Foto: Nissan Nissan bo že letos na ceste vrnil micro, ki se vrača po dveh letih odsotnosti na trgu. Avtomobil so Japonci izdelali predvsem z mislijo na evropske kupce ter predstavlja enega ključnih adutov za poizkus pridobivanja večjega tržnega deleža in reševanja v trenutkih zelo nezavidljivega finančnega stanja podjetja.

Nissan želi micro približati mlajšim kupcem avtomobilov. Foto: Nissan

Tehnično enaka Renaultovi petki, oblikovno pa precej drugačna

Micra je vsaj tehnično Nissanov klon renaulta 5, oblikovno pa se od petke kar precej izrazito razlikuje. Bateriji bosta imeli kapaciteto 40 ali 52 kilovatnih ur, moč motorja pa bo 90 ali 110 kilovatov. Avtomobil z manjšo baterijo ima maso 1,4 tone, z večjo pa 1,54 tone. Razlika med baterijama v dosegu znaša okrog sto kilometrov.

Po standardu WLTP bo doseg pri večji do 408 kilometrov, kar bo v praksi sicer zelo težko doseči. Realni dosegi, vsaj če sodimo po Renaultovi petki, so vsaj sto kilometrov nižji. Moč hitrega polnjenja bo pri manjši bateriji do 80, pri večji pa do 100 kilovatov. Micra ima tudi sistem V2L za polnjenje zunanjih porabnikov z energijo iz njene baterije.

Micra je dolga slabe štiri metre, medosje znaša 2,54 metra, prostornina prtljažnika pa 326 litrov.

Bodo cene celo višje kot pri petki?

Pri Nissanu za zdaj še niso razkrili cen nove micre. Kot pa so predstavniki Nissana povedali za britanske medije, želijo micro postaviti cenovno celo nad Renaultovo petko. Taka usmeritev je prav gotovo presenetljiva glede na dejstvo, da že petka (vsaj z večjo baterijo) ne sodi med cenejše električne avtomobile svojega segmenta. Cena realno opremljenega avtomobila pod 30 tisoč evri torej ni najbolj verjetna. Podobno usmeritev micre proti premijskim vodam so želeli pri Nissanu doseči že pri prejšnji generaciji.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan