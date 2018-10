Na cestah v Sloveniji luksuz za pol milijona evrov #video

V okolici Ljubljane smo se zapeljali z enim najbolj prestižnih in brezčasnih ikon avtomobilskega sveta. To je limuzina presežkov, prisega na ročno izdelane elemente, prava umetnina na štirih kolesih torej.

V avtomobilskem svetu nima prave konkurence. Tekmeci so ji dejansko drage ure, velike jahte in zasebna letala. Nihče si je ne kupi, ker bi potreboval vozilo za prevoz od točke A do točke B. Je prikaz osebne uspešnosti, nagrajevanja in preprosto uživanja tistih, ki si tak avtomobil lahko privoščijo in se z njim v javnosti tudi upajo prikazati. Rolls-royce phantom, kakršnega smo vozili po slovenskih cestah, stane dobrih 500 tisoč evrov. Angleži jih kljub temu letno brez večjih nihanj prodajo od 800 do tisoč. In še to, glavni zunanji oblikovalec novega phantoma je Beograjčan Pavle Trpinac.

Rolls-Royce je znamka polna prestiža, tradicije in avtomobilske odličnosti. Phantom je njen največji in najboljši predstavnik, ki je zapeljal že v osmo generacijo. Foto: plac.siol.net

Nanj so kazali s prstom, dvigali palec, otrok je od navdušenja po tleh vrgel svoje kolo …

To je osma generacija phantoma, ki ga je Rolls-Royce sicer prvič predstavil leta 1925. Med vožnjo v Sloveniji smo takoj videli, kako opazna je taka limuzina na naših cestah in kako nemogoče je z njim biti nekoliko manj opazen.

Okrog njega so na parkirišču zvedavo hodili starejši, skoraj vsakega mimoidočega je zanimal pogled v notranjost vozila, zanimala so jih stranska vrata s samodejnim mehanizmom odpiranja, želeli so pokukati pod pokrov motorja in videti pogonski dvanajstvaljnik.

Ustavili so nas pred rdečo lučjo na semaforju in neki otrok je v trenutku na tla vrgel svoje kolo in si z rokami zakril usta, polna iskrenega navdušenja nad to 5,7 metra dolgo limuzino.

Čeprav phantom z nekaj osnovne opreme v Sloveniji preseže ceno 500 tisoč evrov, jih Britanci letno prodajo od 800 do tisoč. Foto: plac.siol.net

Luksuzni kralj cest, ki združuje moderno in tradicionalno

Priznam, tak phantom se mi je zdel, kot da ne spada na slovenske ceste. Bolj tradicionalno bi ga postavili nekam v Veliko Britanijo ali pa v dežele bogatih arabskih šejkov. S svojimi dimenzijami, pojavnostjo in izjemno dobro usklajeno harmonijo moderne tehnologije in tradicionalnih elementov Rolls-Roycea takoj postane luksuzni kralj cest. In enako se dogaja tudi na cestah v okolici angleškega Goodwooda, kjer na cesti pred predajo kupcem testirajo prav vsakega izdelanega phantoma. Tudi tam se za njimi obračajo zvedavi pogledi …

Le dobrih pet sekund do 100 km/h, toda …

Pri takih limuzinah navadno pravimo, da lastnik najpogosteje sedi desno zadaj in da si poleg avtomobila zamisli še lastnega šoferja. Pri Rolls-Royceu vseeno navajajo podatek, da vse več lastnikov phantoma tudi vozi. Zato so ga naredili nekoliko bolj čvrstega, nekoliko bolj je usmerjen bliže vozniškemu zadovoljstvu.

Čeprav ta 2,5-tonska limuzina v ravni črti izjemno dobro pospešuje - pogonski motor z močjo 420 kilovatov (560 "konjev") poskrbi za pospešek do 100 kilometrov na uro v 5,3 sekunde - je med ovinki bolj podoben cestni barki kot vozniško nabrušenim limuzinam nemških premium proizvajalcev. S tem dejansko ni nič narobe, saj pedigre phantoma kliče po umirjeni, tekoči in resnično uživaški vožnji po avtocestah in podeželskih cestah. Upravljanje tako velikega avtomobila je namreč lahkotno in prijetno, se je pa treba navadi na zelo velik in mehak volanski obroč.

Mere avtomobila:

Dolžina: 5.762 mm, širina: 2.018 mm, višina: 1.646 mm, medosna razdalja: 3.552 mm, obračalni krog: 13,09 m, prostornina prtljažnika: 548 l



Motor:

Prostornina: 6,75 litra, število valjev: 12, moč: 420 kW pri 5.000 vrt./min., navor: 900 Nm pri 1.700 vrt./min.



Zmogljivosti in poraba:

Najvišja hitrost: 250 km/h (elektronsko omejena), pospešek do 100 km/h: 5,3 s, poraba goriva kombinirana: 13,9 l/100 km, izpust CO2: 319 g/km

Oblikovno je phantom poln aristokratskih linij. Eden najbolj prepoznavnih elementov (ob kipcu Spirit of Ecstasy) je ročno narisana črta na boku vozila. Foto: plac.siol.net

Volanski obroč je nadpovprečno velik in spada med tradiconalne elemente avtomobila. Prežet je z moderno tehnologijo kot so radarski tempomat (prvič v phantomu), povezava bluetooth in podobno. Foto: plac.siol.net

Notranjost vozniškega in sovozniškega prostora e precej minimalistična. Na sredinski konzoli so res le najbolj pomembni gumbi. Klimatsko napravo nastavljamo "hladneje" oziroma "topleje", ne pa prek natančno nastavljene želene temperature. Foto: plac.siol.net

Sopotniki zadaj uživajo v udobnem sedežu, pijači in večpredstavnostnem zaslonu, ki ni občutljiv na dotik. Foto: plac.siol.net

Že volan pokaže bistvo novodobnega phantoma

Naj fotografije in video posnetki govorijo sami zase. Na tem mestu bi radi izpostavili le nekaj tistih elementov avtomobila, ki so nas najbolj prepričali.

Najprej je to minimalizem notranjosti, ki na zelo dober način združuje moderno in tradicionalno. Tak je na primer "old school" velik volanski obroč, na katerem pa najdemo gumbe za vse moderne sisteme, kot so radarski tempomat, prostoročno telefoniranje, upravljanje z večpredstavnostnim vmesnikom in podobno. Prestavna ročica menjalnika je nameščena desno ob volanskem obroču, podobno kot pri mercedesih. Tipka "low" je namenjena speljevanju v prvi prestavi, saj phantom sicer samodejno speljuje v drugi.

Prestižno galerijo so razvijale tudi slovenske roke

Osrednji del pred voznikom in sovoznikom predstavlja tako imenovana Rolls-Royceova galerija. Ta je eden ključnih elementov poosebljanja avtomobila in nekateri v njeno vsebino vložijo tudi več let skrbnega dela. V našem testnem phantomu je bila za steklom nameščena posebna forma iz svile.

Za steklom se skriva tudi dvižni digitalni zaslon, ki so ga razvili pri BMW-ju. Po naših informacijah so pri njegovi vgradnji sodelovale tudi roke slovenske inženirke, zaposlene pri BMW Group v Münchnu. Upravlja se prek konzole pred sredinskim naslonjalom za roko in tudi to konzolo je mogoče podobno kot zaslon povsem pospraviti.

Celoten večpredstavnostni sistem je tehnološko že znan iz novejših avtomobilov znamke BMW, kar velja tudi za upravljanje kamer, asistenčnih sistemov in podobno.

V phantomu navdušujejo pravi retro elementi, kakršno je tudi to stikalo za odpiranje oziroma zapiranje lopute zračnikov. Foto: plac.siol.net

Med obema sedežema zadaj je že pripravljena steklenica (šampanjec, konjak ...) s pripadajočimi kozarci. Foto: plac.siol.net

Tako imenovana galerija sodi med zelo pomembne elemente phantoma, ki ji lastniki namenijo veliko pozornosti. Foto: plac.siol.net

Phantom najbolj prepriča pri zvočni izolaciji in avdiosistemu

Phantom nas je za volanom najbolj prepričal z zvočno izolacijo in vrhunskim avdiosistemom. Tega so sestavili trije različni proizvajalci, saj zgolj eden ni zmogel zagotoviti zahtevanih standardov. Tako vsaj trdijo Angleži. Odlična glasbena in večpredstavnostna kulisa (poleg glasbe, digitalnega radia je mogoče gledati tudi televizijo, vmesnik bere diske CD in BlueRay …) se sklada z udobjem notranjosti in tako postane vožnja še bolj prijetna.

Utišali so vse zvoke dvanajstvaljnika, prvi električni rolls-roycei okrog leta 2025

Rolls-Royce je želel ustvariti za potnike najtišji motor na svetu. Okrog vozila so namestili šestmilimetrsko dvoslojno zaščito, cela limuzina ima za 130 kilogramov zvočne izolacije, temu so prilagodili izbor materialov in samo gradnjo avtomobila. Continental je za phantoma izdelal gume s posebno vgrajeno peno, ki prav tako zniža raven zvočnih vibracij.

Sredi prihodnjega desetletja prihajajo na ceste prvi električni rolls-roycei. Tudi temu phantomu bi električni pogon dobro prijal. Če ne bi bilo težav z dodatno maso zagotovo velikih baterij in dosega, je električni motor danes še tako rekoč edini, ki lahko izjemno izkušnjo udobja phantoma še izboljša. Dvanajstvaljni motor z notranjim izgorevanjem je sicer zelo dober, a tresljajem ob speljevanju se je vseeno težko izogniti in vsak kilometer v zrak po uradnih meritvah izpusti več kot 300 gramov ogljikovega dioksida.

To je prvi rolls-royce, ki so mu vgradili štirikolesno krmiljenje. To predvsem olajša manevriranje v mestih in parkiriščih, saj premik zadnjih koles občutno zmanjša obračalni krog in okretnost phantoma.

Do 100 kilometrov na uro pospeši phantom v 5,3 sekunde, najvišja hitrost znaša elektronsko omejenih 250 kilometrov na uro. Foto: plac.siol.net

Slavni kipec se samodejno skrije ob zaklenjenem avtomobilu (kar se sicer lahko izklopi), prav tako ga je mogoče zelo hitro skriti tudi med vožnjo. Foto: plac.siol.net

Stranska vrata se zapirajo s pritiskom na gumb. Foto: plac.siol.net

Kdor sedi zadaj, uživa v spremljavi televizije, steklenice s pijačo, hladilnika …

Kaj reči, tudi sedenje na zadnjih sedežih je izjemno udobno. Vseeno v klasični različici medosne razdalje (podaljšana doda še 22 centimetrov) in razporeditvi sedežev ne prinaša bistveno več udobja kot na primer v novi Mercedes-Benzovem razredu S.

Več tudi zadaj štejejo dodatki. Vrata je mogoče zapreti prek gumba, enako velja tudi za naklon podstavka za noge. Ta je obložen v mehko preprogo. V sredinski konzoli se skrivajo kozarci in steklenica (kozarci imajo posebno nizko težišče), na sredini zadnjih sedežev pa je skrit hladilni prostor. Za popolno izkušnjo skrbi še mizica in večpredstavnostni zaslon, ki ga imata oba potnika na zadnjih sedežih. Na sredinski konzoli je spet na voljo enota za upravljanje infozabavnega vmesnika.

Spoštovanje tradicije in obrtniškega pristopa

Ne glede na tehnološke novosti osme generacije phantoma (radarski tempomat, funkcija Night Vision, prikazovalnik Head up, laserski žarometi …), bistvo phantoma ostaja v tradiciji in svoji pojavnosti na cesti. Z njim se res težko primerja vsak drug, tudi bistveno dražji avtomobil.

Je sinonim za avtomobilsko eleganco, uglajenost in aristokratske cestne užitke. Kdor zanj plača dobrih pol milijona evrov, bo to naredil tako zaradi kombinacije tehnologije in udobja, kot tudi zaradi spoštovanja tradicije in ohranjanja obrtniškega pristopa pri izdelavi. Nekaj posebnega je zgodba kipca Spirit of Ecstasy, ročne izdelave, posebne skrbi za usnjeno oblazinjenje, ročno narisane črte na boku vozila in podobno.

Phantom je kot prvi rolls-royce dobil štirikolesno krmiljenje. Foto: plac.siol.net

Upravljanje infozabavnega sistema prek sredinske konzole, ki jo je mogoče tudi povsem skriti. Foto: plac.siol.net

Na stropu avtomobila je z lučkami narejen vtis zvezdnatega neba. Foto: plac.siol.net