Druga generacija nissan leafa Foto: Gregor Pavšič Za Nissan je leaf eden najbolj prepoznavnih modelov, s katerim so bili nekoč pionirji elektromobilnosti. Prvo generacijo so izdelovali med leti 2010 in 2017, nato je sledila še druga generacija. Lani so s proizvodnjo avtomobila v angleškem Sunderlandu končali in začeli s pripravo na povsem novo tretjo generacijo. To zdaj razkrivajo, proizvodnja – spet v Sunderlandu – pa se bo začela jeseni. Novi leaf bo namesto kombilimuzine električni križanec, ki bo imel zahtevno nalogo nadaljevati uspešno prodajo prehodnikov. Nissan je namreč do zdaj že prodal 700 tisoč leafov.

Prihaja z dvema baterijama

Zanimiv zadek novega leafa Foto: Nissan Novi leaf bo dolg 4,36 metra in bo sodil pod model ariya (4,6 metra). Širok bo 1,81 metra, medosna razdalja pa bo znašala 2,69 metra. Pri Nissanu napovedujejo ugodno aerodinamiko, vgrajen Googlov infozabavni vmesnik, sistem predgretja baterije pred polnjenjem in udobno vožnjo na podlagi MacPhersonovega sprednjega podvozja in večvodilne preme zadaj. Prostornina prtljažnika bo 437 litrov. Oblikovno leaf izstopa predvsem s svojim zadkom, spredaj pa je podoben svojemu večjemu bratu ariyi.

Avtomobil prihaja v dveh različicah standard in extended. Prva ima baterijo kapacitete 52, druga pa 75 kilovatnih ur. Moč elektromotorja pri osnovni bo 130, pri zmogljivejši pa 160 kilovatov. Moč polnjenja DC bo pri tej do 150 kilovatov, sicer pa do 105 kilovatov. Obe različici podpirata sistem V2L za polnjenje zunanjih električnih porabnikov (moč 3,6 kilovata).

Cene za zdaj še niso znane. Proizvodnja se začne jeseni, prve dobave avtomobilov pa spomladi prihodnje leto.

Upravljanje z menjalnikom prek tipk Foto: Nissan

Prtljažnik ima prostornino 437 litrov. Foto: Nissan