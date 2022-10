Za vsaj 400 tisočakov: takega Rolls-Royce še ni imel #foto

Rolly-Royce je razkril svojo prvo električno limuzino, ki bo na cestah vozila od konca leta 2023 naprej. Spectre je nastal na osnovi phantoma, omogočal bo med 400 in 500 kilometri dosega, ponaša pa se z najzmogljivejšim pogonom za Rolls-Royce do zdaj. Za avtomobil bo treba odšteti vsaj okrog 400 tisoč evrov.

Sodeč po prvih fotografijah obeta veliko. Je impozanten avtomobil, vreden te prestižne britanske znamke (v lasti nemškega BMW). Ves čas osvetljen spodnji del sprednje “maske” prav nič ne skriva električnega porekla, serijska 22-palčna kolesa pa prinašajo navdušujoče proporce.

Rolls-royce spectre bo dolg 5,45 metra, širok bo dobra dva metra, medosna razdalja pa bo merila kar 3,2 metra. Tudi masa limuzine je impresivna in sicer kar 2,9 tone. Že skupaj z voznikom bo presegel mejo treh ton. To bo torej pravi rolls-royce, ki stavi na pompozno zunanjost in prvovrstno udobje.

Foto: Rolls-Royce

Že leta 1900 je ustanovitelj znamke, Charles Royce, napovedal električna vozila v serijski uporabi. Izpostavil je neslišno vožnjo in umik hrupu motorja, kar še poudari premijsko naravo tovrstnih limuzin.

Skoraj 600 “konjev” za avtomobil, ki bo stal vsaj 400 tisočakov

Rolly-Royce še ni imel zmogljivejšega avtomobila. Moč pogona bo 430 kilovatov (577 “konjev”) in kar 900 njutonmetrov navora, kar bo za pospešek do sto kilometrov na uro poskrbelo v le 4,5 sekunde. Kljub električnemu pogonu je spectre nastal na platformi modela phantom. Doseg po standardu WLTP bo znašal do 520 kilometrov. Še več podrobnosti o električnemu pogonu in bateriji zagotovo sledi še v prihodnjih mesecih.

Spectre je že na voljo petičnim kupcem, prvi ga bodo prevzeli proti koncu prihodnjega leta. Uradno cene še niso znane, bo pa cenovno postavljen med modela cullinan in phantom. To napoveduje cene prek 400 tisoč evrov.

