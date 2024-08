Ministrstvo popravilo razpisa za sončne elektrarne in električna vozila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu objavilo popravljen razpis za sofinanciranje gradnje novih sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje do leta 2026. Po novem je eden od rokov za oddajo vlog 17. september. Nekoliko so spremenili tudi razpis za subvencije fizičnim osebam za nakup električnih vozil.

Roka za oddajo vlog na razpisu za sofinanciranje gradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje do leta 2026 sta po novem 17. september 2024 in 10. februar 2025.

Druga določila ostajajo enaka. Na razpisu je sicer na voljo 48 milijonov evrov. Ministrstvo je sprva marca razpisalo 20 milijonov evrov, v začetku avgusta pa so razpis prvič popravili in sredstva povečali za dodatnih 28 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah in na pripadajočih preprostih ali nezahtevnih objektih, ki so ob javni stavbi. Predmet razpisa so tudi naprave na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin ali države.

Popravili so tudi nekatere vrednosti razpisa za subvencije fizičnim osebam za nakup električnih vozil. Na voljo so subvencije za nakup novih ali rabljenih električnih vozil za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika ter električnih vozil za prevoz blaga z največjo maso do 3,5 tone.

Subvencijo lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. Kot fizična oseba po tem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.