Najboljše turistične kmetije v Sloveniji

Turistične kmetije, kmečki turizmi, turizmi na kmetijah in kar je še izrazov zanje, so nedvomno pomembna kategorija gostinske ponudbe pri nas. Najdemo jih na vseh koncih Slovenije. Na Štajerskem, Dolenjskem, Primorskem in Gorenjskem.

Foto: Miha First

Sprva so turistične kmetije, predvsem zaradi razmeroma nizkih cen, nadomestile klasično gostilniško ponudbo, v zadnjem obdobju pa se vsaka posebej obračajo k dodatni ponudbi. Od takšnih, ki skrbijo predvsem za velike družbe in se ne ukvarjajo s poreklom sestavin ter kakovostno vinsko ponudbo, do tistih, kjer je zapovedana lokalna kuhinja s pripadajočimi recepti. Od takšnih, kjer je hrana zgolj gorivo za športnike rekreativce, do tistih, kjer ima prednost dobro vino.

Kot vedno smo se v izboru izognili turističnim kmetijam, ki jih je treba prositi, da sploh odprejo svoja vrata, pa še takrat najraje gostijo večje skupine. V oklepajih so lanske razvrstitve.

1. (1.) Turistična kmetija Arkade - Cigoj (Črniče)

Vipavska dolina ponuja vse vrste gostinstva od avtorskega Zemona do morske Mame, od zapovedane lokalnosti Majerije do razkošja v Perli. In imajo tudi izvrstne turistične kmetije. Arkade imajo vrhunska hišna vina, mesnine najboljših prašičjih pasem in serijo izvrstnih domačih domačih jedi. Marsikaj lahko ob odhodu tudi kupite, sicer pa lahko, če ste se preveč najedli, v Črničah tudi prespite.

2. (2.) Nejka & Uroš Klinec (Plešivo)

V Brdih je veliko turistično-kmetijske ponudbe, vsaj pet ali šest lokacij, ki jih je vredno preizkusiti. Zakonca v Plešivu ponujata pisano vinsko ponudbo, sicer pa je Uroš Klinec že dolga leta znan predvsem po izvrstnih mesninah in njihovi pripravi. Imajo tudi urejene sobe in božanski pogled na briške vinograde. Pa še bazen za vroče dni.

3. (3.) Ošterija Klinec (Medana)

Nobenega dvoma ni, da je Aleks Klinec eden od očetov briškega turizma in eden od tistih, ki so na svoji kmetiji med prvimi pripravljali prenovljene briške jedi. Ocvrti šalami, krodegini in vržote imajo lokalne korenine, a jih strežejo v znosnih količinah. Strežejo samo lastna vina, ki zagotovo najbolj veselijo ljubitelje maceracije.

4. (4.) Domačija Novak (Sadinja vas nad Žužemberkom)

Tudi na Dolenjskem je ob renesansi tamkajšnjega gostinstva nekaj turističnih kmetij, ki merijo visoko nad slovensko povprečje. Novakovi ob sobah ponudijo ekološko in sledljivo hrano, ki naj bi v velikem odstotku domovala na domačih vrtovih. Ponudba vina je večinoma ekološka, na ponudbo so vplivali tudi zamejski mojstri hrane in vina.

5. (5.) Posestvo Trnulja (Črna vas)

Pri Trnulji na Ljubljanskem barju se je zgodila manjša sprememba, ki bo razveselila predvsem tiste, ki jih je motilo, da so bili odprti le dvakrat na teden. Zamenjali so kuharja in sobotam ter nedeljam dodali petkova kosila. Raznovrstnejša je tudi vinska ponudba, so pa vina še vedno predvsem ekološka, tako kot vsa hrana, ki jo strežejo.

6. (6.) Penzion Sinji vrh (Kovk)

Tradicionalna kmetija visoko nad Vipavsko dolino je lahko poleti tudi umetniška kolonija. Drugače pa narezke, jote in golaže v zadnjih letih ponujajo na modernejši način. Sestavine in recepti so lokalni – divjačina in domače meso, zelenjava, zelišča in žganice. Za vse, ki imate radi vipavska vina, imajo lep izbor in, kar je potem tudi pomembno – sobe za počitek.

7. (7.) Turistična kmetija Štern – Pri Kovačniku (Planica nad Framom)

Tudi na Pohorju se je razvilo nekaj solidnih turističnih kmetij, najboljša naj bi bila ravno Pri Kovačniku. Ob sobotah in nedeljah kuhajo, imajo sobe in trgovinico svojih dobrot. Ob klasični ponudbi, ki se je ne bi sramovala nobena "domača" gostilna (tudi piščanca ocvrejo), imajo tudi malice v obliki suhomesnatih dobrot, za vsak primer pa še meni za vegane. Vina prihajajo iz bližnje štajerske okolice.

8. (10.) Turistična kmetija Šeruga (Sela pri Ratežu)

V dolenjski vasi, na območju, ki ima največ dobrih gostiln v Sloveniji na kvadratni meter, je tudi ena od najlepše urejenih turističnih kmetij pri nas. Majhno in ne predrago letovišče, ki je celo bolj priljubljeno pri tujih kot domačih gostih. Ob urejenih sobah strežejo solidno domačo hrano ter nepretresljiva dolenjska in belokranjska vina.

9. (9) Ekološka kmetija Robidišče (Robidišče)

Na najbolj zahodni točki Slovenije v Robidišču se je življenje na nek način ustavilo in to velja izkoristiti. Visoko nad Nadižo je manj pobesnelega ljudstva kot spodaj ob Soči. Tako poleti kot pozimi, če razmere dopuščajo vožnjo v hrib, lahko tudi prespite, malicate pa njoke z množico omak, friko, postrvi, jagenjčka, suhe mesnine, sire, jogurte in furlansko vino.

10. (8.) Turistična kmetija Abram (Nanos)

Naj začnemo z medvedom. V veliki kletki živi orjaški medved Mitko, ki ni žrtev, ampak so ga že kot mladiča rešili in se v gozdu ne bi več znašel. Sicer pa je Abram s svojimi nizkimi cenami pravi magnet za domače in tuje goste, ki jim v velikih jedilnicah ali poleti na prostem strežejo domače narezke, njoke in divjačino.

