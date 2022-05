Kdaj bo konec za termične motorje? To je odgovoril veljak pri BMW.

Ko smo bili na razkritju nove serije 7, smo dobili priložnost sesti za mizo tudi s Pietrom Noto, članom uprave BMW. Gre za enega najvplivnejših ljudi znotraj podjetja BMW, odgovornega za stranke, blagovne znamke in prodajo, zato nas je seveda zanimalo, kdaj se bo zadeva s pomanjkanjem polprevodnikov umirila. Na vrata vse močneje trka tudi elektrika, kaj to pomeni za termične motorje?

"Danes smo tu, da spoznamo novo serijo 7, zato je to pravi čas za pogovor o naši strategiji prilagodljivih arhitektur. Smo v fazi prehoda k elektrifikaciji, ker pa so potrebe na različnih trgih drugačne in unikatne, kot recimo razvoj polnilne infrastrukture, ponujamo več pogonskih opcij znotraj modela. Pri konkurenci moraš, če želiš imeti električno prestižno limuzino, izbrati povsem drugo vozilo, pri nas pa kupec lahko izbere električni pogon, hibrid ali motor na notranje izgorevanje znotraj istega modela," je pogovor z nami začel Nota.

Kdaj se bodo poslovili klasični motorji?

Na razkritju serije 7 so pri BMW velikanski poudarek namenili električni različici i7. Kar nekoliko v senci i7 so ostale druge, bolj klasično gnane izvedenke, ki bodo resnici na ljubo še vedno gonilna sila z vidika prodaje. "Ne, dvanajstvaljni motor se poslavlja," je takoj poudaril Nota in v nadaljevanju odgovoril na eno od vprašanj, ki ga v zadnjih letih slišimo vse pogosteje. Kdaj se bodo poslovili klasični motorji na notranje izgorevanje?

"Ne, trenutno zagotovo nimamo nobene letnice, kdaj bomo ukinili motorje na notranje izgorevanje. Naša strategija je, da ne dajemo informacij o umiku motorjev na notranje izgorevanje. Med nami bodo še dolgo časa in še naprej bomo vlagali v njih, saj to zahteva tudi trg. To je preprosto povezano z dvema stvarema - polnilno infrastrukturo in dostopnostjo materialov za izdelavo baterijskih celic. Tukaj so še želje kupcev, ki igrajo pomembno vlogo. V nekaterih delih Evrope prihod električnih vozil ni tako hiter tako kot, recimo, na Nizozemskem in Norveškem."

Pieter Nota je član upravnega odbora znamke BMW. Odgovoren je za stranke, znamke in prodajo. Foto: BMW

Dražji ko je, hitreje ga kupec dobi: laž ali resnica?

"Ne dajemo prednosti nobeni različici modela. Vsakemu kupcu se prilagodimo, kolikor se le da. Kot ste rekli, nočemo se zameriti kupcem, zato tega ne počnemo. Delamo v okviru tega, kar lahko oziroma imamo na voljo v vseh tovarnah v svoji lasti. To ne pomeni, da v prihodnje ne bomo bili prisiljeni sprejeti takšne odločitve, a zdaj ne dajemo prednosti določenim modelom pred drugimi," nam je odgovoril Nota.

Avti so vse dražji, vam ne bo zmanjkalo kupcev?

"Gledano globalno se naš delež povečuje predvsem v višjih cenovnih razredih. Od leta 2018 smo znatno povečali prodajo v prestižnem razredu, v katerem je naša serija 7, ter tja dodali še X7 in serijo 8. Vidimo veliko povečanje v tem segmentu med kupci, ki imajo denar in lahko veliko zapravijo. Pretekli teden sem bil v ZDA in kupna moč tistih, ki lahko zapravijo velike vsote denarja, je zelo velika. Enako velja za Kitajsko in Evropo. Posledično si jemljemo vse večji delež v teh dražjih segmentih."

Toda hitro smo postavili podvprašanje. Prodajni aduti glede na količino pri BMW sta serija 3 in serija 5, pri katerih so kupci bolj občutljivi na dvig cene. "Tudi tu vidimo, da se konkurenčnost naših modelov povečuje, zato se povečuje tudi povpraševanje," se je na kratko dopolnil Nota.

Kaj pa se dogaja na trgu polprevodnikov in surovin?

"Pomanjkanje polprevodnikov bo trajalo še to leto in se verjetno sprostilo v letu 2023. Trenutne težave z dobavo kablov so posledica vojne v Ukrajini. Cene aluminija se dvigujejo, ne prihaja pa do pomanjkanja."

Kot pravi, se povpraševanje po najdražjih avtomobilih BMW povečuje, prav tako tržni delež v najdražjih segmentih. Foto: BMW