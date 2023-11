Toliko goriva porabijo: dovolj, da si premislite o nakupu?

Del primerjalnega testa PRIMA, ki je tokrat obravnaval trinajst avtomobilov s ceno pod 20 tisoč evrov, je bila spet tudi testni krog za meritev porabe goriva. Podatki so zanimivi, ker je bila na testu raznolika druščina avtomobilov - od majhnih avtomobilov do križancev, enoprostorca in celo limuzine en razred višjega razreda. Vsi pogoni v tem cenovnem rangu so bili tudi elektrificirani, torej brez hibridnih sklopov. Avtomobile so poganjali klasični bencinski motorji, v dveh primerih še atmosferski brez turbinskega polnilnika.

Testni krog je sestavljala vožnja po mestu, nato podeželski odseki iz Ljubljane prek Lučin in Gorenje vasi do Kranja ter nato še povratna avtocestna vožnja med Kranjem in Jesenicami.

Foto: PRIMA

Pet od desetih nad mejo šestih litrov

Po dobrih 170 kilometrih sta imela skupno najnižjo porabo volkswagen polo in renault clio. Prvi je test končal s porabo 5,4, clio pa s porabo 5,6 litra bencina na sto prevoženih kilometrov. Pod mejo šestih litrov so bili še hyundai bayon, peugeot 2008, škoda fabia, seat ibiza in toyota corolla.

Razlika v porabi med temi avtomobili je znašala 0,6 litra goriva na sto kilometrov. Ob trenutnih cenah goriva to znaša 0,8 evra na sto prevoženih kilometrov.

Gibanje povprečne porabe med testno vožnjo:

po mestni vožnji po podeželski vožnji končna poraba Volkswagen Polo 5,9 5,6 5,3 Renault Clio 5,8 5,3 5,4 Škoda Fabia 5,6 5,8 5,6 Peugeot 2008 5,6 5,5 5,6 Hyundai Bayon 5,7 5,4 5,6 Seat Ibiza 6,2 5,9 5,8 Toyota Corolla 6,9 6,2 5,9 Citroen C3 Aircross 6,7 6,5 6,4 Dacia Jogger 6,2 5,9 6,4 MG ZS 7,3 6,5 6,8

Foto: PRIMA

Foto: OMV Slovenija

Najvišjo porabo je imel MG ZS, ki je pod mejo 20 tisoč evrov na voljo le s precej anemičnim 1,5-litrskim bencinskim atmosferskim motorjem. Skupna poraba je bila 6,8 litra goriva na sto prevoženih kilometrov. Pri največji dacii jogger in citroenu C3 aircross je bila poraba za 0,4 litra nižja. Končna razlika med najbolj in najmanj varčnim je bila 1,5 litra na sto prevoženih kilometrov.

To je okrog 2,2 evra oziroma pri 20 tisoč prevoženih kilometrih okrog 220 evrov - to je razlika med najbolj in najmanj varčnim, pri večini avtomobilov pa so bile razlike občutno manjše - merjenje v decilitrih, prav gotovo pod mejo pol litra na sto prevoženih kilometrov.

Pri porabi in nakupni ceni so razlike relativno majhne in zato niso odločilne

Razlika je torej relativno majhna in ne bi smela vplivati na izbiro avtomobila, kar je podobno kot tudi zelo podobne cene primerljivo opremljenih avtomobilov s primerjalnega testa. Večje razlike so bile namreč pri vzdrževalnih stroških (servisi in zavarovanja) kot pa pri maloprodajni ceni.

Razlika med najcenejšim - to je bil prav MG ZS s ceno 19 tisoč evrov - in najdražjim je bila 990 evrov.

Kot že rečeno, hibridnih pogonov tokrat na testu ni bilo, čeprav je določene avtomobile (na primer toyota yaris) pod 20 tisočaki tudi mogoče dobiti.

Največje razlike v porabi že v mestu

Tisti z najvišjo končno kombinirano porabo so jo v največji meri pridelali že v mestu. Tam je bila razlika med najučinkovitejšima avtomobiloma (škoda fabia in peugeot 2008) ter tistim z najvišjo porabo (MG ZS) že 1,7 litra. Kitajski športni terenec je nato na podeželju in na avtocesti celo umiril porabo in precej znižal zaostanek za tistimi najvarčnejšimi. Tudi pri toyoti se je začetna mestna poraba do konca vožnje zmanjšala za cel liter. Pri večini ostalih je bila poraba zelo konstantna, in sicer ne glede na tip ceste, saj je med posameznimi deli testne vožnje nihala kvečjemu za kak deciliter.