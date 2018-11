Premium SUV: najboljši audi Q5, razlike na vrhu zelo majhne

Primerjalni test PRIMA je med šestimi premium srednje velikimi športnimi terenci na vrh postavil audija Q5, sledili so volvo XC60, BMW X3, mercedes-benz GLC, lexus NX in alfa romeo stelvio. Štirje najboljši so izjemno izenačeni, po točkah najmanj uspešna izbira pa je najcenejša.

Poudarki



Končni vrstni red: 1. audi Q5, 2. volvo XC60, 3. BMW X3, 4. mercedes-benz GLC, 5. lexus NX in 6. alfa romeo stelvio



Primerjalni test so opravila uredništva osmih slovenskih medijev, avtomobile smo ocenjevali v petih vsebinskih sklopih. Po uporabnosti je bil najboljši audi Q5, v kategoriji motor in podvozje mercedes-benz GLC, pri asistenčnih sistemih audi Q5, z vidika cene alfa romeo stelvio in lexus NX, po nedoločilnikih pa volvo XC60.



Pet avtomobilov je poganjal dizelski štirivaljni motor s prostornino od dveh do 2,2 litra. Lexus NX je imel hibridni pogon (bencinski in elektro motor).



Končna razlika v skupnem seštevku je bila zelo majhna. Prve štiri avtomobile je ločilo le 44 točk oziroma le 1,9 odstotne točke.



Lexus NX in alfa romeo stelvio, ki sta dobila najmanj točk v večini ocenjevalnih sklopov, sta se z naskokom najbolje odrezala pri ceni in stroških vzdrževanja.



Največ popusta je za avtomobil v prodajnem salonu ponujal Volvo (kar 17,5 odstotka), preostali večinoma od 8 do 12 odstotkov, le Alfa Romeo za stelvia popusta ni ponudila.



Stroški zavarovanja, registracij in rednega vzdrževanja avtomobila za obdobje petih let so najnižji pri BMW X3 in znašajo skoraj tri tisočake manj kot pri najdražjem mercedesu GLC.



Veliki primerjalni test PRIMA osmih slovenskih medijev je tokrat pod drobnogled vzel premijske športne srednje velike terence. Na test smo jih zapeljali šest. Bili so pisani na kožo slovenskemu kupcu, saj so jih poganjali dvolitrski dizelski motorji. Izjema je bil le Lexusov hibrid NX, ki je v nemško-švedsko-italijanskem naboru pomenil alternativno izbiro tudi pri pogonu.

Audi Q5 prednjači z najbolj pestrim naborom različnih in po večini uporabnih tehnologij, dobil je najboljše ocene za kakovost sredinskega zaslona in vmesnika, prepričal je tudi s svojim štirikolesnim pogonom Quattro. Foto: PRIMA Izstopali nemški trojček in volvo XC60

Končne razlike so bile izjemno majhne. To velja za prve štiri športne terence, kjer je med njimi težko navesti večje razlike in gre v marsičem za osebno odločitev vsakega kupca.

Zmagovalni audi Q5 navidezno ne spada med najbolj vpadljive športne terence, a je zato prepričal na področju motorja, pogona, praktičnosti in asistenčnih sistemov. Več o posameznih razvrstitvah v spodnji infografiki. Več sta zaostala hibridni lexus NX in športno naravnana alfa romeo stelvio. Oba sta bila sicer cenovno najbolj ugodna, a sta zato med drugim precej zaostala pri naboru varnostno-asistenčnih sistemov in tudi uporabnosti. Omeniti je treba nizke lastniške stroške BMW X3.

Pri merjenju porabe je Lexusov hibrid izstopal po majhni porabi v mestu, a je zato največ porabil na avtocesti. Vsak posamezen kupec bo zato med naborom ocen iskal tudi svoje prednostne lastnosti, ki so najpomembnejše v njegovem režimu vsakdanje vožnje. Pri umirjeni vožnji lahko ti športni terenci porabijo le od pet do šest litrov goriva na 100 kilometrov.

Volvo XC60 je pozitivno presenetil pri voznih lastnostih in si zaradi svojega imidža prislužil največ točk pri edini kategoriji, kjer vseh sedem uredništev poda svoje subjektivne točke. Za zmagovalcem je največ zaostal pri uporabnosti potniške kabine in prtljažnika, na koncu pa mu je za prestižno zmago zmanjkal manj kot odstotek točk. Foto: PRIMA

Pri X3 v oči pade njegova rast. Danes je namreč že daljši, kot je bil pred slabimi 20 leti njegov večji brat X5, a X3 je še vedno eden od najbolj prepoznavnih in uveljavljenih "plejerjev" v razredu SUV D. Na testu PRIMA je samozavestno nastopil in z izredno uporabnostjo potniške kabine ter prtljažnega prostora uvrstil v sam vrh. Velika stekla, odlično upravljanje večopravilne enote in vrhunski materiali so le pika na i. Foto: PRIMA

Koliko so športni terenci stali in katera znamka je najbolj radodarna s popusti?

Ko smo se po konfiguracijo modelov odpravili v prodajni salon, smo tam za pet od šestih avtomobilov dobili obljubljeni popust. Ta je znašal okrog 12 odstotkov oziroma je presegel tudi 10 tisoč evrov. Pri Alfi Romeo nam popusta za stelvia niso obljubili. Tudi pri Lexusu je popust povsem standarden in ni odvisen od cene vozila, to je 4.500 evrov tako imenovane hibridne subvencije.

Vozilo iz salona Popust Končna cena Lastniški stroški za 5 let * Alfa romeo stelvio business 2,2 210 KM AT8 Q4 44.830 EUR / 44.830 EUR 11.017 EUR Audi Q5 sport 40 TDI quattro 60.742 EUR 12 % 53.453 EUR 11.213 EUR BMW X3 Line V Advantage xDrive 20d 59.231 EUR 11,5 % 52.397 EUR 9.281 EUR Lexus NX comfort 300h AWD 51.800 EUR 8,6 % 47.300 EUR 9.840 EUR Mercedes GLC Exclusive 250d 4matic 61.039 EUR 12,2 % 53.539 EUR 11.922 EUR Volvo XC60 momentum D4 2.0 AT8 AWD 58.394 EUR 17,5 % 48.139 EUR 11.590 EUR

* - stroški rednih servisov, registracij in zavarovanja

V prtljažnik dva velika kovčka, trije "letalski" in še polna športna torba

Na področju prostornosti se je najbolje odrezala "nemška trojka", v katero smo brez težav pod rolo (do višine sedežev) spravili dva velika kovčka, tri majhne "letalske" in eno veliko polno športno torbo.

Malenkost težje je šlo pri volvu, medtem ko pri lexusu, ki je imel edini trdo polico, vsega nismo mogli spraviti spodaj. Predmeti so se vseeno zložili do višine, ki vozniku še ni zakrila pogleda nazaj skozi vzvratno ogledalo. Pri alfi je bilo vse skupaj najslabše, ker ima bistveno ožji prtljažnik. Medtem ko je bilo pri drugih mogoče zložiti dva velika kovčka vsakega na eno stran prtljažnika in vmes stlačiti torbo, tu ni šlo, saj je bilo prostora ravno za dva kovčka. Edini način, da smo prtljažnik lahko zaprli, je bil tako ta, da smo torbo dali na vrh kovčkov, s čimer pa je bil voznikov pogled nazaj močno oviran.

Kupec lexusa NX mora sprejeti njegovo drugačnost in tudi omejitve v prostornosti potniške kabine in primanjkljaju varnostno-asistenčnih sistemov. S hibridnim pogonom je daleč najbolj varčen v mestu, tako kot smo že navajeni pa se hibridni pogon ne izkaže na avtocestnih odsekih. Posledično ima delna elektrifikacija veliko prednost pri hrupu, ki se prenaša v potniško kabino. Foto: PRIMA

Med šestimi športnimi terenci je najmanj točk osvojila alfa romeo stelvio. Izpolnila je svoje poslanstvo najzabavnejšega SUV v zavojih. A v svetu, kjer imajo pred vozno dinamiko prednost varnost, kakovost materialov in uglajenost, Alfa Romeo še zaostaja. Največ dela inženirje Alfe Romeo čaka na področju asistenčnih sistemov in aktivne varnosti, kjer preprosto ni dorasla tekmecem. Zaradi ozkega prtljažnika je dobila najmanj točk pri uporabnosti, prav tako sta šepali prostornost in kakovost v potniški kabini. Foto: PRIMA

Razlike v porabi so majhne, tudi športni terenci so lahko zelo varčni

V primerjavi s preostalimi velikimi primerjalnimi testi Prima so bile razlike v povprečni porabi med modeli tokrat manjše. Najbolj varčna v vseh režimih vožnje je bila alfa romeo stelvio (6,7 litra), ki je porabila za 1,3 litra goriva manj kot najbolj potraten lexus NX s hibridnim pogonom. A ob pregledu vseh podatkov je razvidno, da je bil v mestu ravno zaradi svojega pogona lexus za več kot pol litra bolj varčen kot alfa romeo.

Na avtocesti je bil najbolj varčen audi Q5 (6,8 litra), na dinamičnem delu trase je bila spet najvarčnejša alfa romeo in v varčnem ciklu je najmanj porabil BMW X3. Po 111 prevoženih kilometrih je manj kot sedem litrov porabila le alfa romeo, medtem ko so štirje porabili med sedmimi in osmimi litri. Edini, ki je porabil osem litrov, je bil lexus.

Presenetljiv je pogled na povprečno porabo v umirjenem ciklu, kjer so prav SUV srednjega razreda porabili od pet do šest litrov. Glede na velikost avtomobilov, štirikolesni pogon in neaerodinamično obliko je to odličen rezultat.

Infozabavni sistemi, opremljenost z varnostnimi sistemi ...

Pamet avtomobilov smo testirali v dveh smereh: opremljenost in zmogljivosti asistenčnih varnostnih pripomočkov ter opremljenost oziroma nabor vsebin in pripomočkov, prvenstveno namenjenih udobju oziroma prestižu.

V skupnem seštevku sta največ pokazala audi Q5 in BMW X3 z najbolj pestrim naborom različnih in po večini uporabnih tehnologij, oba sta dosegla po 44 točk. A takoj za njima sta se po modernosti in naprednosti s po 43 točkami izkazala mercedes GLC in volvo XC60. Lexus in alfa sta bila daleč zadaj za prvo četverico (27 in 24 točk) in sta se pri tovrstnem ocenjevanju izkazala za precej povprečna avtomobila.

Če bi ocenjevali samo varnostne asistenčne sisteme, potem je na vrhu mercedes, tik za njim pa volvo. Šele nato prideta na vrsto najprej BMW in nato audi.

Ocenjevali smo tudi zaviranje AEB v naletno blazino pri 30 in 50 km/h. Pri tem je treba posebej opozoriti, da so vsi avti na testiranjih po protokolu Euro NCAP uspešno zavirali pred ovirami, medtem ko je test na Vranskem dal različne rezultate, ki so lahko tudi posledica zunanjih dejavnikov - sestava blazine, vozne črte, "ogrevanje", ne nazadnje stanje podvozja pri rabljenih avtih. Najbolj suvereno so se izkazali mercedes, volvo in audi.

Ocene posameznih avtomobilov

1 . mesto audi Q5



Audijev prodajni steber je na krilih predhodnika v lanskem letu zapeljal na naše ceste. Ob lansiranju so vodilni samozavestno napovedali, da bo audi Q5 postavljal merila razreda, in očitno se niso zmotili. Kot smo ugotovili v velikem primerjalnem testu PRIMA, Q5 prednjači z najbolj pestrim naborom različnih in po večini uporabnih tehnologij, dobil je najboljše ocene za kakovost sredinskega zaslona in vmesnika (hitrost, grafika, uporabnost..) in prepričal s svojim štirikolesnim pogonom Quattro. Čeprav je dvolitrski dizelski TDI eden od glasnejših, se je Q5 dokazal na trasi za merjenje porabe in porabil sedem litrov goriva. Tako kot v preteklih testih PRIMA se je tudi tokrat pokazalo, da so si avtomobili med seboj različni, vsak ima svoje adute in napake, na koncu pa je zmagovalec tisti, ki je na vsakem področju dober in skoraj nikjer ne izstopa v negativnem smislu. Tokrat je bil to zasluženo audi Q5, ki je nedvomno oblikovno eden od bolj bledih predstavnikov, a njegove prednosti so, kot smo že omenili prej, drugje.



2. mesto volvo XC60



Sedem let je trajalo, preden so Švedi pripravili novo generacijo, ki v kraljevskem slogu ponuja zmes skandinavskega minimalizma, topline izbranih materialov, pozornosti do detajlov, udobja in seveda varnosti. Samozavest mu je bila položena v zibelko, zato se je tudi tokrat z drugimi tekmeci spopadel, oborožen z varnostno-asistenčnimi sistemi. Pozitivno je presenetil tudi pri voznih lastnostih in si zaradi svojega imidža prislužil največ točk pri edini kategoriji, kjer vseh sedem uredništev poda svoje subjektivne točke. Za zmagovalcem je največ zaostal pri uporabnosti potniške kabine in prtljažnika, na koncu pa mu je za prestižno zmago zmanjkal manj kot odstotek točk.



3. mesto BMW X3



O tem, kako zelo so tekmeci med seboj izenačeni, priča pogled na točkovni izplen vseh šestih avtomobilov. BMW je sicer za las ujel stopničke, a hkrati tudi za malenkost zgrešil najvišjo stopničko. BMW je z novim X3 obdržal prepoznavni oblikovalski jezik iz Münchna, kjer uspešne zgodbe, pričakovano, nočejo spreminjati. Pri X3 v oči pade njegova rast. Danes je namreč že daljši, kot je bil pred slabimi 20 leti njegov večji brat X5, a X3 je še vedno eden od najbolj prepoznavnih in uveljavljenih igralcev v razredu SUV D. Na testu PRIMA je samozavestno nastopil in se z izredno uporabnostjo potniške kabine ter prtljažnega prostora uvrstil v sam vrh. Velika stekla, odlično upravljanje večopravilne enote in vrhunski materiali so le pika na i. Tako kot vsa nemška trojica je tudi X3 eden od najbolj varnih avtomobilov svojega razreda, je pa dizelski štirivaljnik porabil največ dizelskega goriva. Za njim je zaostal je hibridni NX.



4. mesto mercedes-benz GLC



Najstarejši avtomobil med šestico že počasi čaka na prenovljeno različico, ki bo zagotovo izboljšala kakovost in povečala znanje Mercedesovega terenca, a se je kljub temu uvrstil na nehvaležno četrto mesto. GLC se je spet dokazal s svojimi prepoznavnimi aduti, letvico, ki jo je ob svojem prvem nastopu postavil tekmecem, pa še vedno drži pri visoki stopnji udobja, varnosti in učinkovite porabe energije. Ker je bil edini opremljen z zračnim vzmetenjem, je večino navdušil tudi med vožnjo med stožci, hkrati pa s svežo in uporabno potniško kabino ter prtljažnim prostorom. Naskok na vrh so mu vsaj delno onemogočili razmerje stroškov pri registraciji, zavarovanju, redno vzdrževanje na pet let in višja cena v primerjavi s tekmeci.



5. mesto lexus NX



Zagotovo največji posebnež na testu. Ne le po obliki, povsem drugačen je v notranjosti in kot edini stavi na hibridni pogon. Tako kot Mercedesov GLC tudi NX ni več najmlajši član avtomobilske srenje, z atraktivno obliko pa je kljub svojim letom NX še vedno priložnost za tiste, ki želijo s premium športnim terencem na cesti res izstopati. Kupec mora sprejeti njegovo drugačnost in tudi omejitve v prostornosti potniške kabine in primanjkljaju varnostno-asistenčnih sistemov. S hibridnim pogonom je daleč najbolj varčen v mestu, tako kot smo že navajeni, pa se hibridni pogon ne izkaže na avtocestnih odsekih. Posledično ima delna elektrifikacija veliko prednost pri hrupu, ki se prenaša v potniško kabino. Žal je pri NX preveč kompromisov, ki so ga postavili na peto mesto.



