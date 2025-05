Nissan ostaja na robu preživetja. Nov ukrep predvideva zapiranje sedmih tovarn in odpuščanje dodatnih 11 tisoč zaposlenih.

Pri Nissanu so predstavili poslovne rezultate za zadnje poslovno leto, ki se za Japonce konča z marcem. Imeli so 69,8 milijard jenov dobička (420 milijonov evrov), kar je bilo 88 odstotkov manj kot predlani. Za prvo četrtletje 2025 jim analitiki napovedujejo izgubo 200 milijard jenov (1,2 milijona evrov).

Ivan Espinosa, izvršni direktorm Nissana.

Uprava Nissana, ki jo zdaj vodi Ivan Espinosa, je napovedala še ostrejše varčevalne ukrepe. Število tovarn bodo zmanjšali s sedemnajst na deset, odpustili pa bodo še dodatnih 11 tisoč zaposlenih. Skupno število odpuščanj bo tako doseglo že okrog 20 tisoč ljudi, saj so že pred tem napovedali odpuščanje devet tisoč zaposlenih. Omenjena odpuščanja in zapiranja tovarn bodo izpeljali do leta 2027.

Popolna usmeritev zaposlenih bo zdaj namenjena klestenju stroškov, zato bodo začasno ustavili vse nove projekte za obdobje po letu 2026.



“Naša realnost je jasna. Naši variabilni stroški rastejo, fiksni stroški pa so previsoki glede na naše prihodke,” je bil nazoren Ivan Espinosa, izvršni direktor Nissana.

Težave v ZDA in na Kitajskem, propadla je združitev s Hondo

Eden izmed varčevalnih ukrepov bo tudi poenostavitev sestavnih delov avtomobilov za 70 odstotkov. Pri Nissanu za zdaj uradno še niso napovedali, katere tovarne bodo zaprli. Med temi predvidoma ne bo njihove tovarne v angleškem Sunderlandu.

Nissanove težave so se začele z očitnim padcem prodaje v ZDA in na Kitajskem. Tam so razmere zahtevne zaradi domače konkurence, v ZDA pa zdaj dodatno tudi zaradi višjih uvoznih carin. Udarec za dolgoročnost stabilnost Nissana je bil tudi neuspeli poizkus združitve s Hondo.