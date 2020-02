Eksplozija slovenskih zadetkov v Evropi #video

Škofjeločan bo v nedeljo zvečer naskakoval jubilejni rekord španskega prvenstva. Če bo zadržal mrežo nedotaknjeno, bo to storil že stotič, odkar brani za Atletico, in postal prvi tuji vratar, ki mu je to uspelo v zgodovini la lige. Rdeče-beli bodo nastopili prvič po veliki zmagi nad evropskim prvakom Liverpoolom v ligi prvakov.

Odigral je vso tekmo in doživel šele drugi poraz v tej sezoni. Ferencvarošu, ki na Madžarskem brani naslov prvaka, še vedno kaže odlično. Na prvem mestu ima tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Fehervarjem in kar dve odigrani tekmi manj.

Za dvoboj z Interjem, pri katerem sta igrata dva slovenska nogometaša (Žiga Frelih in Matija Rom), ni kandidiral, saj je v zadnjem nastopu prejel rdeči karton. Dinamo ima po novi zmagi pred drugouvrščenim Hajdukom 12 točk prednosti. Stojanović je pred kratkim pogodbo z najboljšim hrvaškim klubom podaljšal do leta 2024.

Ni igral, ostal je na klopi. Slovenski reprezentant ne more biti zadovoljen z minutažo pri Nürnbergu, saj je po prihodu iz Domžal zaigral le na štirih tekmah in na igrišču prebil 71 minut.

V sredo je navdušil proti Valencii in postal prvi Slovenec, ki je dosegel zadetek v izločilnem delu lige prvakov. Blesti tudi v italijanskem prvenstvu. Četrtouvrščena Atalanta je v tej sezoni dosegla kar 63 zadetkov, z naskokom največ od vseh klubov, od tega jih je izkušeni slovenski velemojster dal že 14 in je četrti najboljši strelec tekmovanja. V nedeljo naj bi začel dvoboj na klopi in ujel malce prepotrebnega počitka, a je dvoboj zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa na Apeninskem polotoku prestavljen.

Odigral je vso tekmo in v zadnji minuti z zelo atraktivnim zadetkom odločil zmagovalca (ogled videa spodaj). To je bil njegov sedmi zadetek v tej sezoni. Dinamo Kijev je jesenski del končal na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov, pa s tekmo več zaostaja 11 točk.

Odigral je vso tekmo in v 50. minuti poskrbel za vodstvo proti nekdanjemu klubu. Ogromno zaslug za njegov zadetek ima soigralec Thomas Buitink, ki je presenetil branilca PSV Daniela Schwaaba in mu na robu kazenskega prostora ukradel žogo. Dokopal se jo je Primorec in zanesljivo premagal vratarja (ogled videa spodaj). Gostom je v nadaljevanju srečanja vendarle uspel preobrat, tako da so zmagali z 2:1.

Haris Vučkić (Twente)

Nizozemska, 1. liga

Utrecht : Twente 2:1 (nedelja)