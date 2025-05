Krizni časi in drastični ukrepi: bo Nissan prodal stavbo svojega ponosa v Yokohami?

Nissan je stopil v obdobje trdega varčevanja. Napovedali so zapiranje sedmih tovarn in odpuščanje skupno 20 tisoč zaposlenih. V vodo je padla združitev s Hondo, zato so pri Nissanu zaustavili razvoj nekaterih novih modelov. Nedavno pa so predstavili prihodnjo električno micro (na osnovi renaulta 5) in napovedali tudi novo generacijo električnega leafa.

Drastični ukrepi za ohranitev podjetja

Lani je japonski avtomobilski proizvajalec izgubil 4,5 milijarde dolarjev (3,8 milijarde evrov), kar je botrovalo tudi zamenjavi na čelu uprave podjetja. Nissan zdaj vodi Ivan Espinosa. Ta je napovedal prodajo nekaterih nepremičnin, podrobnosti pa uradno še ni razkril.

Po poročanju japonskega Nikkei Asia želi Nissan do marca prihodnje leto prodati tudi svojo stavbo v Yokohami, kamor so sedež podjetja iz Tokia preselili leta 2009. Stavbo so takrat gradili dve leti. Po ocenah je stavba vredna več kot 100 milijard japonskih jenov oziroma 690 milijonov evrov.

Tudi če bi Nissan stavbo prodal, bi jo lahko prek najema od novih lastnikov uporabljal še naprej. Podobno je pred leti za poplačilo dela dolgov že naredil tudi McLaren v Wokingu.

Tako je Nissan pred 21 leti napovedal selitev v Yokohamo. Foto: Nissan