SunCable v okviru projekta načrtuje postavitev vrste sončnih panelov, baterijskih hranilnikov energije in na koncu vzpostavitev povezave, preko katere bo Avstralija energijo izvažala v Singapur. Za njim stoji milijarder, sicer okoljski aktivist Mike Cannon-Brookes.

Območje bo po načrtih veliko 12 tisoč hektarov, proizvodnja energije pa bo predvidoma stekla leta 2030. Predvideno je, da se bo s tu proizvedeno energijo oskrbovalo tri milijone gospodinjstev, predviden je tudi izvoz v Singapur, pri čemer naj bi se pokrilo okoli 15 odstotkov potreb te mestne države.

Baterijski hranilniki na območju naj bi bili sposobni skladiščiti okoli 40 gigavatov energije.

"To bo največje solarno območje na svetu, Avstralijo pa bo postavilo na vodilno mesto v svetu zelene energije," je izdajo dovoljenja za projekt pospremila avstralska ministrica za okolje Tanya Plibersek. Direktor SunCable Australia Cameron Garnsworthy je medtem dovoljenje označil za "prelomni trenutek" projekta.

A izzivov bo še veliko. Nujni bodo dogovori z regulatorjem v Singapurju, indonezijsko vlado in avstralskimi staroselskimi skupnostmi.

Glavne investicijske odločitve so predvidene za leto 2027, je v tej luči pojasnil Garnsworthy.

Avstralija je trenutno največji svetovni izvoznik premoga in plina, v luči podnebnih sprememb – od hudih suš in požarov do poplav – pa se obrača proti zelenim virom energije. Avstralska gospodinjstva množično postavljajo sončne elektrarne, oblasti pa so bile pri resnem obratu k zelenim virom doslej počasne.

Obnovljivi viri energije so tako leta 2022 predstavljali le 32 odstotkov vse energije, proizvedene v državi. Delež energije iz premoga je bil medtem 47-odstoten.