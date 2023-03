Uradni poklon: še zadnji "Rollsov" kupe z motorjem V12

Pri Rolls-Royceu so sklenili desetletno pot modela wraith. Njegova zadnja različica ima zelo dolgo ime – black badge wraith black arrow – in je poklon zadnjemu kupeju britanske znamke z motorjem V12. Prihodnost za Rolls-Royce je namreč električna. Izdelali jih bodo dvanajst, vse so že razprodali. Cene in tudi tehničnih podrobnosti pri Rolls-Royceu niso razkrili.

Hitrostni rekorder je imel nekoč dva Rolls-Royceova motorja V12

Oblikovno so se s to različico spomnili na hitrostni rekord iz leta 1938, ki ga je postavil thunderbolt – tega sta poganjala kar dva Rolls-Royceova motorja V12. Vozilo je imelo osem koles in je tehtalo sedem ton. Takratni hitrostni rekord je znašal več kot 574 kilometrov na uro. Na slano jezero Bonneville, kjer so postavili ta rekord, spominja tudi nekaj podrobnosti v notranjosti vozila.

Še nikoli ni Rolls-Royce v avtomobil namestil toliko luči LED, in sicer kar 2.117. Te poskušajo prikazati pogled na Rimsko cesto oziroma nočno nebo iz tistega dneva leta 1938, ko je padel omenjeni hitrostni rekord. Del spomina na thunderbolta so tudi opazni rumeni dodatki wraithove različice, ki sicer sloni na dvobarvni kombinaciji črne in srebrne barve.

Foto: Rolls-Royce

