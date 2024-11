Najboljši mali SUV? To so rezultati primerjave, izstopa povprečna cena.

Zmagovalec primerjalnega testa kompaktnih križancev, ki so najbolje prodajani avtomobilski segment v Sloveniji, je postal škoda kamiq. Trinajst testnih avtomobilov je pokazalo na raznovrstnost in izenačenost razreda, v katerem so med vozili razlike dokaj majhne. V štirih letih od zadnjega primerjalnega testa tega segmenta se je povprečna cena testnih avtomobilov povečala za skoraj 30 odstotkov.

Kompaktni križanci so najbolj priljubljen razred med kupci novih avtomobilov v Evropi in tudi Sloveniji, skladno z vse številčnejšo ponudbo vozil pa rasteta tudi njihova prodaja in tržni delež. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je ta segment v Sloveniji predstavljal četrtino vseh na novo registriranih osebnih avtomobilov. Posledično je bila udeležba na primerjalnem testu PRIMA spet številčna. Zbrati nam je uspelo večino pomembnejših modelov in med trinajstimi kandidati so se pokazali tako pomembne razlike kot tudi mnoge vzporednice in zaključki, ki pomagajo iskati pravega v množici kompaktnih križancev.

Poudarki primerjalnega testa:

Testne avtomobile smo ocenili v petih sklopih, skupno pa upoštevali 44 različnih ocenjevalnih parametrov.

Prvi trije avtomobili po skupnem seštevku so bili škoda kamiq, volkswagen T-cross in seat arona, četrto mesto sta si delila toyota yaris cross in mitsubishi ASX.

Povprečna cena testnega avtomobila je bila 24.700 evrov, kar je skoraj 30 odstotkov več kot pred štirimi leti.

Redno vzdrževanje (servisi, registracija, zavarovanje) stane letno od okvirno 1.200 do 1.400 evrov.

Razpon skupnega stroška rednih servisov za obdobje petih let je bil 800 evrov.

Hibridni toyota yaris cross ima v povprečju vsaj liter nižjo porabo goriva na sto kilometrov od tekmecev z blago hibridnimi ali bencinskimi motorji.

Pri prostornosti prtljažnika je najbolj prepričljiv zmagovalec kamiq.

Pri voznih lastnostih je v vrhu ocenjevanja Volkswagnov trojček, enako tudi ford puma.

Razlika med prvimi petimi avtomobili je bila štiri, med prvo deseterico devet, med prvim in trinajstim pa 14 odstotnih točk.

Škoda kamiq je tudi tokrat prepričal s prostornostjo in praktičnostjo. Foto: PRIMA

Škoda kamiq je bil zmagovalec že prejšnjega primerjalnega testa razreda kompaktnih križancev, ki smo ga opravili jeseni leta 2020. Češki avtomobil je tudi tokrat upravičil vlogo tihega favorita in zbral največje število skupnih točk. Kamiq je bil najbolj prepričljiv v ocenjevalnih sklopih cena, uporabnost in motor-podvozje.

Pri motorju in podvozju sta enako visoko oceno dobila njegova koncernska brata volkswagen T-cross in seat arona. Španski avtomobil pogosto spregledane Seatove znamke je tokrat spet presenetil z visokim skupnim izkupičkom točk. Arona izstopa po voznih lastnostih, ki so v samem vrhu tega razreda.

Ročni menjalnik v tem razredu še ostaja priljubljena izbira. Foto: PRIMA Pri vozniško-asistenčnih sistemih so izstopali renault captur, mitsubishi ASX, prav tako tudi ford puma, hyundai bayon in toyota yaris cross. Ta je bil edini avtomobil s polno hibridnim pogonom in danes yarisa cross sploh ni več mogoče kupiti brez samopolnilnega hibridnega pogona. Toyotin prodajni adut je bil med trinajstimi tudi edini, ki je imel spredaj pravi alternativni pogonski sklop. Na večjo ponudbo električnih vozil v tem segmentu še čakamo.

Vrstni red leta 2020: 1. škoda kamiq, 2. peugeot 2008, 3. volkswagen T-cross, 4. ford puma, 5. renault captur, 6. seat arona, 7. citroën C3 aircross, 8. suzuki vitara, 9. nissan juke in 10. opel crossland X

Bayon je bil najbolj prepričljiv na področju cene iin lastniških stroškov. Foto: PRIMA

Med testnimi avtomobili smo zaman iskali takega, ki bi imel ceno pod 23 tisoč evri. Cene so se gibale od okrog 23.500 do skoraj 29 tisoč evrov. Po prilagoditvi cen med avtomobili in upoštevanjem popusta za gotovinsko plačilo je bila cena avtomobilov od slabih 23 tisoč do 26.700 evrov. Cenovni razpon je torej med 3.500 in štiri tisoč evri.

Povprečna cena med trinajstimi avtomobili je bila okrog 24.700 tisočakov. Pred štirimi leti je bila povprečna cena avtomobilov na primerjalnem testu še dobrih 19 tisoč evrov. Del višjih cen je posledica boljše opreme, novih asistenčnih sistemov, pri nekaterih tudi novih motorjev. Poudariti velja, da korigirana cena upošteva ročni menjalnik, zato izbira samodejnega menjalnika realno ceno še poviša.

Toyota yaris cross kot edini pravi hibrid tudi z najnižjo porabo goriva. Foto: PRIMA

V spodnji tabeli je prikaz razlik stroškov rednega vzdrževanja, ki zajemajo predvidene stroške za obdobje petih let oziroma 75 tisoč prevoženih kilometrov. V tem obdobju bo treba za registracijo, zavarovanje in redne servise odšteti vsaj šest tisoč evrov, znesek pa lahko preseže tudi 7.200 evrov.

Cene in stroški rednega vzdrževanja (pet let ali 75 tisoč kilometrov):

Cena po ceniku Korigirana cena* Skupni lastniški stroški ** Stroški rednih servisov Ford Puma 23,550 € 24,120 € 6,250 € 917 € Hyundai Bayon 24,690 € 23,480 € 5,919 € 957 € Jeep Avenger 26,990 € 26,687 € 6,244 € 1,508 € Mitsubishi ASX 26,350 € 24,458 € 6,907 € 1,036 € Nissan Juke 24,200 € 23,614 € 6,596 € 1,580 € Opel Mokka 28,840 € 26,708 € 6,764 € 1,152 € Peugeot 2008 28,100 € 26,709 € 6,764 € 1,199 € Renault Captur 24,990 € 24,303 € 7,278 € 1,457 € Seat Arona 23,446 € 25,125 € 5,972 € 999 € Škoda Kamiq 23,420 € 24,489 € 6,025 € 999 € Suzuki Vitara 23,750 € 22,936 € 6,065 € 706 € Toyota Yaris Cross 26,300 € 25,352 € 6,005 € 1,363 € Volkswagen T-Crossl 23,891 € 24,176 € 6,072 € 999 €

* Opremsko prilagojena cena modelov z upoštevanjem popusta za nakup z gotovino

** Stroški registracij, zavarovanja in rednega vzdrževanja (75 tisoč kilometrov/pet let)

Pri servisih v petih letih tudi 800 evrov razlike

Najcenejše petletno vzdrževanje imajo hyundai bayon (5.919 evrov), seat arona (5.972 evrov) in toyota yaris cross (6.005 evrov), najdražji pa so renault captur (7.278 evrov), mitsubishi ASX (6.907 evrov), peugeot 2008 in opel mokka (oba 6.764 evrov).

Najcenejše zavarovanje ima toyota yaris cross, najdražje captur. Pri servisih znaša razpon med najcenejšim in najdražjim v petih letih okrog 800 evrov. Najcenejše servise med trinajsterico je imel suzuki vitara, najdražje pa jeep avenger, nissan juke in renault captur.

Kaj pa poraba goriva? Na testnem krogu na relaciji Logatec–Postojna–(avtocesta)–Kalce–Logatec so imeli avtomobili naslednjo informativno povprečno porabo:

povpr. poraba (l) Toyota Yaris Cross 4,6 Nissan Juke 5,2 Mitsubishi ASX 5,3 Renault Captur 5,3 Seat Arona 5,4 VW T-Cross 5,4 Ford Puma 5,6 Škoda Kamiq 5,6 Hyundai Bayon 5,7 Suzuki Vitara 5,7 Jeep Avenger 5,9 Peugeot 2008 5,9 Opel Mokka 6,3

Sledijo še poročila po preostalih ocenjevalnih sklopih

V prihodnjih dneh sledijo še podrobnejša poročila po nekaterih posameznih ocenjevalnih sklopih. Zgoraj predstavljeni lastniški stroški so le eden izmed najpomembnejših vidikov izbire novega avtomobila, enako pa velja tudi za opremo notranjosti, praktičnost prtljažnika in zadnje klopi ter kakovost vozniških asistenčnih sistemov, zanemarljiv pa seveda ni niti tako imenovani "faktor X". Ne glede na racionalnost avtomobile vendarle kupujemo ali vsaj izbiramo tudi z očmi.