnje Teslovega modela bodo predvidoma že prodajni rezultati za avgust pomenili spremembo na vrhu. Na tretjem mestu je kitajski BAIC z modelom serije EC. V prvi deseterici ima Tesla tudi modela S in X, vanjo pa se je uvrstil tudi Mitsubishi z letos prenovljenim outlanderjem plugin hibrid.

Najbolje prodajani električni in plugin hibridi (januar-julij):