Bodo Slovenci z njim pozabili na bencin in dizel? #foto

Prva vožnja, nissan leaf druge generacije

Je to avto za preboj elektromobilnosti, bi lahko Slovenci z njim začeli pozabljati na bencinske in dizelske avtomobile, koliko stane, kakšen je domet? Veliko vprašanj za avto, ki odgovarja z dobro opremo, prostornostjo in vsakodnevno uporabnostjo prvega družinskega avtomobila.

Slovenija je zaradi majhnosti in razgibanega terena primerna za električne avtomobile. Koliko Slovencev bo prepričal leaf? Foto: Gregor Pavšič Prehiteva teslo in šele konceptne volkswagne …

Druga izvedba nissana leafa bi lahko postala tisti avtomobil, ki bi v svetu elektromobilnosti pomenil ključni avtomobil preboja. Če opel ampere-e v Evropi skoraj ni mogoče dobiti in je tudi nova tesla 3 (s precej visoko ceno) rezervirana za Američane, je leaf s ceno, prostornostjo in družinsko prostorsko uporabnostjo postal eden najbolj primernih avtomobilov za Slovenijo. S kratkimi razdaljami, dokaj velikim številom stanovanjskih hiš je to avtomobil, s katerim je mogoče tudi shajati in ga doma imeti kot prvi družinski avtomobil.

V primerjavi s prehodnikom je novi leaf 4,5 centimetra daljši, medosna razdalja pa je ostala nespremenjena. Oblikovno je avtomobil manj nenavaden od prvega leafa. Foto: Gregor Pavšič

Marjan Božič je do zdaj z električnimi avtomobili prevozil že več kot 220 tisoč kilometrov. Pred leafom se je vozil s predelanim fiat puntom. Foto: Gregor Pavšič Prvi električni avtomobil, ki ne zahteva več kompromisov?

Nissan bo začel leafa uradno v Sloveniji prodajati konec maja, a kljub temu je na poti na naše ceste že od 50 do 60 avtomobilov. Naročili so jih zanesenjaki nad električnimi vozili in tisti najbolj neučakani. Druga generacija leafa se dobro prodaja povsod po svetu. S svojo uporabnostjo in tudi dosegom je to tisti električni avto, ki nikakor ni več namenjen le navdušencem nad elektromobilnostjo. Večino dozdaj veljavnih kompromisov, ki veljajo za skoraj vse konkurenčne električne avtomobile, leaf namreč uspešno presega.

"Seveda, vsak najprej vpraša po dosegu in dolžini polnjenja. Jaz sem prevozil dobrih tisoč kilometrov in za zdaj sem z njim zelo zadovoljen," nam je povedal Marjan Božič iz Vrhpolja pri Vipavi, ki je eden prvih lastnikov novega leafa v Sloveniji. Prejšnji teden je z njim zmogel prepeljati iz Murske Sobote v Portorož brez vmesnega polnjenja. To je bil sicer bolj demostrancijski prikaz dosega avtomobila, nas pa je prvoosebnem preizkusu bolj zanimala vsakodnevna uporabnost leafa ob normalni vožnji.

Sredinski zaslon je dobro odziven, lahko pa bi bil večji in imel večjo sliko kamere. Hvalimo možnost digitalnega radija. Foto: Gregor Pavšič

Za kolena potnikov na zadnjih kolesih je prostora več kot dovolj. Foto: Gregor Pavšič

Primerjava starega in novega:

Leaf 1 Leaf 2 dolžina: 4.445 mm 4.490 mm širina: 1.770 mm 1.788 mm medosna razdalja 2.700 mm 2.700 mm moč motorja: 80 kW 110 kW navor: 280 Nm 320 Nm najvišja hitrost: 150 km/h 144 km/h

Novi leaf seveda ni edini, pa tudi idealen električni avtomobil ni. Pri polnjenju s hitrimi polnilnicami z enosmernim tokom DC nudi največjo moč polnjenja 50 kilovatov, Hyundaijev ioniq na primer tudi že z močjo 100 kilovatov. Na polnilnicah z izmeničnim tokom AC bo mogoče izkoristiti moč največ 6,6 kilovata. Polnjenje je zato namenjeno predvsem ali doma (kjer je časa ponoči dovolj, zelo poceni je tudi elektrika) ali pa ob precej dragih avtocestnih hitrih polnilnicah. Na javnih 22-kilovatnih polnilnicah se bo baterija polnila več ur, vsaj v Ljubljani pa vam bodo mestni redarji po treh urah polnjenja že lahko napisali globo za nepravilno parkiranje.



V Sloveniji sta najbolje prodajana električna avtomobila renault zoe in BMW i3, ki zdaj dobivata z leafom prvo resnejšo konkurenco. Ta avto z večjo baterijo bo jeseni tudi ustrezno dražji. Zelo zanimiv avtomobil bo električna različica hyundai kone, ki ima večjo baterijo, boljšo notranjost (tudi položaj za volanom), a je manj prostorsko radodarna kot leaf.

S funkcijama eco in e-Pedal lahko izbiramo enega izmed štirih načinov vožnje, ki se razlikujejo glede na stopnjo moči regeneracije zavorne energije. Foto: Gregor Pavšič

Leaf nudi tudi možnost aktivnega radarskega tempomata, avtomobil zna predvsem na avtocesti dobro držati smer vožnje in razbremeniti voznika. Foto: Gregor Pavšič

"Priporočam ga tistemu, ki dnevno prevozi vsaj 100 kilometrov …"

O takem avtomobilu lahko razmišlja najprej nekdo, ki živi v stanovanjski hiši in tako nima težav s polnjenjem. Eden izmed ponudnikov električne energije nudi zelo poceni tarifo ob nočnem polnjenju.

»Priporočam ga vsem tistim, ki dnevno prevozijo vsaj 100 kilometrov. Tako se tudi nakup hitreje povrne," poudarja Božič, ki poleg državne subvencije 7.500 evrov izpostavlja tudi ugodnejše financiranje eko sklada.

Sam je za leafa plačal (ob upoštevani subvenciji) dobrih 27 tisoč evrov. Če upoštevamo praktičnost avtomobila, dobro založenost z elementi udobja, zabave in varnosti ter (po zdajšnjih cenah) zelo poceni pogonske energije, je leaf lahko cenovno zelo konkurenčen v primerjavi s kombilimuzinami z bencinskim ali dizelskim motorjem.

Marsikdo danes zgolj za gorivo mesečno plača toliko kot lastniki električnih vozil namenijo za mesečni obrok odplačevanja financiranja.

Realni doseg z osnovno baterijo od 250 do 300 kilometrov



Ko sem Božiča pobaral, če lahko računamo na doseg od 250 do 300 kilometrov, nam je pokimal. To je domet avtomobila z baterijo, ki ima kapaciteto 40 kilovatnih ur. Leafova nadgradnja bo letos jeseni ponujala baterijo s kapaciteto 60 kilovatnih ur, kar bo doseg povečalo za okrog 50 odstotkov.

Nissan z leafom nudi tudi podporo z aplikacijo na mobilnem telefonu, ki nudi podatke o avtomobilu, vklop klimatske naprave na daljavo, informacijo o trenutni lokaciji ... Foto: Gregor Pavšič

Leaf ima z osnovo baterijo realni doseg od 250 do 300 kilometrov, z večjo bo doseg še za okrog 50 odstotkov daljši. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav volan ni globinsko nastavljiv, je položaj dokaj dober

Za volanom smo se počutil dobro, podobno kot v večini nissanov. Že na avtomobilskem salonu v Ženevi smo pograjali dejstvo, da leaf nima po globini nastavljivega volanskega obroča. Položaj za volanom je kljub temu precej dober, a kdor bi s svojo višino izstopal in povprečja, bi imel lahko težave.

Podobno kot pri predhodniku ima tudi novi leaf precej nenavadno zasnovo ročice menjalnika, s katero izbiramo način vožnje. Prestavna ročica je torej futuristična in zahteva malo privajanja.

Medtem ko smo navdušeni nad prostornostjo v notranjosti (predvsem na zadnjih sedežih), bi si želeli več odlagalnih površin oziroma več prostora zanje. Prav tako bi si želeli tudi več kot le en priključek USB.

Na volanskem obroču je gumb za vklop sistema Pro Pilot, ki prinaša samodejno vožnjo druge stopnje. Take sisteme že poznamo pri mnogih znamkah, a v leafovem dimenzijskem razredu nikakor niso samoumevne.

Funkcija e-Pedal je marketinško ime za tisto, kar ima BMW i3 serijsko

Novost v leafu je funkcija e-Pedal, ki omogoča vožnjo brez vmesnega pritiskanja pedala za zavoro. Sistem je vsaj po prvem vtisu predvsem dober marketinški trik Nissana, ki je poimenoval tisto, kar nekateri drugi avtomobili že ponujajo. To je namreč predvsem le agresivnejša oblika regeneracije zavorne energije, ki je primerljiva s serijsko v BMW i3. Funkcija je uporabna predvsem ob spuščanju po klancu navzdol ali ob počasnem premikanju po mestu. Leaf sicer ponuja več stopenj moči regeneracije zavorne energije.