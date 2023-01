Rekordno leto: še nikoli jih niso prodali toliko, cene osupljive #foto

Rolls-Royce je lani prodal 6.021 avtomobilov, predlani pa 5.586. Iz tovarne v Goodwoodu je torej lani odpeljalo osem odstotkov več vozil kot predlani. Britanci, ki so sicer pod formalnim lastništvom nemškega BMW, so si z zadovoljstvom meli roke. Za njimi je prodajno rekordno leto, tudi za lep del letošnjega leta pa je proizvodnja že razprodana.

Svoje avtomobile so prodali v 50 različnih držav, vsaj sodeč po uradni statistiki novi rolls-roycei tudi letos niso bili na seznamu kupcev v Sloveniji.

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Odlični so bili tudi poslovni rezultati, saj je dobičkonosnost pri tovrstnih luksuznih vozilih najvišjega razreda seveda izredna. Skoraj vsak prodani rolls-royce je prilagojen kupcu, torej prihaja iz tako imenovanega "bespoke" programa. V povprečju so te avtomobile prodali za pol milijona evrov, za nekatere najbolj petične različice phantomom pa so kupci odšteli tudi več kot dva milijona evrov.

Največ avtomobilov so poslali na ameriško celino, in sicer 35 odstotkov vozil. Vsak peti rolls-royce je romal na Kitajsko, sledili sta še Evropa in azijsko-pacifiška regija. Zaradi umika iz Rusije so izgubili od 250 do 300 prodanih avtomobilov, kar pa jim je uspelo nadoknaditi na drugih trgih.

Na vrhu cullinan, prva naročila tudi za električnega spectreja

Med modeli je na vrhu pričakovano cullinan, prvi športni terenec in tudi edini model s štirikolesnim pogonom. Sledita ghost, ki je predstavljal 30 odstotkov lanske prodaje, in phantom, ki je odrezal deset odstotkov prodajne pogače.

Rolls-Royce je začel sprejemati tudi že naročila za svoj prvi električni model spectre. Povpraševanja naj bi presegala pričakovanja, podrobnosti Britanci za zdaj še ne razkrivajo. Ta avtomobil bodo prvim kupcem predali proti koncu letošnjega leta.

Kljub drugačnim namigom in zgledu Porscheja, ki je lani izpeljal vstop na borzo, pa Rolls-Roycea za zdaj taka poslovna poteza ne mika.