Nissan je pokazal svoje novosti za globalni avtomobilski trg, med temi so tudi tri zanimive novosti za Evropo.

Nissan bo letos in prihodnje leto v Evropi na ceste poslal tri nove modele. Vsi bodo električni. Že letos na evropske ceste znova prihaja nissan micra, ki je Nissanova izvedba renaulta 5. Micra prihaja z iste platforme in bo imela prav tako kot petka na voljo dve različni bateriji. Podrobnosti o cenah še niso na voljo, predvidoma pa bo poskušala biti micra opazno cenejša od petke.

Japonci so prav tako razkrili prvo fotografijo tretje generacije nissan leafa. Ta se bo iz kombilimuzine prelevil v križanca. Podoben je trenutni nissan ariyi, s katero si tudi deli platformo. Tehnične podrobnosti leafa še niso znane. Leaf je bil leta 2012 sicer eden pionirjev elektromobilnosti, ki pa je nato z drugo generacijo izgubil začetni zagon in pri Nissanu so ga umaknili s trga.

Nissan je bil nekoč pionir elektromobilnosti

Tretja novost Japoncev pa v Evropo prihaja prihodnje leto. To je novi električni juke, ki ga bodo tako kot leafa izdelovali v Angliji (Sunderland). Električni juke bo na voljo vzporedno s klasičnim bencinsko oziroma hibridno gnanim v trenutni generaciji. Kako dolgo bosta obstajala oba, še ni znano. Ker bodo vsi predstavljeni avtomobili nastajali na platformi CMF-EV, ki je namenjena segmentoma C in D, bi električni juke lahko postal večji.

Serijska različica novega nissan leafa Foto: Nissan

Za zdaj še precej zakriti električni nissan juke Foto: Nissan