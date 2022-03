Kaj skrivajo? Daleč na severu nov avtomobil Rolls-Roycea.

Rolls-Royce je s fotografijami zdaj še uradno potrdil, da razvija povsem električni model spectre. Britanci želijo tudi z električnim avtom dosegati svoje standarde, zato bodo pred začetkom proizvodnje naredili 2,5 milijona testnih kilometrov. Tokrat so obiskali Švedsko, kjer so s serijo testov preverili, kako se spectre odziva na temperature, nižje od 40 stopinj Celzija.

Preden bo spectre sploh prišel v serijsko proizvodnjo, bodo pri Rolls-Royceu s prototipi prevozili toliko, kot bi povprečen lastnik njihovega avtomobila prevozil v štiristo letih. Tako dobimo tudi podatek, da lastnik njihovega avtomobila v povprečju na letni ravni prevozi vsega 6.250 kilometrov.

Rolls-Royce je spectre oblekel v zanimivo kamuflažo, ki dobro skriva njegovo podobo. Foto: Rolls Royce

Nizke temperature ne vplivajo samo na razvoj pogona

"Izjemen podvig, da bomo spectre naučili razmišljati in obnašati kot Rolls-Royce, bomo z njim prevozil 2,5 milijona kilometrov. Danes lahko potrdim, da je 25 odstotkov tega potovanja končanih, rezultati pa so izpolnili naša najbolj ambiciozna pričakovanja," je povedal Orsten Müller-Ötvös, izvršni predsednik Rolls-Roycea.

Kot so pojasnili Britanci, s testi na Švedskem upočasnijo čas, saj se avtomobil na snegu obnaša tako, kot če bi pri običajnih razmerah vozili zelo hitro. S tem lahko inženirji izpopolnjujejo pogon, različne vozniške sisteme in elektroniko. Temperature med –26 in –40 stopinjami Celzija niso izziv le za razvoj električnega pogona. Tudi materiali v notranjosti se morajo pri teh temperaturah odrezati brez napak, ne sme se pojavljati nepričakovanih zvokov ali sprememb v strukturi.

Zračenje mora biti popolno, ne glede na temperature

V polarnih razmerah preučijo tudi, kakšna mora biti gostota vratnih tesnil, ali se gumijaste puše lahko odzovejo enako kot pri poletnih temperaturah in kakšne so lastnosti uporabljenih lepil v mrzlih zimskih dneh. Nizke temperature so bile pravi test za sistem ogrevanja, klimatske naprave in drugih pomembnih elementov.

Spectre bo tako imel na sebi več kot 700 kilogramov izolativnih materialov, zato bo v večini primerov vožnja praktično neslišna. Aerodinamično so prilagodili tudi slavni kipec Spirit of Ecstacy, ki pripomore k nižjemu koeficientu zračnega upora, 0,26. Pred Rolls-Royceom je sicer še veliko dela, saj naj bi prvi modeli spectre zapeljali na ceste v zadnjem četrtletju prihodnjega leta.

Foto: Rolls Royce

Foto: Rolls Royce