Primerjalni test: 13 mestnih avtov, to so trije najboljši

Primerjalni test PRIMA: Majhni avtomobili segmenta B

Kdor danes kupuje mestni avtomobil, lahko izbira med 15 modeli. Na primerjalnem testu smo jih podrobneje spoznali trinajst in med njimi ugotovili številne podobnosti, a tudi drastične razlike. Najbolj prepričljivi so bili volkswagen polo, suzuki swift in ford fiesta.

Na enem mestu smo zbrali kar 13 mestnih avtomobilov, na primerjalni test nismo dobili le kie rio in nissan micre. Foto: PRIMA Tokratni primerljalni test PRIMA osmih slovenskih medijev (Avtomobilizem.com, Avto Fokus, Dnevnik, Finance, Komotar Minuta, Siol.net, Volan in Žurnal24) je ocenil avtomobile segmenta B.

Na vrhu so prepričljivo končali volkswagen polo, ki je tako po zmagi na izboru za Slovenski avto leta dobil še drugo laskavo priznanje, suzuki swift in ford fiesta. Med trinajsterico sodelujočih sta prijetno presenetila peugeot 208 in opel corsa, ki generacijsko spadata že med precej stare avtomobile tega razreda.

Razlike med avtomobili so bile precej velike, vsak morebitni kupec vozila iz tega razreda pa bo moral ob odločitvi upoštevati tudi lastne prioritete. Izbira v tem razredu je danes resnično zelo velika in tudi raznovrstna.

Volkswagen polo proti suzukiju swiftu in fordu fiesti – kaj je odločilo?

Že ob našem testu nove generacije suzukija swifta smo simpatični japonski avtomobil označili za enega od najboljših nakupov za 15 tisoč evrov. Dražjega swifta namreč ni mogoče dobiti, saj za to ceno ponuja vse razpoložljivo opremo. Swift je na našem primerjalnem testu v marsičem celo premagal zmagovalca volkswagna pola, ki pa je bil – podobno kot smo ga ocenili tudi v izboru za Slovenski avto leta 2018 – zelo dober v vseh pogledih. Ključno prednost je polo dobil pri asistenčnih sistemih, kjer ima na voljo tudi take, ki pri swiftu niso na voljo.

Swift je pola na drugi strani premagal pri okretnosti (obračanje na majhnem prostoru), pri voznih lastnostih v slalomu med stožci, pri bolj ugodni ceni in stroških servisa in tudi v skoraj vseh nedoločilnikih, kjer je presoja subjektivna in nemerljiva. To so prepričljivost celotnega paketa, posebnost na cesti in tudi pri videzu, kjer sicer swift kot globalni model Suzukija ni prilagojen okusu evropskega kupca.

Polo je poleg asistenčnih sistemov in tudi v Sloveniji ugodne cene zelo prepričljiv pri prostornosti na zadnji klopi. Precej slabši sta zato na drugi strani dostopnost do zadnje klopi in glasnost motorja v prostem teku.

Fiesta je tako pola kot swifta ugnala pri voznih lastnostih. V slalomu je bila najbolj prepričljiva, prav tako pri odličnih povratnih informacijah vozniku prek volanskega sistema. Fiesta je prav tako zelo dobro opremljena z asistenčnimi sistemi, med vsemi vozili na testu pa je bila najdražja.

Suzuki swift se izkaže s simpatičnostjo, odličnimi voznimi lastnostmi in tudi nizko ceno. Le popustov pri njihovih trgovcih ne moremo pričakovati. Težava s swiftom je tudi dobava avtomobila iz Japonske, saj so razpoložljive kvote zelo omejene. Foto: PRIMA

Mazda 2 je po dinamičnih voznih lastnostih zaostajala za prvo trojico, vseeno pa veliko točk osvojila v drugih ocenjevalnih kategorijah. Foto: PRIMA

Foto: PRIMA 1. Volkswagen polo



Prodajni dragulj znamke Volkswagen je z vstopom v novo generacijo svojo vsestranskost prestavil na višjo raven in se v praktično vsaki avtomobilski prvini dokazal kot kredibilen tekmec, ki ga bo težko premagati. Blestel je predvsem pri varnostno-asistenčnih sistemih in uporabnosti potniške kabine. Prepričal je še z vozno dinamiko, kjer ima v primerjavi z ibizo vgrajeno večtočkovno zadnjo premo, povprečno pa se je odrezal pri gospodarnosti in pri nedoločnikih, kjer mu za vrhunsko oceno manjka šarma. Posebej smo pohvalili prtljažni prostor, udobje na zadnjih sedežih in serijsko vgrajen sistem za samodejno zaviranje v sili. Glede na zelo konkurenčno ceno avtomobila in ceno servisov, ki je v zlati sredini, med tekmeci polo skoraj nikjer ni razočaral.

Foto: PRIMA 2. Suzuki swift



Japonski mestni malček je povsem zasluženo osvojil drugo mesto in ves test dihal za ovratnik polu. V notranjosti se je izkazal z udobjem sedežev spredaj in zadaj, lastnika pa bo razveselil podatek, da je bil eden od najbolj varčnih avtomobilov na testu, ki ima hkrati izredno tih motorček. V slalomu nas je bolje prepričala le fiesta, swift pa se je s svojimi odličnimi voznimi lastnostmi zavihtel na drugo mesto. Lastnika bo navdušil podatek, da je swift do 75 tisoč kilometrov najcenejši za vzdrževanje in ima nizke stroške zavarovanja. Vse tekmece je premagal tudi pri nedoločnikih, kjer nas je prepričal s svojo karizmo in drugačnostjo.

Foto: PRIMA 3. Ford fiesta



Vozniška kraljica segmenta je povsem zasluženo osvojila naša srca z voznimi lastnostmi. A fordova malčica ni osvojila tretjega mesta le s pomočjo dobrih voznih lastnosti, prepričala je z odlično izdelavo potniške kabine, udobnimi sedeži, veliko priročnimi odlagalnimi površinami in vrhunsko ergonomijo. Pri varnostno-asistenčnih sistemih je zaostala le za polom, hvalimo pa široko množico pomagal, med njimi serijsko nameščeni sistem za samodejno zaviranje v mestu. Iz boja za prvo mesto jo je odstranila višja nakupna cena avtomobila, saj je bil najdražji avtomobil na testu. Osem uredništev je navdušil tudi njen videz. S šarmom nas je vse očarala, zato je pri tem zaostala le za swiftom.

Foto: PRIMA 4. Mazda 2



Mazdin najmanjši model je napadal iz ozadja in z nekoliko drugačno filozofijo osvojil četrto mesto. Nikjer ni izstopala, a se je v vseh prvinah blizu okoli sredine. Opozoriti je treba na odlično ergonomijo, ki jo dopolnjujeta še prostornost in udobje sprednji sedežev. Mazda2 je testni krog prevozila zelo varčno, bolje od večine tekmecev in je bila pri voznih lastnostih med boljšimi v razredu. Japonka nas je z nekoliko posebnim videzom, ki se uklanja običajnim smernicam v oblikovanju prepričala, zato si je zaslužila zajeten kos točkovne pogače pri nedoločnikih.

Foto: PRIMA 5. Peugeot 208



Eden od starejših avtomobilov na testu, ki še čaka na novo generacijo, je prijetno presenetil in se zavihtel na peto mesto. Oblikovno posebno zunanjost dopolnjuje še bolj posebna notranjost s prvo generacijo i-cockpita. V oči nam je padel prtljažni prostor, ki ima nizek nakladalni rob, visoko uporabno vrednost in je po litrih v zgornji polovici razreda. Majhen volanski obroč nas je prepričal na slalomu, kjer smo hvalili vozne lastnosti in komunikativnost volana. Največ je izgubil pri asistenčnih sistemih, kjer se pozna starost modela. Nova generacija bo v tem elementu zagotovo stvari postavila na svoje mesto, a ima starost modela prednosti pri ceni avtomobila. Šlo je za eno od boljših boljših razmerij v ceni avtomobila, zavarovanja in vzdrževanja.

Foto: PRIMA 6. Opel corsa



Zimzelena corsa stavi na preverjene adute, ki so vedno krasili ta avtomobil. Eden izmed največkrat opažen majhnih mestnih avtomobilov na naših cestah tako kot 208 težko pričakuje prihod nove generacije. Kot se za mestni avtomobil spodobi, se je izkazala z okretnostjo, preglednostjo in razmeroma dobro ergonomijo v potniški kabini. Največ točk pa si je prislužila z nizko nakupno ceno avtomobila in konkurenčnimi stroški vzdrževanja. Prijetno presenečenje testa PRIMA .

Foto: PRIMA 7. Škoda fabia



Tako kot vsi Škodini modeli tudi fabia stavi na odlično izkoriščenost potniške kabine, ki izredno prostorna in udobna. Prtljažni prostor navduši z nizkim nakladalnim robom ter splošno uporabnostjo. Tako kot polo je tudi fabia lahko dobro opremljena z varnostnimi-asistenčnimi sistemi. Čehinja je zaradi preproste zunanjosti v nas vzbudila manj čustev, a njen adut bosta zagotovo cena ter predvsem družinska uporabnost za velikost avtomobila.

Foto: PRIMA 8. Toyota yaris



Na osmo mesto se je zavihtela toyota yaris. Najbolj varčen avtomobil na testu je tako kot druga japonska predstavnika zaradi nekoliko drugačne filozofije oblikovanja dobil veliko točk pri nedoločnikih. Med boljšimi je bila tudi pri uporabnosti potniške kabine, nekoliko manj točk pa je dobila pri uporanbosti prtljažnega prostora. Z dobrimi voznimi lastnostmi bi se lahko zavithtela še višje, a so jo pri tem omejili nekoliko višja nakupna cena in najvišji stroški vzdrževanja do 75 tisoč kilometrov.

9.-13. mesto: Renault clio, seat ibiza, citroen C3, hyundai i20 in dacia sandero



Zadnjih pet mest med 13 avtomobili so zasedli deveti clio, deseta ibiza, enajsti C3, dvanajsti i20 in trinajsti sandero. Morda koga preseneti nižja uvrstitev slovenskega prodajnega kralja clia, vendar je točke izgubljal pri asistenčnih sistemih in voznih lastnostih. Kljub enaki zasnovi kot polo je ibiza na cesti bistveno manj prepričljiva kot polo in celo dražja. Dobro se je odrezala pri asistenčnih sistemih in uporabnosti potniške kabine. Igrivi C3 nas je navdušil z videzom in pojavnostjo, vendar zaradi pomanjkanja širine asistenčnih sistemov in slabše uporabno potniško kabino padel nižje po lestvici. Eden od starejših avtomobilov na testu je bil i20, kjer se pozna pomanjkanje varnostnih elementov, a se je izkazal pri voznih lastnostih in prostornosti potniške kabine. Sandero, cenovno zelo dobro pozicioniran avtomobil, zaostane pri voznih lastnostih, založenosti z asistenčnimi sistemi, hkrati pa je na normnem krogu porabil največ goriva.

Vozniško je bila najbolj prepričljiva nova ford fiesta. Foto: PRIMA

Del testiranja je bil tudi preizkus okretnosti oziroma obračanja na majhnem prostoru. Najboljši je bil suzuki swift. Foto: PRIMA

O cenah in popustih

Pri cenah smo preverili tako uradne cenike, izbrali smo konfiguracije vozil s primerljivo opremo in obiskali tudi prodajne salone posameznih znamk. Tam so nas zanimali konkretni popusti, ki jih ponujajo strankam, in tudi najpogosteje izbrane različice.

Vstopne modele vseh znamk je mogoče dobiti za okrog 10 ali 11 tisoč evrov. Najpogosteje kupci za avtomobile tega razreda odštejejo od 12 do 13 tisoč evrov. Izjema so najbolje opremljeni modeli, ki stanejo okrog 15 tisoč evrov. Te cene že upoštevajo popuste. Pri teh je bil najbolj radodaren Opel s corso, kjer je popust pomenil kar 20 odstotkov uradne maloprodajne cene.

Še nekaj okrog popustov: Dacia, Toyota in Suzuki so znamke, kjer boste lahko veseli, če bo končni popust znašal od 200 do 300 evrov.

Največ točk so dobili opel corsa, citroen C3, dacia sandero in peugeot 208, najmanj pa ford fiesta, seat ibiza in toyota yaris.

Precejšnje razlike so tudi na področju stroškov servisiranja. Zanimivo je, koliko dražji je v primerjavi z Renaultom poseg za isti motor na servisu Dacie. Najcenejše servise imata renault clio in suzuki swift, najdražje pa peugeot 208, mazda 2 in toyota yaris.

Moderni infozabavni zaslon v novem volkswagen polu. Foto: PRIMA

Čeprav je že nekoliko v letih, se je na našem primerjalnem testu zelo dobro izkazal tudi peugeot 208. Foto: PRIMA

Asistenčni sistemi, infozabavnost …

Pomemben del ocene je bila dostopnost sistema za samodejno zaviranje v sili (AEB), stopnja naprednosti žarometov in za cenovno dostopnost ter uporabniško izkušnjo sredinskega zaslona z vmesnikom. Ocenjevali smo povezljivost s telefonom in oblačnimi storitvami. Hvalimo, da je v tem razredu postal nekaj povsem običajnega priključek USB.

V tem ocenjevalnem sklopu sta bila zanesljivo najbolj prepričljiva ford fiesta in volkswagen polo, ki ponujata največji nabor serijskih in doplačljivih asistenčnih sistemov. Polo ponuja največji serijski zaslon in ima lahko vgrajen koncernski sistem povezljivosti Car Net, kar je bilo odločilno, da je prejel največ - 34 točk od skupaj 39 točk. Fiesta ima na voljo tudi kak sistem, ki ga polo ne pozna.

Preostali avti na testu sledijo z občutnim razkorakom, najbližje z vsemi možnostmi na seznamu doplačil je seat ibiza, blizu so še suzuki swift, mazda2, škoda fabia in citroën C3. Toyota yaris dokazuje, da so lahko tudi avti že nekoliko starejšega (izvornega) letnika pri asistenci in infozabavi prav spodobno opremljeni. Najbolj prodajan slovenski avto clio je v tem vidiku ocenjevanja zelo povprečen.

Nepresenetljivo glede na skromne zahteve njegovih kupcev je na repu skupnega točkovanja dacia sandero, manj pričakovano pa hyundai i20, ki je zelo skromen pri asistenčnih pripomočkih. Kljub temu sta oba lahko prav spodobna na polju infotainmenta, Dacia ga je naredila cenovno zelo dostopnega.

Poraba goriva

Testni krog je bil, če sklepamo po navigaciji, dolg 122,7 kilometra. Sprva smo zapeljali na avtocesto (25,7 kilometra, hitrosti do 135 kilometrov na uro), na prvem odseku magistralne ceste vozili umirjeno (19,8 kilometra, varčna vožnja) in na drugem odseku dinamično (15,2 kilometra, višji vrtljaji, hitrosti do 110 kilometrov na uro). Nato smo še enkrat zapeljali na avtocesto (39,7 kilometra, hitrosti po števcu do 135 kilometrov na uro) in testni krog končali po mestnem voznem ciklu (22,3 kilometra, hitrosti po števcu maksimalno pet kilometrov na uro nad omejitvijo). Vsem trinajstim predstavnikom smo, če so imeli to možnost, nastavili vozni profil na Normal in prižgali sistem start&stop.

Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno porabo znaša kar 2,27 litra, po celotnem testnem krogu pa je bila najbolj varčna toyota yaris s povprečno porabo goriva 5,28 litra. Na avtocestnih odsekih (5,41 litra) je bil najvarčnejši volkswagen polo, na športnem delu se je izkazala ford fiesta (5,49 litra), v mestu (5,28 litra) in v umirjenem ciklu (3,73 litra) pa je bil najbolj varčen spet yaris. Dobro se je odrezal tudi suzuki swift, ki je bil z blagim hibridom v vseh kategorijah pri vrhu.

Po prevoženih 122,7 kilometra so manj kot šest litrov porabili samo štirje avtomobili – yaris, polo, swift in mazda. Edini, ki je porabil več kot sedem litrov, je bil dacia sandero. Kljub enakemu motorju je bil renault clio od sandera varčnejši za več kot liter, a je za slabši rezultat zagotovo kriva izvedenka stepway, ki je nekoliko višja in ima posledično slabši koeficient zračnega upora.

Merjenje prostora na zadnji klopi, kjer je bil najbolj prepričljiv volkswagen polo. Foto: PRIMA Poudarjamo, da uradna prostornina pogosto ne kaže realne slike prostornosti prtljažnika. Da so dobri tako ali drugače, torej v praksi in teoriji, so potrdili le volkswagen polo in v večjem delu seat ibiza in škoda fabia. Foto: PRIMA

Praktičnost notranjosti: kdo je najbolj prostoren, udoben …

Potniškega dela smo se lotili tako, da sta se dva potnika usedla zadaj in dva na sprednja sedeža. Ocenjevali smo enake parametre, pri čemer spredaj niti ni bilo posebnih razlik. Seveda so bili nekateri sedeži bolj in drugi manj udobni, a z izjemo nekaterih se v teh predstavnikih sedi zelo dobro. C3 je malo poseben zaradi svojih mehkejših sedežev, pravih "foteljev", ki so precej udobni, a smo za vsaj enako dobre ali celo boljše ocenili tudi nekatere predstavnike (fiesta, polo …). Ti so ob udobju ponudili še nekaj bočnega oprijema in na sploh boljšo celovitost. Negativno je izstopala predvsem corsa, ki ima med vsemi najtrše sedeže.

Zadaj smo dvema potnikoma merili prostor nad glavo in koleni, pred vstopom pa še vstopno odprtino na dveh točkah. Zadaj je bilo manj avtomobilov zelo udobnih, kar je v tem segmentu tudi mogoče pričakovati, a pod črto nobeden od njih ni bil prav slab.

Kakovost materialov smo merili s svojimi nežnimi ročicami in preverjali, ali so mehki, prijetni na otip in tudi na oko, obenem upoštevali še kakovost izdelave. Kakšen predstavnik je sicer na pogled zanimiv, a potem plastika škripa ob dotiku. Pri ergonomiji smo upoštevali, ali so stikala smiselno razporejena, ali je vmesnik zaslona na dotik hiter in intuitiven, ali so najpogosteje uporabljenim funkcijam namenjeni fizični gumbi in podobne stvari, praktičnost je pokazala količina odlagališč. Na primer reža za mapo na hrbtišču sprednjih sedežev, pa prostor za plastenki dveh dimenzij, ali sovoznikov predal sprejme mapo A4, ali kam lahko odložimo telefon in denarnico in podobno.

Kdo ima največji prtljažnik?

V prtljažnikih smo merili višino odprtine in nakladalnega robu. Pri tem so se najbolj izkazali citroen C3, peugeot 208, mazda 2, opel corsa, škoda fabia in toyota yaris. Najslabše se je odrezal Volkswagnov trojček – polo, ibiza in fiesta.

V prtljažnik smo zlagali tudi dva večja in dva manjša kovčka. Za silo bi te štiri stlačili celo v vse avtomobile, a bi se pri mazdi in toyoti ob zaprtem prtljažniku dvignila zadnja polica in zastirala pogled nazaj. Zelo podobno je tudi pri corsi. V citroen, ford in suzuki gredo vsi omenjeni kovčki za las. Malenkostno več prostora je ostalo v hyundaiju i20, še nekoliko več v škodi , seatu in renaultu. V peugeot 208 in dacio sandero bi morda spravili celo še kakšno večjo vrečo ali manjšo torbo.

Poudarjamo, da uradna prostornina pogosto ne kaže realne slike prostornosti prtljažnika. Da so dobri tako ali drugače, torej v praksi in teoriji, so potrdili le polo (najbolj) in v večjem delu ibiza in fabia. Veliko obljublja, a manj daje citroen, ravno obratno malo obljubljata, a dajeta (zelo) veliko peugeot in dacia, glede na navedeno malce preseneti tudi suzuki, v mejah pričakovanega pa sta ford in hyundai. Mazda in toyota obljubljata malo in najmanj tudi ponujata.