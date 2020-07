NZS se je odločila! Sodil bo Mariborčan, ki se je znašel sredi afere.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiri tekme ob 18.00, sladki finale pa ob 20.45. Takšna je končna časovnica zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki se je nekajkrat spreminjala, nazadnje pa je obveljalo pri tem, da se bodo vsi dvoboji, ki ne odločajo o naslovu prvaka, odigrali družno ob 18. uri, nato pa se bo pozornost preselila v knežje mesto, ki bo gostilo najverjetneje najpomembnejšo tekmo v zgodovini kluba. Celje in Olimpija bosta odločala o naslovu prvaka.

Gostitelji morajo za uresničitev največjega podviga v klubski zgodovini ostati neporaženi, za veliko slavje v mestu ob Savinji jim zadošča že točka, medtem ko so si zmaji z nepričakovanim nedeljskim domačim porazom proti Taboru otežili delo in morajo za skok na prvo mesto nujno premagati Kosićevo četo. Obračun, ki bi zagotovo napolnil tribune celjskega stadiona, če ne bi bil obisk zaradi ukrepov in priporočil NIJZ v boju proti širitvi koronavirusa omejen na največ 500 oseb, bo torej podal novega prvaka.

Maribor po drugo, Aluminij pa četrto mesto

Mariborčani so jeseni osvojili Kidričevo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Branilcu naslova Mariboru ni uspelo v njegovi nameri. Čeprav mu je v pokoronskem obdobju že kazalo dobro in bi lahko z morebitno zmago na večnem derbiju v Stožicah že prevzel vodstvo na lestvici, je ekipa, ki jo vodi Hrvat Sergej Jakirović, v nadaljevanju doživela preveč razočaranj, da bi lahko vztrajala v boju za naslov vse do zadnjega.

Vijolice ne bodo ubranile naslova, lahko pa sezono še vedno končajo na drugem mestu, če bodo v sredo v Kidričevem ugnale Aluminij, zmaji pa ne bodo premagali Celjanov. V tem primeru bi Maribor skočil na drugo mesto, naslov pa bi romal v Celje, tako da bi Olimpija gledala v hrbet kar dvema štajerskima tekmecema. Če bo Maribor pri Aluminiju lovil drugo mesto, pa bodo Kidričani vstopili v zadnji dvoboj sezone z dodatno motivacijo, da zadržijo četrto mesto. Čeprav se jim je po jesenskem delu ponujalo še več, ne nazadnje so bili kar dolgo tudi v boju za dvojno krono, so v pokoronskem obdobju izgubljali svežino in točke.

Triglav z mislimi že v Novi Gorici

Domžale bodo končale sezono na osmem, Triglav pa na devetem mestu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida V Domžalah bo gostoval kranjski Triglav, ki ga prihodnjo nedeljo čaka zelo pomembna tekma v boju za obstanek. Gorenjski orli bodo sezono, polno nihanj, končali na predzadnjem, devetem mestu, tako da se bodo v dodatnih kvalifikacijah dvakrat udarili z Gorico. Najprej na Primorskem, nato pa še 30. julija v Kranju.

Gostovanje v Domžalah bo le priprava na dvoboja z vrtnicami, ki sledita, dokaj brezskrbno pa bodo v tekmo vstopili tudi gostitelji. Prvič brez legendarnega reprezentanta Branka Ilića, ki je v nedeljo v Ljudskem vrtu sklenil bogato kariero. Trener Dejan Djuranović bi lahko ponudil še kakšen nov mladi obraz, s katerim želi popestriti zasedbo za novo sezono, v kateri se želijo rumeni vrniti na seznam evropskih potnikov.

Rudar lovi zadnji vlak, da se izogne zgodovinski sramoti

Na njem v tej sezoni ne bo Brava in Rudarja. Če je mladi ljubljanski klub eno izmed najbolj pozitivnih presenečenj sezone in bo na krilih izjemnega strelca Aljoše Matka, posojenega napadalca Maribora, poskušal izvrstno sezono končati z domačo zmago nad Rudarjem, pa se bo Velenjčanom ob odhodu v slovensko prestolnico po glavah pletla le ena misel.

Velenjčani so jeseni na pokalnem gostovanju v Ljubljani izločili Bravo. Mu jo lahko zagodejo tudi v prvenstvu? Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Imajo še zadnjo priložnost, da se izognejo zgodovinski sramoti. Še vedno so brez zmage, v prihodnji sezoni bodo nastopali v drugi ligi, za Triglavom zaostajajo kar 21 točk. Če bi v Spodnji Šiški ugnali Bravo, bi vsaj malce omilili bolečino ob najslabši sezoni, odkar knapi nastopajo v 1. SNL.

Tabor že krepi svoje vrste

Mauro Camoranesi se želi od občinstva v Sežani v prvi sezoni, odkar deluje v Sloveniji, posloviti z zmago. Foto: SPS/Sportida Bravo bo v sredo branil šesto mesto, ki ga ogroža Tabor, še eno izmed prijetnih presenečenj sezone. Sežančani so pod taktirko Maura Camoranesija, ki je prerodil Kraševce in dosega odlične rezultate, lažje od pričakovanj prišli do obstanka. Tabor je s tem poskrbel za primorsko veselico v prihodnji sezoni, saj se med najboljše vrača Koper, "polovične" možnosti pa ima tudi Gorica, ki se bo v play-offu spoprijela s Kranjčani. Tabor, ki je v ponedeljek že predstavil prvega poletnega novinca, sklenil je sodelovanje z 19-letnim Špancem Gastonom Alonsom, donedavnim mladincem slovite Valencie, se bo od zelo prijetne sezone poslovil proti pokalnemu zmagovalcu Muri.

Ante Šimundža je pri stanovskih kolegih deležen številnih pohval, po tem, ko so Prekmurci v finalu pokala ugnal Nafto in si zagotovili lovoriko, pa v prvenstvu niso več tako prepričljivi. Z morebitno zmago na Krasu bi se lahko črno-beli še vključili v boj za četrto mesto.

Celjani z najmočnejšo postavo, Olimpija brez Menala

Dario Vizinger je v tej sezoni dosegel 22 zadetkov. Več od njega jih je dosegel le rojak Ante Vukušić (26). Foto: Peter Podobnik/Sportida Če bodo uvodne štiri tekme zadnjega kroga, ki se bodo začele ob 18. uri in jih bo mogoče v neposrednem prenosu spremljati na Planet TV in Planet 2, minile brez resnejših rezultatskih imperativov, pa bo povsem drugače na zadnjem dvoboju. Na velikem finalu sezone. Celjani, ki so se v nedeljo prvič v tej sezoni povzpeli na vrh, imajo zgodovinsko priložnost, da postanejo prvaki. Pred Olimpijo imajo dve točki prednosti, tako da jim za uresničitev sanjskega načrta zadostuje že remi. Že začetnih 0:0 ali kaj podobnega.

Če bodo Celjani zaigrali z najmočnejšo postavo, med začetnih 11 se vrača tudi kapetan Mitja Lotrič, ki je odslužil kazen v Velenju, pa bodo Ljubljančani oslabljeni, saj bo manjkal kaznovani Luka Menalo. Občasni reprezentant Bosne in Hercegovine je izgubil živce po nepravično razveljavljenem zadetku Anteja Vukušića ob nedeljskem porazu proti Taboru. Če bi takrat Dalmatincu priznali zadetek, bi bil to že 27. gol prvega strelca sezone, tako pa ostaja pri 26. Dolgolasi napadalec iz Sinja je poleg "celjskih kolegov" Lotriča in mlajšega rojaka Daria Vizingerja tudi eden izmed treh kandidatov za prestižno priznanje SPINSXI, ki ga bo v sredo prejel v roke najboljši nogometaš Prve lige Telekom Slovenije.

Celjski stadion bi bil lahko v sredo poln skoraj do zadnjega kotička, a bo lahko zaradi višjih sil na njem na derbiju le 500 oseb. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji se v knežje mesto, kjer bo dvoboj na stadionu Z'dežele spremljalo do 500 ljudi, pričakovano bodo prevladovali navijači gostiteljev, odpravljajo z optimizmom. Verjamejo, da lahko ponovijo prizor iz jeseni, ko so, takrat je zeleno-bele vodil še Safet Hadžić, premagali Celjane na njegovem dvorišču s 3:1. Če bi se zgodovina ponovila, bi zmaji osvojili že tretji naslov prvaka v zadnjih petih letih, odkar je njihov predsednik Milan Mandarić.

V slabih dveh mesecih od škandala do odločilnega derbija

Slavku Vinčiću je pripadla čast, da sodi eno izmed najzanimivejših srečanj v zgodovini zadnjih krogov 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Nogometna zveza Slovenije (NZS) je odgovorno vlogo delivca pravice na tekmi vseh tekem, ki bo pod velikim drobnogledom, zlasti zaradi nekaterih spornih sodniških odločitev na zadnjih tekmah ("nedosojena" 11-metrovka Celja v zadnjih sekundah srečanja proti Triglavu in razveljavljen zadetek Vukušića na dvoboju med Olimpijo in Taborom), dodelila Slavku Vinčiću. Mariborčan, eden najboljših slovenskih sodnikov, ki ima izkušnje tudi z največjih tekem evropskega ranga, saj je že večkrat sodil v ligi prvakov, bo tako glavni delivec pravice na celjskem derbiju.

V začetku prejšnjega meseca je Vinčić polnil naslovnice v manj prijetnih rubrikah, saj so ga v odmevni akciji v Republiki Srbski privedli na policijsko postajo. Kot je pozneje pojasnjeval, se je ob nepravem času znašel na nepravem mestu. Slaba dva meseca po aferi bo sodil srečanje med Celjem in Olimpijo, od katerega bo odvisno, ali bo Slovenijo v kvalifikacijah za ligo prvakov zastopal celjski ali ljubljanski klub.

Zanimivo, v Celju je bil znan tudi prvak v prejšnji sezoni 2018/19, ko je naslov končal v rokah Maribora, takratni trener Darko Milanič pa na rokah izbrancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaje čaka težje delo, saj morajo nujno zmagati, predsednik NZS Radenko Mijatović, ki si je v živo ob selektorju Matjažu Keku ogledal že zadnjo domačo tekmo Celjanov, pa bo v sredo zvečer podelil "kanto" kapetanu novih prvakov. Bo to Mitja Lotrič ali Tomislav Tomić? Odgovor bo predvidoma znan malce po 22.35.

Prva liga Telekom Slovenije, 36. krog: Sreda:

18.00 Aluminij - Maribor

18.00 Domžale - Triglav

18.00 Bravo - Rudar

18.00 Tabor - Mura

20.45 Celje - Olimpija

