Rok Čeferin je novi podpredsednik ustavnega sodišča

Sodniki ustavnega sodišča so za novega podpredsednika sodišča izvolili Roka Čeferina, ki je prejel več glasov kot njegov protikandidat Marko Šorli. Zanj je glasovalo šest sodnikov, trije so bili proti. Mandat podpredsednika traja tri leta.

V začetku novembra je bil za predsednika sodišča izvoljen Matej Acceto. Da bo aktualna večina sodnikov za novega predsednika izglasovala svojega vnaprej dogovorjenega kandidata Acceta je že tedaj pred glasovanjem napovedal sodnik Klemen Jaklič, ki se glasovanja zato ni želel udeležiti.

Do spora med Jakličem in Accettom je prišlo že jeseni 2019, ko je Accettu očital, da je sodnike večkrat zavajal, da ni razloga, da se izloči iz zadev, ki so vezane na takrat vladajočo politično stranko SMC. Obtožil ga je laganja pri zahtevi za izločitev pri odločanju o referendumu o drugem tiru. V zahtevi za izločitev je bilo navedeno, da naj bi Accetto sodeloval pri pisanju programa stranke SMC, kar je sam zanikal, zato se izločitev ni zgodila. Jaklič je sodnika v ločenem mnenju obtožil, da si je dopisoval z Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom.

Kot je z dokumenti kasneje razkril novinar Bojan Požar je Accetto drugim sodnikom, ko so odločali, ali ga izločiti iz odločanja o sporih o referendumu o drugem tiru, prikril, da je sodeloval s Cerarjem in Brglezom pri nastajanju programa SMC v volilnem letu 2014. Bil naj bi soavtor strankinega predvolilnega programa za področje pravosodja.