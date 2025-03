Namesto Japonca zdaj Mehičan: Nissan ima novega direktorja

Ivan Espinosa je Mehičan, ki pri Nissanu dela že več kot 20 let. Foto: Nissan Po vse slabši prodaji in predvsem propadlem dogovoru o sodelovanju s Hondo je čelo Nissana zapustil Japonec Makito Uchida. Na čelu tretjega največjega japonskega avtomobilskega proizvajalca bo od 1. aprila 46-letni Ivan Espinosa. Ta pri Nissanu dela že 20 let in je pravi veteran te organizacije, ki tudi odlično pozna njihove avtomobile in notranjo strukturo.

Nissanu je prodaja najbolj boleče upadla na Kitajskem in v ZDA. V tretjem četrtletju svojega poslovnega leta so poročali o 78-odstotnem padcu dobička, nato pa je v vodo padel še dogovor o skupnem podjetju s Hondo – ta bi bil vreden 60 milijard dolarjev (55 milijard evrov).

Poleg Uchide sta vodstveni funkciji izgubila tudi Hideyuki Sakamoto (proizvodnja in dobavitelji) in Kunio Nakaguro (tehnologija).