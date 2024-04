Štirje ustavni sodniki razkrili podatke o dodatnih zaslužkih, Jaklič še molči

Po razkritju, da je ustavni sodnik Klemen Jaklič služil dodaten denar s popoldanskim s. p.-jem, smo tudi druge ustavne sodnike in sodnice povprašali, ali opravljajo dodatno delo, za kakšno delo gre, koliko zanj prejmejo in ali imajo soglasje delodajalca. Ustavni sodnici Neža Kogovšek Šalamon in Špelca Mežnar ter ustavni sodnik in podpredsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin so povsem razkrili svoje dohodke, delno tudi ustavna sodnika Rok Svetlič in Rajko Knez. Na naša vprašanja pa (za zdaj) niso odgovorili Klemen Jaklič, Matej Accetto, Katja Šugman Stubbs in Marko Šorli.

Ustavni sodniki lahko opravljajo visokošolsko in znanstvenoraziskovalno dejavnost

V zakonu o ustavnem sodišču je zapisano, da s funkcijo ustavnega sodnika niso združljive funkcije in dejavnosti, kot so opravljanje poklica ali pridobitne dejavnosti. Dovoljena izjema je le, če opravljajo dejavnost visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca.

Kakšno delo lahko ustavni sodniki še opravljajo poleg funkcije ustavnega sodnika? Foto: STA ,

Na ustavnem sodišču so za Siol.net opozorili, da zakon o ustavnem sodišču ne ureja, v kakšni obliki ali na kakšen način lahko ustavni sodnik opravlja te dejavnosti. Zagotovo pa lahko te dejavnosti opravljajo kot dopolnilno delo, za kar se zahteva soglasje delodajalca, lahko pa tudi prek avtorske ali podjemne pogodbe, za kar soglasja ne potrebujejo.

Ustavno sodišče je na neformalni razpravi o primeru Jaklič opozorilo tudi na nedorečenost zakonodaje glede nezdružljivosti funkcije sodnika in dejavnosti. Večina ustavnih sodnikov je predlagala dopolnitev zakonodaje, s katero bi uredili ravnanje v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti ustavnega sodnika, a so hkrati opozorili, da je k vprašanju sprememb zakona o ustavnem sodišču treba pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč iz enega primera. Ministrstvo za pravosodje je napovedalo, da bo predlog preučilo.

Dodatno delo opravlja osem ustavnih sodnic in sodnikov

Z ustavnega sodišča so nam sporočili, da tovrstne dejavnosti v aktualni sestavi poleg Jakliča, ki o opravljanju dejavnosti v obliki samostojnega podjetnika ni obvestil ustavnega sodišča in ni zaprosil za soglasje, opravlja še šest ustavnih sodnikov, pri čemer poudarjajo, da imajo vsi soglasje. Da opravlja dodatno delo, nam je sporočil tudi ustavni sodnik in podpredsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, ki na seznamu ustavnega sodišča sicer ni naveden, saj, kot omenjeno, za izvajanje dejavnosti prek avtorske pogodbe ne potrebuje soglasja delodajalca.

Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto dodatno delo opravlja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Rajko Knez na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Špelca Mežnar na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, Neža Kogovšek Šalamon na Mirovnem inštitutu (Inštitut za sodobne družbene in politične študije v Ljubljani), Rok Svetlič v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, Katja Šugman Stubbs na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Inštitutu za kriminologijo, Rok Čeferin pa na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Navedbe ustavnega sodišča o dodatnem delu so nekateri sodniki na naše vprašanje potrdili tudi sami. Točne podatke o prihodkih so navedli Špelca Mežnar, Neža Kogovšek Šalamon in Rok Čeferin. Mežnarjeva in Čeferin sta razen pisne obrazložitve poslala tudi dohodninsko napoved.

Neža Kogovšek Šalamon predava na treh univerzah, opravlja znanstvenoraziskovalno delo in je članica Evropske komisije

Neža Kogovšek Šalamon, ki je mandat ustavne sodnice nastopila 1. januarja 2023, nam je poslala podatke za celotno leto 2023. "Poleg dela ustavne sodnice v polnem delovnem času sem skladno z zakonom o ustavnem sodišču opravljala še dodatno znanstvenoraziskovalno in visokošolsko (pedagoško) delo," je navedla.

V letu 2023 je tako z naslova znanstvenoraziskovalnega dela poleg plače na ustavnem sodišču prejela 7.827,08 evra neto, od tega 7.313,08 evra za dopolnilno znanstvenoraziskovalno delo, ki predstavlja 20 odstotkov zaposlitve na Mirovnem inštitutu, 309,89 evra neto od javnega podjetja Uradni list za soavtorstvo Velikega znanstvenega komentarja Kazenskega zakonika, 58,18 evra neto od Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in 145,93 evra neto od Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

Ob tem navaja, da ima za delo na Mirovnem inštitutu soglasje ustavnega sodišča, za izvedbo gostujočih predavanj na fakultetah v Mariboru in Ljubljani pa avtorsko pogodbo, za katero ustavno sodišče soglasja ne zahteva.

Ustavna sodnica Neža Kogovške Šalamon je tudi članica Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope, ki vključuje sodelovanje na plenarnih zasedanjih do trikrat letno in izvedbo obiskov držav do enkrat na dve leti. Za to delo ni plačana, izplačane pa so ji dnevnice. Foto: STA ,

Poleg tega je Neža Kogovšek Šalamon članica Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope, ki vključuje sodelovanje na plenarnih zasedanjih do trikrat letno in izvedbo obiskov držav do enkrat na dve leti. Za to delo, kot je zapisala, ni plačana, izplačane pa so ji dnevnice. Te se nakažejo na transakcijski račun Ustavnega sodišča, od njih se odbijejo stroški ter plačajo davki in prispevki, preostanek pa prejme na osebni račun ob plači.

Vsako drugo leto kot docentka, kar prav tako spada pod visokošolsko delo, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem predava predmet Medijsko pravo II, in sicer po podjemni pogodbi. Kot je pojasnila, je tam predavala leta 2022, ko še ni bila sodnica, in letos, a za letošnja predavanja plačila še ni prejela. Dodala je še, da je o njenem visokošolskem delu na Univerzi na Primorskem ustavno sodišče obveščeno.

Špelca Mežnar predava in piše komentarje

Ustavna sodnica Špelca Mežnar vse dodatno delo opravlja na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. Foto: Matej Leskovšek Podatke o dodatnih prihodkih za leto 2023 nam je poslala tudi ustavna sodnica Špelca Mežnar. Kot je navedla, je od 1. januarja 2023 do 1. januarja 2024 iz Slovenije okoli 300 evrov prejela od Lexpera, d. o. o., kjer izvaja predavanja in je soavtorica komentarja ZDR-1, okoli 160 evrov od podjetja TaxFinLex za predavanje na konferenci Plače v javnem sektorju, ki ga je izvedla oktobra 2023, okoli 800 evrov za predavanja za predmet Pravni vidiki zdravstvenega in socialnega varstva pri Fakulteti za zdravstvene vede v Celju, še okoli 360 evrov neto pa mesečno prejema od Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju, kjer je 20-odstotno zaposlena in je nosilka predmeta Gospodarsko pravo na prvi in Delovno pravo na drugi stopnji. Za to ima tudi soglasje ustavnega sodišča.

Vse dodatno delo opravlja na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb, s. p.-ja nima, zneski pa so bili izplačani, kot je navedla, izključno za dejavnost predavanja in pisanja strokovnih prispevkov (članki, komentar zakona).

Rok Čeferin: Poleg službe na ustavnem sodišču in predavanj na FDV druge dejavnosti ne opravljam

Na naša vprašanja je odgovoril tudi podpredsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, ki, kot nam je pojasnil, občasno predava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Navedel je, da gre za sorazmeroma majhen obseg predavanj, za katera je leta 2023/2004 skupno prejel 1.585,00 evra bruto, opravljal pa jih je na podlagi avtorske pogodbe. "Poudarjam pa, da poleg svoje službe na ustavnem sodišču in navedenih predavanj na FDV druge dejavnosti ne opravljam," je dodal. Podpredsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin poleg opravljanja funkcije ustavnega sodnika predava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Foto: STA ,

Čeferin nam je posredoval tudi dohodninski odločbi za leti 2022 in 2023, iz katerih je razvidno, da je leta 2022 prejel 137,49 evra "preostalih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja", leta 2023 pa nič. Kot je pojasnil, se omenjenih 137,49 evra leta 2022 nanaša na honorar za strokovni članek, ki ga je objavil v reviji Odvetnik in mu ga je plačala Odvetniška zbornica.

Rajko Knez je tudi profesor v Mariboru in opravlja občasne storitve

Rajko Knez nam je potrdil, da je dopolnilno zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, dodatnih dejavnosti pa med mandatom ni opravljal.

Na mariborski pravni fakulteti je 20-odstotno zaposlen kot redni profesor. Kot je že lani pojasnil Mladini, odgovor pa je zdaj posredoval tudi Siolu, predava pretežno o pravni ureditvi varstva okolja in ohranjanja narave, pomaga pa izvajati tudi predavanja tudi pri predmetu pravo EU. Za to dobi mesečno 530 evrov.

Dobil je plačilo za "nekaj avtorskih pogodb za pregled doktorskih disertacij in sodelovanje v komisijah za zagovor doktorskih disertacij". Prav tako je dobil še honorar "za kakšno predavanje na konferencah in izpitne komisije za pravniške državne izpite".

Pri zadnjih je doslej sodeloval štirikrat ali petkrat, je povedal. "Plačilo je 60 evrov za vodenje komisije (približno dve ali dve uri in pol)," nam je sporočil in poudaril, da je bilo to izvedeno "tudi z dovoljenjem ustavnega sodišča".

V odgovoru na naša vprašanja nam je tudi poudaril, da ne opravlja nobene dodatne dejavnosti, predvsem ničesar kontinuiranega, kar bi pomenilo, da bi bil tržni subjekt, je pa opravljal občasne storitve.

"V pravu ločimo dejavnost in storitev. Dejavnost je nekaj konstantnega, stalnega, z namenom pridobivanja dohodka in zahteva 'ustanovitev' novega pravno-tržnega subjekta (s. p., d. o. o., zavod itd.). Pomeni tudi, da je v ta namen potreben registriran sedež. Torej, pravnoorganizacijska oblika (forma) s. p., d. o. o. itd. že pomeni, da gre za tržni subjekt. Storitve pa so – nasprotno – nekaj občasnega, posamičnega, nestalnega. To lahko opravlja fizična oseba, tudi če nima omenjene forme oz. pravnoorganizacijske oblike, kot sta s. p. ali d. o. o.," je pojasnil ustavni sodnik Knez.

Posebej je poudaril, da na podlagi avtorske pogodbe ali drugih pogodb ni pisal mnenj ali opravljal kakšnih drugih dejavnosti oz. storitev, značilnih za poklic pravnika.

Svetlič odgovoril na kratko

Na naš poziv se je odzval še ustavni sodnik Rok Svetlič, ki je zapisal, da je 20-odstotno zaposlen pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, poleg tega pa na Pravni fakulteti Univerze v Novi Gorici izvaja polovico predavanj pri predmetu Filozofija in teorija prava. Dodal je, da za podrobnejše zbiranje podatkov nima časa, da pa je takšne podatke pred časom že poslal Mladini. Na naša dodatna vprašanja se ni odzval.

Jaklič, Accetto, Šorli in Šugman Stubbsova molčijo

Ustavna sodnika Matej Accetto in Katja Šugman Stubbs, ki imata po navedbah ustavnega sodišča prav tako soglasje za dodatno delo, na naša vprašanja nista odgovorila, prav tako nam ni odgovoril ustavni sodnik Marko Šorli, ki sicer ni med naštetimi na seznamu ustavnega sodišča.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na ustavnega sodnika Klemna Jakliča, a odziva nismo prejeli. Zadnji je sicer ob izbruhu afere zatrdil, da mu zakon o ustavnem sodišču dopušča, da kot samostojni podjetnik opravlja raziskovalno delo. Prepričan pa je, da za to ni potreboval soglasja predsednika ustavnega sodišča, zato zanj tudi ni zaprosil.