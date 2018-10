Motor, ki vrača vero v dizelski pogon #foto

O novem peugeotu 3008 je bilo prelitega že veliko črnila. Ne le, da je postal slovenski avto leta, okitil se je še z naslovom evropski avtomobil leta in zmagal v velikem primerjalnem testu Prima. Francozi so ob novem okoljskem standardu začeli nameščati nove motorje. Testirali smo enega izmed novincev, 1,5-litrski dizelski štirivaljni motor s 96 kilovati je sodeloval s prav tako novim osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Pri Peugeotu so dokazali, da lahko z dobrim pogonskim sklopom tudi dve leti star model zlahka drži korak z novejšimi tekmeci.

3008 je dobil nov dizelski motor in osemstopenjski samodejni menjalnik. Gre za zelo dobro uigrano kombinacijo, ki se odločno postavi po robu govoricam o koncu življenja dizelskih motorjev. Foto: Gašper Pirman

Motor: 1,5-litrski štirivaljni dizel, 96 kW



Poraba goriva: 5,8 l/100 km



Cena: 33.730 evrov

Peugeot je s 3008 zadel v polno, pobral številne nagrade (med njimi tudi za slovenski avto leta in evropski avto leta) in v Sloveniji našel že lep krog kupcev. Zdaj ko je že dozorel, so mu Francozi namenili nekaj pogonskih izboljšav. Poleg osemstopenjskega klasičnega samodejnega menjalnika proizvajalca Aisin so zdaj ukinili 1,6-litrski dizelski motor in ga zamenjali z novim 1,5-litrskim, ki hkrati že ustreza novemu okoljskemu ciklu 6d temp.



Novi dizelski štirivaljnik prepriča s svojim mirnim delovanjem in - do denarnice prijazno - nižjo povprečno porabo goriva. V sodelovanju z novim naprednim menjalnikom sta odlično uigran par in več kot primerna alternativa vse bolj priljubljenim bencinskim agregatom. Novi motor je v prostem teku prijetno umirjen, ponudi dovolj navora že ob nizkih vrtljajih in na koncu testa ni porabil več kot šest litrov goriva.

Ne marate dizlov – ta motor vas lahko prepriča

Če so vas v zadnjem letu strašile zgodbe o koncu dizelskega motorja, njegovi škodljivosti in tehnološki zaostalosti, ima Peugeot za vas pripravljen odličen protiudarec. V sklopu priprav na nov okoljski predpis Euro 6.2 in nov poostren način merjenja WLTP je še pred prvim septembrom začel v svoje modele nameščati 1,5-litrski štirivaljni prisilno polnjeni dizelski agregat.

Zadnji zamenjuje zdaj že skoraj upokojeni 1,6-litrski BlueHDi 120, kot razkriva že njegovo ime BlueHDi 130, pa ima čistejši novinec osem kilovatov (deset ''konjev") več in več navora v nizkih vrtljajih. Kot pravijo v tovarni, naj bi bil za štiri odstotke bolj varčen kot šibkejši predhodnik, po njihovih podatkih pa naj bi v kombiniranem načinu porabil vsega 4,1 do 4,2 litra nafte.

Štiri litre težko, veliko več pa tudi ne

Obljube in podatki tovarne so veliko obetali. Ker sprememb v potniški kabini ni, občutek sicer močno izboljša športni paket GT- Paket GT-Line prinaša kar nekaj športnih dodatkov, ki popestrijo videz zunanjosti in notranjosti. Foto: Gašper Pirman Line, smo se lahko v celoti posvetili motorju in menjalniku.

Pri 50 kilometrih na uro se je digitalni kazalec, ki se je vrtel v narobe smer, ustavil v peti prestavi in se pri tem vrtel s 1.700 vrtljaji na minuto. Poraba po računalniku je bila na daljšem cestnem odseku ustaljena in se je gibala med dvema in tremi litri.

Pri 90 kilometrih na uro smo se vozili v sedmi prestavi, kazalec pa se je prav tako držal pri 1.700 vrtljajih na minuto. Pri konstantni vožnji skozi daljše obdobje poraba ni pretirano zrasla. Potovalni računalnik je kazal za približno pol litra večjo trenutno povprečno porabo goriva.

Pri 130 kilometrih na uro je indikator na digitalnih merilnikih kazal osmo prestavo in 2.100 vrtljajev. Takrat se je kljub razmeroma nizkim obratom poraba zadrževala pri okoli šestih litrih.

Test smo sklenili s povprečno porabo 5,6 litra. Ob nekoliko bolj natančnem spremljanju potovalnega računalnika lahko zapišemo, da bo tako gnani 3008 na avtocesti porabil približno 6,4 litra goriva, v mestu približno 5,5 litra in pri umirjeni vožnji približno pet litrov (raje manj kot več), in to, ne da bi bili v prometu nepremičnina ter bi ovirali druge udeležence.

Samodejni menjalnik je klasične zasnove z eno sklopko. V primerjavi s šeststopenjskim menjalnikom je bistveno hitreje ubogal ukaze voznika in bil manj odrezav ob močnejšem pritisku na stopalko za plin. Foto: Gašper Pirman

Majhen volanski obroč je prepoznavni element zasnove iCockpit druge generacije. Foto: Gašper Pirman

Aisinova avtomatika – sedi, pet!

Foto: Gašper Pirman Peugeot v zadnjih letih poskuša samodejne menjalnike približati širšim množicam. Ker so se odločili za drugačno smer in namesto dragih ter zapletenih dvosklopčnih enot v svoje avtomobile vgrajujejo preprostejše standardne hidravlične menjalnike. Ker je njihov razvoj cenejši, so zanesljivejši in na papirju tudi bolj zanesljivi, cena vgradnje pa je nižja. Tako so v skoraj vsakem svojem modelu ponujali šeststopenjski samodejni menjalnik, ki je bil na voljo za dosegljivo ceno.

S prihodom novega sedemstopenjskega samodejnega menjalnika japonskega proizvajalca Aisin želijo koncept še nadgraditi. Na račun dveh dodatnih prestav je seveda udobje vožnje pri višjih hitrostih opazno večje. A morda še bolj kot to v ospredje sili ekonomičnost. Motor in menjalnik sta odlično usklajena oziroma, kot bi rekli, nekoliko bolj strokovno sinhronizirana. Posledica je prijetna in nenaporna vožnja pri vseh hitrostih.

Zahvaljujoč nekoliko bolj prožnemu pretvorniku navora in serijsko vgrajenim obvolanskim ročicam, je v službi voznika, pa naj bo to počasen nedeljski voznik, avtocestni popotnik ali pa lastnik, ki mu za vsak deciliter nižja poraba pomeni uspeh.

Nezaznavno in prijetno

Nad menjalnikom nimamo pripomb. Deluje dobro in se hitro odziva na potrebe voznika. Prestavljanje je kljub le eni sklopki nezaznavno. Resnično uglajen in tih dizelski motor v kombinaciji s tem menjalnikom deluje skoraj neslišno. Nekaj besede pri tem imata seveda dobra zatesnitev in izolacija potniške kabine, a resnično smo bili presenečeni nad mirnostjo v potniški kabini.

Novi 1,5-litrski motor je zamenjal stari 1,6-litrski motor. S 96 kilovati pomeni zdravo mero med močjo, povprečno porabo goriva in vsakodnevno uporabnostjo. Foto: Gašper Pirman

Je stikalo sport res potrebno?

Pri 3008 nas ni zmotilo veliko stvari. Zdaj že dve leti star avtomobil ima še vedno vse adute v svojem rokavu in s kombinacijo pogona in kakovosti potniške kabine tudi danes velja za enega od boljših predstavnikov segmenta. Največ imamo pripomniti le o stikalu sport.

Res je, testni avtomobil je bil opremljen s športnim paketom GT-Line, vendar dizelski motor ne želi biti športen, prav tako pa ima vzmetenje raje vsakdanje razmere kot pa priganjanje v zavoje. Menjalnik se takrat nekoliko hitreje odziva, stopalka za plin postane odzivnejša. Ne zamerimo mu tega, temveč umeten zvok, ki se vali iz zvočnikov ob vklopu športnega programa.

Dizelsko gnani avtomobil se v trenutku spremeni v reli dirkalnik, zvok iz zvočnikov pa je resnično motor in tako neverjetno umeten, kot da bi igrali videoigro.

Foto: Gašper Pirman