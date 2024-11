S tremi kovčki in torbo nad prtljažnike: vse to zmorejo kompaktni križanci

S tremi letalskimi kovčki in športno torbo smo preverjali velikost in praktično uporabnost prtljažnikov med kompaktnimi križanci. Dva avtomobila sta med trinajsterico še posebej izstopala.

Pomemben del kompaktnih križancev in športnih terencev so tudi prtljažniki. Ta vozila sicer dimenzijsko niso namenjena večjim družinam, toda tudi ob vsakodnevnih opravkih morajo biti prtljažniki kos številnim izzivom. Med avtomobili na primerjalnem testu PRIMA se je na področju prtljažnikov najbolj izkazala seat arona, zelo visoko oceno pa je dobila tudi suzuki vitara. Po seštevku točk za sklop prtljažnikov so bili blizu tudi škoda kamiq, toyota yaris cross in ford puma. Več v spodnjih obrazložitvah po posameznih modelih.

Točkovanje za področje prtljažnikov:

Ford puma

Prtljažnik je s svojimi dobrimi 450 litri precej družinsko uporaben, a se je v praksi izkazalo, da vanj ni bilo mogoče naložiti vse prtljage (trije letalski kovčki + torba) brez podiranja zadnje klopi. Za precej domiselno pogruntavščino pa se izkaže zelo uporabna odprtina Megabox v dnu prtljažnika s priročnim odtokom, kamor lahko spravimo mokre oziroma umazane rekvizite in oblačila.

Hyundai bayon

Bayon v prtljažniku ponuja celo več uporabne praznine kot prejšnja generacija kone, ki je bila višje cenovno umeščena. S 411-litrsko praznino je v zlati sredini med konkurenco, zaradi malce manj ravnih površin pa vanj ni bilo mogoče naložiti vse prtljage. Ima tudi uporabno dvojno dno.

Jeep avenger

Prtljažnik je zgolj zadovoljivo prostoren, vanj je bilo mogoče naložiti tri letalske kovčke. V osnovni konfiguraciji je brez dvojnega dna, ob podrti zadnji klopi pa ima neravno dno.

Mitsubishi ASX/renault captur

Lepo obdelan prtljažni prostor z vselej uporabnimi kljukicami za vrečke. K dodatni uporabnosti pripomore vzdolžno pomična zadnja klop (za 16 cm), zaradi česar se prtljažni volumen poveča na dobrih 520 litrov.

Nissan juke

V primerjavi s predhodnikom je v prtljažniku resda za 68 litrov več praznine, a je vseeno bil med konkurenco eden manj uporabnih. Vanj sta šla zgolj en kovček in torba, obenem pa je brez dvojnega dna. Ima tudi dokaj visok nakladalni rob.

Opel mokka

Eden manjših prtljažnikov po tehničnih podatkih (350 l), kar se je izkazalo tudi v praksi. Obenem je imel tudi najvišji nakladalni rob, uporabnost prtljažnika pa vseeno izboljšuje polica dvojnega dna, ki jo je mogoče namestiti v dva položaja.

Peugeot 2008

Litri v tehničnih podatkih so v praksi manj radodarni, saj prtljažnik ni pogoltnil vse testne prtljage. Uporabnost mu povečuje toga polica, ki se jo lahko namesti v dva položaja (dvojno dno).

Seat arona

Presenetljivo uporaben prtljažnik – čeprav tehnični podatki kažejo zgolj povprečnih 400 litrov prostornine, je zaradi dokaj pravilnih oblik pogoltnil vso prtljago. Prtljažnik ima tudi precej nizek nakladalni rob.

Škoda kamiq

Škoda po stari navadi razveseljuje z obiljem izjemno uporabnih domislic Simply Clever, kjer si še posebno pozornost zaslužijo posamezne rešitve v prtljažniku (inovativne mreže, številne kljukice, obračljivo gumirano dno ipd.). Kljub "zgolj" 400 litrom prostornine smo vanj spravili vse kose prtljage.

Suzuki vitara

Zaradi precej kockaste oblike prtljažnika je presenetljivo uporaben in zato ni bistveno manj praktičen kot prtljažnik v večjem S-crossu. Vitara prepriča z uporabnim dvojnim dnom in velikodušno odmerjenima stranskima predaloma.

Toyota yaris cross

Presenetljivo uporaben prtljažnik, v katerega je bilo mogoče pospraviti vso priložnostno prtljago. Pri izbiri štirikolesnega pogona je prostornina manjša za dobrih 70 litrov. Uporabna je delitev zadnje klopi v razmerju 40 : 20 : 40. Prtljažnik ima precej visok nakladalni rob.

Volkswagen T-Cross

V primerjavi s koncernskimi sorodniki je za odtenek manj prostorsko radodaren, a navduši z urejenostjo in prilagodljivostjo – to je predvsem zasluga vzdolžno pomične zadnje klopi.