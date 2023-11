Najboljši do 20 tisoč evrov? Zmagovalec je presenetljiv. #foto

Primerjalni test desetih avtomobilov do 20 tisoč evrov so zaznamovale izjemno majhne razlike. Prva je bila seat ibiza, drugi volkwagen polo in tretji hyundai bayon.

Primerjalni test desetih avtomobilov do 20 tisoč evrov so zaznamovale izjemno majhne razlike. Prva je bila seat ibiza, drugi volkwagen polo in tretji hyundai bayon. Foto: PRIMA

Elektrificiranih pogonov v tem cenovnem razponu ni, zato pa je povsem zadovoljiva oprema in s tem tudi razmerje med ceno in kakovostjo, ki jo kupec takega avtomobila dobi. Cene desetih avtomobilov so se razlikovale za manj kot deset tisoč evrov, nekoliko večje razlike pa so bile pri servisih. Kljub precejšnjemu razponu avtomobilov pa lastniški stroški za šest let oziroma 120 tisoč prevoženih kilometrov v povprečju nihajo le za okrog 1.500 evrov.

Precejšnja gneča ravno okrog 20 tisočakov

Od vsake avtomobilske znamke je na test prišel tisti avtomobil, ki do 20 tisoč evrov kupcu nudi največ. Več znamk ima v tem segmentu namreč več različnih modelov. Zato so tudi cene testnih avtomobilov blizu 20 tisočakom – lahko torej rečemo, da smo razpoložljiv proračun "za nakup" avtomobila optimalno izkoristili. Le štirje avtomobili bi z redno ceno spadali pod mejo 20 tisoč evrov, šestim pa je to uspelo s pomočjo rednega popusta (pogoj je bila jasna opredelitev na ceniku) in z ne tako potrebno kovinsko barvo.

Seat ibiza je z majhno razliko nekoliko presenetljivo zmagala. Foto: PRIMA

Razlike med prvimi petimi avtomobili so bile skoraj nične.

Razpon avtomobilov v tem cenovnem segmentu je velik. Vozili smo klasične majhne avtomobile (VW polo, škoda fabia, renault clio …), križance (peugeot 2008, citroen C3 aircross), klasični športni terenec (MG ZS), enoprostorni dacia jogger in en razred večjo limuzino toyoto corollo. Kot kažejo zgornji rezultati, so bile tokrat razlike rekordno majhne in o končnem vrstnem redu so odločale dobesedno malenkosti. Med prvim in drugim je bila razlika le dve točki, med prvim in tretjim pa osem točk. Ključno izbiro za kupca tako predstavlja narava vozila, ki ga potrebuje.

Najcenejši med desetimi je bil MG ZS, najdražji pa peugeot 2008. Razlika je znašala okroglih tisoč evrov. Pri lastniških stroških, kjer so upoštevani tudi servisi in zavarovanja za šest let oziroma do 120 tisoč evrov, je znašala razlika med najcenejšo ibizo in najdražjo corollo slabe tri tisočake. V povprečju so se lastniški stroški razlikovali za okrog 1.500 evrov. Zavarovalne letne premije so bile različne za okrog 200 evrov.

Najboljši po posameznih sklopih:

Uporabnost: toyota corolla sedan, dacia jogger, škoda fabia

toyota corolla sedan, dacia jogger, škoda fabia Motor in podvozje: hyundai bayon, toyota corolla sedan, VW polo

hyundai bayon, toyota corolla sedan, VW polo Asistenčni sistemi: hyundai bayon, škoda fabia, renault clio

hyundai bayon, škoda fabia, renault clio Cena: seat ibiza, VW polo, škoda fabia

seat ibiza, VW polo, škoda fabia Nedoločilniki: toyota corolla sedan, peugeot 2008, renault clio

Celotno točkovanje:

Foto: PRIMA

Pregled avtomobilov:

Palec gor Palec dol Citroen C3 aircross kakovost materialov, odlagališča, praktičnost ergonomija (ni gumbov), udobje zadaj (kratko sedalo) Dacia Jogger prostornost za potnike, velikost prtljažnika, odlagališča slabše udobje spredaj in zadaj, kakovost plastike, višja poraba Hyundai Bayon odlična ergonomija, udobje spredaj, kamera in senzorji, asistenčni sistemi, motor in podvozje več trde plastike MG ZS uporaben prtljažnik, odlagališča, kakovostni materiali, dovolj prostora volan nastavljiv le po višini, anemičen atmosferski motor, najvišja poraba Peugeot 2008 kakovost materialov, odlagališča, vozne lastnosti kratka klop zadaj, nima naslona za roko, senzorji le zadaj Renault Clio zagon z gumbom, kakovost materialov, udobje spredaj, odlagališča malo prostora za kolena zadaj, zaslon brez gumbov Seat Ibiza dvopodročna klima, ergonomija, kakovost materialov, udobje spredaj, lahkotnost vožnje, cena povprečna prostornost zadaj, trda plastika Škoda Fabia dvopodročna klima, ergonomija, prtljažnik, udobje zadaj precej trde plastike Toyota Corolla udobna vožnja spredaj in zadaj, prostornost, prtljažnik, radarski tempomat halogenski žarometi, ni parkirnih senzorjev, najdražji servis Volkswagen Polo dvopodročna klima, udobje spredaj, odlagališča, najmanjša poraba manj prostora za noge zadaj

Kakšno opremo nudijo avtomobili za 20 tisoč evrov?

Klik za povečavo ...

Foto - vozniški prostor vseh desetih avtomobilov

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Velikosti zaslonov so od sedem do 10,25 palcev. Pestra lestvica kakovosti grafike, še bolj glede uporabnosti. Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Cene na izbiro avtomobila ne bi vplivale, stroški servisov že morda

Servisi so bili najdražji pri toyoti, skoraj enako visoki bi bili zaradi poostrenih vzdrževanj (in servisov na 15 tisoč kilometrov) tudi pri citroenu – kupcem nudijo kupone s popusti, ki nato ceno servisov v šestih letih znižajo za 300 evrov.

Najcenejše servise imajo pri skupini Volkswagen, pregledi so na dve leti oziroma 30 tisoč kilometrov.

Kako je z udobjem?

Za vse preizkušene modele načeloma velja, da zadaj ponujajo dovolj prostora za glavo (okoli deset centimetrov) in le zadosten prostor za kolena (med štirimi in šestimi centimetri). Izjema je corolla, ki ponuja največ prostora za noge (11 centimetrov pred koleni), zaradi limuzinske zasnove pa nekoliko manj nad glavo. Med prostornejše se uvrščata jogger in MG ZS, nekje v zlato sredino ibiza, fabia in bayon, najbolj utesnjen pa je clio.

Udobje na zadnji klopi je najboljše pri corolli, dobro je pri bayonu, ibizi, fabii, polu in peugeotu 2008, zgolj povprečno pri joggerju in MG, slabše pa tudi pri citroenu C3 in cliu. Pri C3 aircrossu je to zaradi kratkega sedala, pri cliu pa zaradi pomanjkanja prostora za kolena in stopala.

Toyota corolla sedan je bil med deseterico za en segment večji avtomobil. Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Prtljažniki se razlikujejo skladno z velikostjo avtomobila

Glede na velike razlike med avtomobili so temu primerne tudi razlike v dimenzijah in uporabnosti prtljažnih prostorov. Po velikosti sta izstopala predvsem dacia jogger in toyota corolla. Jogger ima klasični prtljažnik enoprostornega vozila, ki je bil obenem najdaljši med vsemi, ob tem pa je nudil tudi z naskokom največ litrov prostornine. Corolla kljub limuzinski izvedbi nudi zelo uporaben prtljažnik, kar je zasluga tudi za limuzine pohvalno velike zadnje odprtine. Jogger in corolla imata prtljažni prostor edina daljšega od enega metra.

Oba avtomobila sta dobila največje število točk, eno manj pa MG ZS. Ta prtljažnik predvsem v višino sprejme veliko prtljage in je odstopal od preostale konkurence. Sledila sta škoda fabia, kjer je bil prtljažnik prostornejši kot pri koncernskih bratih, peugeot 2008 in citroen C3 aircross.

Uporabno dvojno dno imajo citroen C3 aircross, hyundai bayon, MG ZS, seat ibiza in volkswagen polo. Pri zlaganju naslonjal sta bila najbolj prepričljiva hyundai bayon in seat ibiza. Zaradi svoje zasnove tu točk ni prejela toyota corolla, kjer zlaganje naslonjal zadnje klopi ni mogoče.

Poraba na 100 kilometrov? Med prvim in zadnjim 1,5 litra bencina razlike.

poraba na 100 km Volkswagen Polo 5,3 l Renault Clio 5,4 l Škoda Fabia 5,6 l Hyundai Bayon 5,6 l Peugeot 2008 5,6 l Seat Ibiza 5,8 l Toyota Corolla Sedan 5,9 l Citroen C3 Aircross 6,4 l Dacia Jogger 6,4 l MG ZS 6,8 l

V notranjosti kar precej plastike, večina avtomobilov tudi s klasičnimi stikali

Pri vseh avtomobilih prevladuje trda plastika z le kakšnim mehkejšim delom, navadno na armaturni plošči. Vratne obloge so praviloma iz trde plastike in imajo spredaj mehkejši naslon za komolce, medtem ko so zadaj večinoma v celoti iz trde plastike. Splošen občutek kakovosti je najboljši pri renault cliu in peugeotu 2008.

Pri ergonomiji smo poleg položaja za volanom upoštevali način upravljanja glavnih sklopov, ki je vedno boljši, če so prisotni klasični gumbi in stikala – zlasti za multimedijsko in klimatsko napravo. Najboljšo ergonomijo tako ponujata ibiza in bayon, dobro tudi corolla, clio, fabia in polo. Zaradi odsotnosti gumbov za multimedijsko napravo je ergonomija najslabša pri peugeotu 2008, citroenu C3 aicrosss in joggerju.

Polni žarometi LED že skoraj samoumevni

Tudi pri omejenem proračunu za nakup novega avtomobila si želimo zadostno varnostno raven. Za referenco smo imeli poleg cenikov tudi poročila organizacije Euro NCAP. Pri asistenčnih sistemih je v tem razredu norma, da imajo sistem samodejnega zaviranja (AEB), ki prepoznava pešce in kolesarje. Navzdol izstopa dacia, pri kateri AEB deluje samo na avtomobile, medtem ko je treba pri C3 aircrossu tak sistem doplačati.

Skoraj vsi imajo vsaj opozorilnik na nenamerno zapuščanje voznega pasu, večina pa že tudi aktivno popravljanje. Tempomat je pri vseh razen volkswagen polu serijski, corolla ima edina že radarski tempomat. Pogost je tudi sistem speljevanja v klanec. Sistema za opozorilo pred vozili v mrtvem kotu v tem cenovnem razredu ni.

Pri žarometih je polni LED postal norma tudi v segmentu B. Toyotina corolla je bila edina s halogenkami, pri joggerju je halogenski dolgi snop žarometov. Zadnje luči svetijo z žarnicami pri toyoti in ibizi.