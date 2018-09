Kmalu novi Mercedesov prodajni prvak Slovenije

Mercedes-Benz je pred slabim tednom na Švedskem sicer razkril svoj prvi električni crossover EQ C. Ta je pomemben zaradi njihove prihodnje vloge v svetu elektromobilnosti, iz vidika današnje prodaje pa bo še veliko večjo težo imel novi razred B. Ta na vseh trgih sicer ni uspešnica, a vsaj Slovenija mednje zagotovo sodi. Razred B je bil namreč najbolje prodajani mercedes na našem avtomobilskem trgu. Mercedes bo novo generacijo tega vozila predstavil prihodnji mesec na avtomobilskem salonu v Parizu.

Spredaj se bo zgledoval po linijah novega razreda A. Foto: Mercedes-Benz Še naprej praktičen, a z bolj zaobljenimi linijami

Nemci ga bodo razvili na osnovi predelane platforme MFA. Po prvih informacijah in že ujetih testnih zamaskiranih vozilih bo novi razred B obdržal osnovno praktičnost predhodnika. Ta je bil dobra zmes med enoprostorcem, kombilimuzino in imel je celo nekaj genov crossoverjev. Tu mislimo predvsem na višji položaj sedenja in s tem olajšano vstopanje in izstopanje iz vozila.

Oblikovno bo povzemal linije novega razreda A, kar še posebej velja za sprednji del avtomobila. V notranjosti lahko pričakujemo široko digitalno zasnovo merilnikov in zaslona nad sredinsko konzolo, ki vsebujeta infozabavni sistem MBUX. Linije bodo torej nekoliko bolj zaobljene kot do zdaj.

Poleg razred B prihaja tudi novi GLB

Čeprav so pri Mercedesu sprva nameravali izdelati razred B z dvema različnima medosnima razdaljama, bodo ostali pri eni. Vlogo podaljšanega vozila bodo raje namenili novemu modelu GLB, je poročal britanski Autocar. GLB bo dopolnilo Mercedesovega kompaktnega razreda in njihov odgovor na BMW X1 in audija Q3.

Novi razred B bo sčasoma imel tudi možnost priključno hibridnega pogona. Več o motorjih po predstavitvi v Parizu. Mercedes bo avtomobil na ceste pripeljal v sredini prihodnjega leta.