Vlada ustavnemu sodišču predlaga izločitev Jakliča

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog za izločitev ustavnega sodnika Klemena Jakliča iz odločanja o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in ga poslala Ustavnemu sodišču RS, so sporočili iz urada za komuniciranje. Vlada namreč dvomi v Jakličevo objektivno in subjektivno neodvisnost.

"Vlada ocenjuje, da so pri navedenem ustavnem sodniku podane okoliščine iz 6. točke 70. člena zakona o pravdnem postopku oziroma okoliščine, ki vzbujajo dvom v njegovo nepristranskost," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Klemen Jaklič je po navedbah vlade v času referendumske kampanje o zakonu o RTVS iz leta 2005 zavzemal eksplicitna stališča in jih aktivno ter javno zagovarjal. Iz njegovih izjav in podanih mnenj je razvidno, da je bil Jaklič zagovornik sprejetih rešitev iz 23., 24. in 26. člena zakona iz leta 2005, ki so bile z novelo zakona spremenjene. V okviru posameznih referendumskih aktivnosti organizatorjev referendumske kampanje je volivce aktivno nagovarjal k podpori oziroma sprejemu zakona, so navedli v vladi.

"Državni zbor je Jakliča na predlog poslanske skupine SDS leta 2006 celo imenoval za člana nadzornega sveta RTVS. Ta zavzemanja so daleč presegla načeloma dovoljeno dejavnost sodnikov in drugih pravnikov, da prispevajo k pravnemu napredku in razvoju, zato vlada upravičeno dvomi v njegovo objektivno, kot tudi subjektivno neodvisnost," so pojasnili v vladi.

Zato vlada ustavnemu sodišču predlaga, da presodi o vplivu navedenih razlogov na nepristranskost ustavnega sodnika Jakliča pri odločanju v tej zadevi in odloči o njegovi izločitvi iz odločanja.

Ustavno sodišče o tej točki znova jutri

Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Po njihovem mnenju novi način oblikovanja, sestave in delovanja sveta zavoda v skladu z novelo v celoti jemlje pristojnost DZ za imenovanje članov sveta ter jo prenaša na interesne skupine in državne institucije, kot sta informacijski pooblaščenec in varuh človekovih pravic. Tako pobudniki kot tudi vlada so se zavzeli za to, da se pobuda obravnava javno.

Ustavno sodišče ima to točko znova na dnevnem redu četrtkove seje. Dodaten zaplet pa pomenijo predlogi za izločitev sodnikov iz ustavne presoje. Gregorčič je podal predlog za izločitev Neže Kogovšek Šalamon. Kot razlog je navedel njeno dopolnilno delo na Mirovnem inštitutu, ki je sodeloval v referendumski kampanji o noveli.

Izločitev Jakliča je predlagal že DZ. Po poročanju medijev je na mizi ustavnih sodnikov tudi predlog v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije za izločitev predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta. Ustavnega sodnika Roka Čeferina pa so izločili iz odločanja v tej zadevi že januarja.