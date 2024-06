Dva tisoč kilometrov po Sloveniji z električno nissan ariyo, ki na cesti privablja poglede, v praksi pa zagotavlja dobrih štiristo kilometrov dosega, zanimive premijske rešitve in kakovostno vozno izkušnjo. Je lahko kljub primankljaju skoraj 13 centimetrov konkurenčna alternativa električnemu "kralju" tesli model Y?

Nissan ariya je trenutno najzanimivejši avtomobil te japonske znamke, za katerim se tudi na cesti obrača veliko mimoidočih. Ariya ni več najnovejša, a z nadpovprečno veliko baterijo zagotavlja dobrih 400 kilometrov dosega, prijetno vozno izkušnjo, dovolj prostora za potnike in tudi nekaj zanimivih oblikovalskih rešitev v notranjosti vozila. Prtljažnik ni največji, zato pa 22-kilovatni polnilec AC pomaga pri polnjenju ob krajših postankih v mestu. Ariya zavoljo svoje moderne in drzne oblike na električnem trgu spada med zanimive alternative tesli model Y, a je od nje vendarle nekaj tisočakov dražja, ima pa tudi že nekaj resne evropske konkurence.

Palec gor: oblika, prostornost vozniškega prostora, učinkovitost polnjenja, 22-kilovatni polnilec AC

Paled dol: velikost prtljažnika, nekoliko višja poraba, cena nad 50 tisočaki z večjo baterijo

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nissan je bil prejšnje desetletje ena najbolj prodornih znamk, ki se je v Sloveniji spogledovala s statusom najuspešnejše azijske znamke, med pionirji pa so bili tudi na področju električnih avtomobilov. Poleg tega so s qashqaijem in jukom utemeljili dva nova avtomobilska segmenta, ki sta danes najpomembnejša.

Japonska znamka je doživela več internih organizacijsko-lastniških pretresov, na trgu pa so izgubili dobršen del konkurenčnosti in predvsem prepoznavnosti. Danes na cesti niti juke ne izstopa več tako kot nekoč, qashqai pa se je ob svoji nesporni kakovosti zlil z večino ponudbe na evropskih (tudi slovenskih) cestah.

Danes je zato pri Nissanu ariya, model svežega in futurističnega imena, tisti, za katerim se mimoidoči na cestah najpogosteje ozirajo. Ariya je električni športni terenec modernih oblik in nekaterih prijemov, ki Nissan približujejo premijskim vodam. V Slovenijo je pripeljal z nekaj leti zamika, a če ne bi bilo proizvodnje na Japonskem in omejitev z dobavo, bi bil lahko zanimiva popestritev slovenskih cest.

Ker je to izključno električno usmerjen avtomobil, je najbolj logična primerjava s teslo model Y – najuspešnejšim električnim avtomobilom na trgu, ki je lani zavzel tudi absolutno globalno avtomobilsko krono. Bi bila lahko ariya alternativa za tistega, ki načelno ne bi želel kupiti tesle?

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po obsežnejšem testu zato najprej nekaj pozitivnih in negativnih vzporednic s teslo model Y. Oblikovno je ariya bolj drzna, modernejša in futuristična, dimenzijsko pa je od modela Y krajša za 15,6 centimetra. Kljub krajši dolžini je pri masi slabih dveh ton skoraj enako težka. Ima večjo baterijo, s katero kompenzira slabšo energijsko učinkovitost – poraba je na testu znašala 20 kilovatnih ur (kWh) na sto prevoženih kilometrov, kar pa vseeno pomeni realnih več kot 400 kilometrov dosega.

V notranjosti je v primerjavi z modelom Y bolj klasična, ima tudi zelo zanimive rešitve v sredinsko konzolo z imitacijo lesa integriranih stikal, prav tako je zanimiva (plačljiva) rešitev elektronsko premične konzole med sprednjima sedežema. Hvalimo sprednjo prostornost, odprtost in občutek "dnevne sobe". V primerjavi z modelom Y manjkajo litri v prtljažniku, ki ne spada med največje adute ariye, zato pa ima ta možnost roloja na panoramskem steklu in možnost doplačila za 22-kilovatni polnilec AC.

Foto: Gregor Pavšič

S testno ariyo smo po Sloveniji brez težav prevozili dva tisoč kilometrov. Testni avtomobil je imel najzmogljivejšo različico z dvojnim elektromotorjem (225 kilovatov oziroma 301 "konja"). Zmogljivost je odlična in nadpovprečna za primerljive električne avtomobile. Poraba 20 kWh ni najmanjša in zanimivo bi bilo voziti še različico s pogonom na en par koles. Nedavno smo s tako teslo model Y brez težav dosegli dolgoročno kombinirano porabo 16 kWh na sto prevoženih kilometrov.

Ker ima ta ariya veliko baterijo s kapaciteto 87 kWh, kljub višji porabi ostaja doseg več kot 400 kilometrov povsem realen in to tudi ob prevladujoči avtocestni vožnji. Da voznik nima težav, poskrbi tudi učinkovito polnjenje prek enosmernega toka DC.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Od 20 do 80 odstotkov se je baterija polnila 27 minut. Od 20- do skoraj 70-odstotne napolnjenosti je moč polnjenja presegala sto kilovatov (območje 100 do 120 kW), kar kaže na konstantno krivuljo moči polnjenja.

Dober primer je tudi 15-minutno polnjenje, v katerem smo v baterijo dobili 29 kWh električne energije, kar pomeni okrog 145 kilometrov dosega. Ta podatek bo pomemben predvsem na potovanjih ob krajših polnjenjih.

Velika prednost je možnost 22-kilovatnega polnilca za izmenični tok AC, kar pospeši predvsem polnjenja na klasičnih uličnih polnilnicah. Tako tudi na ulici v eni uri, na primer med sestankom ali kosilom, avtomobil pridobi sto kilometrov dosega.

Foto: Gregor Pavšič

Želel bi si še nekoliko bolje nastavljiv položaj za volanom, predvsem večji gib volana po višini. Enako tudi modernejši infozabavni vmesnik, ki z vidika kratkočasja ne ponuja dodatnih storitev kot Tesla in še nekateri tekmeci.

Bolje bi lahko nastavili sistem rekuperacije zavorne energije – vožnja v načinu B ("brake") na vijugasti cesti navzdol je zadovoljiva, način vožnje "one pedal", ko nam načeloma ni treba pritiskati pedala za zavoro, pa kar preveč agresiven. Pri tesli model Y je ta kalibracija boljša.

Toda na drugi strani je vožnja udobna, zelo dobri sta tudi zvočna zatesnjenost in splošna izkušnja vožnje. Ariya je prav gotovo najbolj vpadljiv in kakovosten Nissanov avtomobil. Teslin celovit paket je sicer objektivno težko doseči, toda za večino preostale električne konkurence je ariya z vidika razmerja med ceno in kakovostjo vsaj enakovredna, če ne že boljša. Prav gotovo je adut ariye tudi sveža oblika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Bi potrebovali še vmesno baterijo? Kitajci in Tesla imajo tudi baterije LFP …

Za testno različico 4orce 4WD je treba odšteti vsaj 56 tisočakov, po velikosti baterije enaka različica s pogonom na en par koles pa je tri tisoč evrov cenejša. Še cenejša je resda tudi ariya z manjšo baterijo kapacitete 63 kWh, ki pa bo z dosegom kvečjemu okrog 300 kilometrov že tako izpolnila pričakovano vlogo takega domačega avtomobila. Pri isti opremi stane taka ariya slabih 47 tisočakov, povsem osnovna oprema jo postavi celo pod mejo 40 tisočakov.

Ariya bi morda potrebovala tudi baterijo vmesne kapacitete med 70 in 80 kWh, morda tipa LFP in ne le NMC, kar bi lahko znižalo ceno vozila.

Je ariya torej cenovno konkurenčna?

Testna ariya je za nekaj tisočakov dražja od primerljive tesle model Y, ki jo tudi z večjo baterijo in dvojnim elektromotorjem dobimo za okrog 53 tisoč evrov. Pri enojnem motorju je cena pod 50 tisočaki, za kar je treba pri ariyi vzeti drugega od štirih paketov opreme. Za večkrat omenjeni 22-kilovatni polnilec AC, ki ga tesla sploh nima, je treba odšteti tisoč evrov. Med neposrednimi tekmeci sta Volkswagnova ID.4 in Škodin enyaq, od letos jeseni tudi Peugeotov e-3008. Tudi cene tega se bodo umeščale pod raven 50 tisoč evrov.