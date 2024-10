Primerjamo kompaktne SUV-je v Sloveniji: kateri bi bil vaš favorit?

Na primerjalnem testu PRIMA je več slovenskih avtomobilskih uredništev, med njimi tudi Siol.net, na enem mestu zbralo kompaktne križance oziroma športne terence. To je prodajno najbolj zanimiv avtomobilski razred tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Na podobnem testu leta 2020 so prva tri mesta zasedli škoda kamiq, peugeot 2008 in volkswagen T-cross.

Bodo razlike tudi tokrat zelo majhne?

Avtomobili rastejo, so vse bolje opremljeni, tako varnostno kot tudi z asistenčnimi in infozabavnimi vmesniki. Pod sprednje pokrove prodirajo hibridizirani pogoni - nekateri so le blagi hibridi, drugi tudi že samopolnilni. Pomemben dejavnik pri izbiri pa je praktičnost vozila, kar velja tako za zadnje sedeže kot prtljažnik. Če temu dodamo še porabo, vozne lasnosti in seveda nepogrešljive nakupne cene in lastniške stroške s servisi, bo tudi tokratni test prinesel zanimiv, celovit in kompleksen pregled trga teh avtomobilov.

Na testu so spodaj navedeni avtomobili, kateri bi bil vaš favorit?