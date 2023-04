Ministrica Vrečko: Jezna sem. Pozivam vodstvo, da odstopi. #vŽivo

Del zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) danes stavka s prekinitvijo dela, a na delovnih mestih. Stavkajoči so se pred RTV Slovenija zbrali ob 12. uri in znova ob 17. 30. Že ves dan je s stavkajočimi tudi kulturna ministrica Asta Vrečko . "Jaz žal stojim tukaj in ne žal zaradi tega, ker ne bi vedela, kaj se tukaj dogaja, ampak zato ker delim frustracijo, ker sem jezna. Ponovno pozivam vodstvo, da odstopi. Takšen zavod ni dobro voden," je povzdignila glas.

"Na RTV stavkamo, spet smo tu pred vhodom v televizijsko hišo. RTV smo," je uvodoma dejala Tatjana Pirc. Kot je povedala ne stavkajo le pred televizijsko hišo v Ljubljani, temveč tudi v Kopru in Mariboru.

Milinkovič: Gledalci na RTV ne morete slišati in videti informacije o poteku stavke

Kako poteka četrti stavkovni dan na RTV Slovenija je povedala Helena Milinkovič. "Stavko od 23. maja vodi generalno vodstvo strokovnega odbora RTV Slovenija. Od začetka stavke se razmere na RTV zaostrujejo. Stališča smo zbližali zgolj glede minimuma delovnega procesa za stavkovni dan. Zahtevamo in želimo novinarje, ki bi lahko delovali avtonomno. Avtonomija je temelj za kakršnokoli profesionalno delo. Želimo si urednike, ki bi delovali profesionalno. Vodstvo RTV je sporočilo, da današnje stavke ne bo oviralo, je pa oviralo prejšnje stavke. Vodstvo s tem sporočilom zavajajo, saj gledalci ne morete videti in slišati informacije o poteku stavke. Vodstvo je pred današnjo stavko zamenjalo vse stavkajoče novinarje z novinarji, ki ne stavkajo. Ni novic iz sveta športa in kulture. Gledalke in gledalci javne televizije danes ne boste dobili relevantne informacije o poteku stavke," je povedala Milinkovičeva.

35 delovnih mest je uvrščenih pod minimalno plačo, kar ne bi smelo biti, je še opozorila in dodala, da zahtevajo, da se uničevanje javnega RTV konča.

Alenka Potočnik je opisala, da vladna pogajanja nasprotna stran vodi "pišmeuhovsko". "Že deset mesecev jih učimo, kako se pogajati. S pogajalsko skupino tečemo že 19. krog. Rajko Gerič ima o sindikalizmu nekaj pojma, kar za prejšnje pogajalce ni držalo," je dejala Potočnikova.

Igor E. Bergant se je zahvalil vsem, ki so prišli na stavko. "Nikoli si nisem mislil, da bom pri petdeset plus doživel kaj takega", je dejal uvodoma. "Problem bo, ko bo RTV izgubil še zadnjo trohico profesionalnosti. Za Slovenijo gre. Naj živi Slovenija", je dodal.

Že ves dan je s stavkajočimi tudi ministrica Vrečko

"Novi novinarji in voditelji delo opravljajo na osnovi osnovnošolskega novinarskega krožka," je dejal ustvarjalec kulturno umetniškega programa Matevž Brecelj, neusposobljene kadre pa vodstvo nastavlja tudi v produkciji, so še izpostavili na stavki.

Predstavnik produkcije Dejan Koban je povedal, da ga je pred dvema tednoma nedaleč od hiše napadel Jože Možina, zaradi njegove objave na družbenem omrežju Facebook in ga zmerjal z revčkom, tepcem, "komunajzerjem." "To sem povedal zato, da povem, da nas kljub napadom ni strah in da se ne bomo nikakor uklonili," je dejal.

Tudi na programu ARS so v zadnjem času vse bolj zaskrbljeni nad stvarmi, ki se dogajajo, prav tako na spletnem portalu MMC.

Že ves dan je s stavkajočimi tudi kulturna ministrica Asta Vrečko. "Jaz žal stojim tukaj in ne žal zaradi tega, ker ne bi vedela, kaj se tukaj dogaja, ampak zato ker delim frustracijo, ker sem jezna. Ponovno pozivam vodstvo, da odstopi. Takšen zavod ni dobro voden," je povzdignila glas. "Kadar je vodstvo v takšnem konfliktu z zaposlenimi, to nikakor ne gre. Javna RTV je od vseh zaposlenih," je še dejala.