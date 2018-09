Novi GLE: tehnološko sijajen Mercedesov ponos #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz ni le oblikovno popravil svojega poslovnega SUV, temveč je modelu GLE namenil dodatni par sedežev, ga v notranjosti odel v najboljše materiale in tehnološko postavil ob bok največjim štirim tekmecem. V Evropo bo zapeljal na začetku prihodnjega leta, javnost pa si ga bo lahko prvič ogledala na prihajajočem avtosalonu v Parizu.

Novi obraz za poslovni GLE Foto: Mercedes-Benz

Sledi Lešnikovi oblikovni filozofiji – aerodinamika ima pomembno vlogo

Novi Mercedesov SUV v poslovni svet prinaša nekaj vsakodnevne družinske uporabnosti. Tako kot tekmeci (BMW X5, audi Q7, range rover sport in volvo XC90) je prvič na voljo s tretjo vrsto sedežev in namenjen prevozu sedmih potnikov.

Oblikovalske ekipe pod vodstvom Roberta Lešnika ni zmotilo, da je novi GLE postal bistveno večji kot predhodnik. Orjak je kljub svojim terenskim genom postal aerodinamični odličnjak s količnikom zračnega upora 0,29 (pri predhodniku se je številka ustavila pri 0,32).

Novi GLE ima 2.995 milimetrov dolgo medosje, ki je za osemdeset milimetrov daljše kot prej. Zaradi tega so potniki v drugi vrsti pridobili dragocenih 69 milimetrov za kolena in dodatnih 33 milimetrov pri glavah. V zadku se skriva 825 litrov velik prtljažni prostor oziroma 2.055 litrov, če elektronsko podremo sredinsko klop.

Našo pozornost je pritegnil novi blagi hibrid

Nemci so za zdaj izpostavili le novi trilitrski prisilno polnjeni linijski šestvaljni motor s tehnologijo blagega hibrida. Že poznani sistem EQ Boost bencinskim 270 kilovatom in 500 njutonmetrom doda 16 kilovatov in 250 njutonmetrov navora – za kratek čas ima voznik tako na voljo skupno moč 286 kilovatov. Prenos se na vsa štiri kolesa prenaša prek devetstopenjske avtomatike.

V Stuttgartu so obljubili še, da se bosta v bližnji prihodnosti motorni paleti pridružila še štirivaljni dizelski motor in priključni hibrid. Vsi motorji bodo ob prihodu opremljeni z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom, štirikolesni pogon 4Matic bo pri štirivaljnih motorjih fiksno razporejal navor med osema v razmerju 50:50, medtem ko se pri različici 450 4Matic celoten navor lahko prenese na eno os.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Seznam dodatne opreme je skoraj neskončen

GLE je seveda, tako kot preostali tehnološko napredni bratje, na voljo s širokim naborom asistenčnih sistemov. Inženirji so vanj prvič vgradili nov sistem aktivnega nadzora varnostne razdalje, ki prek aplikacije za spremljanje prometa v realnem času pregleduje cesto pred avtomobilom in v primeru zastojev preventivno zmanjša hitrost avtomobila na sto kilometrov na uro. Pri tej hitrosti senzorji reagirajo hitreje in v primeru stoječe kolone vozilo še varno ustavijo.

Za udobje med vožnjo skrbi opcijski sistem E-Active body control. Za delovanje uporablja 48-voltni električni sistem in glede na Foto: Mercedes-Benz razmere na cesti prilagaja posamičen blažilnik zračnega vzmetenja. Če voznik obstane v programu off-road, ta sistem to prepozna in samodejno dvigne ali spusti avtomobil. S tem se poveča ali zmanjša tlak v pnevmatikah, posledično se izboljša oprijem pnevmatik.

Izpostaviti velja še sistem, ki voznika ali potnike opozori, če se pri odpiranju vrat od zadaj približuje avtomobil. Ne manjkata niti pametni pomočnik MBUX in funkcija Energizing comfort, ki v notranjost prinaša pomirjajoče dišave in različne vrste glasbe.

V notranjosti nekaj novosti, a osnova ostaja enaka

Foto: Mercedes-Benz Pogled na fotografije razkriva marsikaj. Kot se za avtomobil takšnega cenovnega ranga spodobi, ne manjka odličnih materialov in povezanih linij. Na armaturni plošči je viden zdaj že prepoznaven dvojec – 31,2 centimetra velika zaslona. Eden je seveda namenjen infotaimentu, drugi pa vozniku prikazuje vse potrebne informacije.

Voznik lahko najnujnejše podatke pregleduje na projicirnem zaslonu, ki je kar dvakrat večji kot pri predhodniku in za 20 odstotkov svetlejši. Zasnova prezračevalnih šob in osrednjih fizičnih stikal je vizualno spremenjena in s tem poudarja odmik od ustaljenega videza proizvajalca.

GLE bo javnosti prvič predstavljen na avtosalonu v Parizu na začetku oktobra. Na ceste po Evropi bo zapeljal že čez nekaj mesecev, v prodajne salone pa iz obrata Tuscaloosa v Alabami v ZDA v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz