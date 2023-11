Poceni avtomobil, majhen prtljažnik? Resnica je drugačna.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PRIMA – avtomobili do 20 tisoč evrov

Ali meja 20 tisoč evrov pri nakupu novega avtomobila pomeni kompromis pri prostornosti in uporabnosti prtljažnega prostora?

Foto: Gregor Pavšič Eden izmed ocenjevalnih sklopov primerjalnega testa PRIMA je tudi ocena prostornosti prtljažnega prostora. Tako je bilo tudi v primeru desetih avtomobilov s ceno pod mejo 20 tisoč evrov. Podobno kot so si v tem cenovnem segmentu različni avtomobili, velja tudi za njihove prtljažnike.

Pri prtljažnikih smo tako kot na prejšnjih primerjalnih testih izmerili dolžino prtljažnika, višino nakladalnega roba, preverili smo tudi uporabnost dvojnega dna in enostavnost zlaganja naslonjal zadnje klopi. V prtljažni prostor smo spravljali tudi več različnih potovalk in torb. V vsak avtomobil je šla ena večja potovalka, nato pa različno število manjših "letalskih" kovčkov in ena športna torba.

Izmerjene mere prtljažnikov:

DOLŽINA AVT. DOLŽINA PRT. DELEŽ DOLŽINE AVT. VIŠINA ROBA LITRI Citroen C3 Aircross 4.160 cm 72 cm 17,3 % 67 cm 410–1.298 Dacia Jogger 4.547 cm 117 cm 25,7 % 67 cm 607–1.819 Hyundai Bayon 4.180 cm 74 cm 17,7 % 70 cm 411–1.205 MG ZS 4.323 cm 80 cm 18,5 % 79 cm 448–1.375 Peugeot 2008 4.304 cm 72 cm 16,7 % 72 cm 434–1.467 Renault Clio 4.053 cm 71 cm 17,5 % 74 cm 340–1.069 Seat Ibiza 4.059 cm 65 cm 16,0 % 70 cm 355–1.165 Škoda Fabia 4.108 cm 73 cm 17,8 % 60 cm 380–1.190 Toyota Corolla 4.630 cm 102 cm 22,0 % 67 cm 471– Volkswagen Polo 4.053 cm 63 cm 15,% % 68 cm 351–1.125

Foto: Gregor Pavšič

Tudi limuzina ima lahko velik prtljažnik

Glede na velike razlike med avtomobili so temu primerne tudi razlike v dimenzijah in uporabnosti prtljažnih prostorov. Po velikosti sta izstopala predvsem dacia jogger in toyota corolla. Jogger ima klasični prtljažnik enoprostornega vozila, ki je bil obenem najdaljši med vsemi, ob tem pa je nudil tudi z naskokom največ litrov prostornine. Corolla kljub limuzinski izvedbi nudi zelo uporaben prtljažnik, kar je zasluga tudi za limuzine pohvalno velike zadnje odprtine.

Pri dveh je prtljažnik daljši od enega metra

Jogger in corolla imata prtljažni prostor edina daljša od enega metra. Oba avtomobila sta dobila največje število točk, eno manj pa MG ZS. Ta prtljažnik predvsem v višino sprejme veliko prtljage in je odstopal od ostale konkurence. Sledila sta škoda fabia, pri kateri je bil prtljažnik prostornejši kot pri koncernskih bratih, peugeot 2008 in citroen C3 aircross.

Uporabno dvojno dno imajo citroen C3 aircross, hyundai bayon, MG ZS, seat ibiza in volkswagen polo. Pri zlaganju naslonjal sta bila najbolj prepričljiva hyundai bayon in seat ibiza. Zaradi svoje zasnove tu točk ni prejela toyota corolla, kjer zlaganje naslonjal zadnje klopi ni mogoče.