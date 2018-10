To so najboljše zimske gume 2018/2019

Od 15. novembra je v avtomobilih obvezna zimska oprema. To pomeni gume z oznako M+S in vsaj tremi milimetri profila. Pri tem opozarjamo, da je to že minimalen profil za varno vožnjo. Kdor zimo začne s tako obrabljenimi gumami, bo imel še pred koncem leta na gumah profil pod zakonsko določeno mejo.

Odloča predvsem kakovost zimskih gum na mokri in suhi cesti

Zima za proizvajalce gum in tudi voznike prinaša kopico izzivov. Pri nas se po zasneženih cestah vozimo redko, zato so pri izbiri gum zelo pomembne tudi njihove lastnosti na suhi in predvsem mokri cesti. Pri tokratnem testu se je pokazalo, da ima večina proizvajalcev največ težav prav tam.

Gume so edini stik avtomobila s podlago, dober oprijem pa je v kritičnih položajih ključen za kar najkrajšo zavorno pot. Enako velja tudi pri nenadnih situacijah, ko se je treba na cesti odzvati v trenutku.

Neodvisni testi gum so eden ključnih dejavnikov pri nakupu zimskih gum, pomemben dejavnik pa ostaja tudi vožnja vsakega posameznega voznika. Ali torej pogosteje zapelje na sneg, ga čaka strm vzpon do doma, se morda v primeru sneženja lahko zateče k javnemu prevozu …

Kliknite za podroben ogled testiranih gum (.pdf). Foto: AMZS Dimenzija 175/65 R 14



Testirali so 12 različnih 14-palčnih zimskih gum, ki jih najdemo na avtomobilih dimenzij od renault twinga do ford fieste oziroma njima podobnih vozil. Med gumami sta se prepričljivo najbolje odrezali Continentalova guma winter contact TS860 in Dunlopova guma winter response 2. Obe sta dobili oznako zelo priporočljivo, razlika med obema pa je bila minimalna. Obe sta se zelo dobro izkazali v vseh pogojih. Inženirji so očitno znali izdelati gumo, ki se dobro izkaže v zimskem raznovrstnem vremenu.



Kliknite za podroben ogled testiranih gum (.pdf). Foto: AMZS Dimenzija 205/55 R16



To je dimenzija gum, ki so na evropskem avtomobilskem trgu najbolje prodajane. V take gume so obuti avtomobili spodnjega srednjega razreda (VW golf …) in tudi manjši športni terenci oziroma crossoverji.



Na testu je bilo 16 gum. Na vrhu so bile gume znamk Continental, Goodyear in Dunlop. Prvi dve sta izstopali po lastnostih na mokri, Dunlopova pa po lastnostih na zasneženi cesti. Razlike med tremi najboljšimi gumami so bile tudi pri tej dimenzij zelo majhne.



Enajst gum je dobilo oceno priporočljivo, tudi te gume pa so se slabše odrezale na mokri oziroma zasneženi podlagi. Michelinova in Kleberjeva guma sta se zelo izkazali na suhem asfaltu, Bridgestonova se je najmanj obrabila, na snegu pa je najbolj prepričala Nokianova guma.



Kaj pa 15-palčne gume?



Pri nemškem Autobildu so testirali več kot 50 gum dimenzije 195/65 R15. Med temi so jih 21 zaradi predolge zavorne poti na mokri in zasneženi cesti takoj izločili. V končen izbor je po testu zavorne poti prišlo 20 gum. Med temi se je na dvojnem testu zavorne poti najbolje izkazala Continentalova guma wintercontact TS 860, sledili sta ji Fuldina guma kristall control HP2 in Goodyearova ultragrip 9. Ta je imela najkrajšo zavorno pot na snegu. Po testiranju še preostalih elementov je zmagovalka testa postala Dunlopova guma winter sport 5. Z najvišjo oceno so test končale tudi Continentalova, Kleberjeva in Fuldina guma.