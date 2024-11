Ponedeljek v Uefini ligi narodov prinaša končno odločitev v dveh skupinah najmočnejše lige A. V A1 zmagovalka skupine Portugalska v okrnjeni zasedbi, tudi brez Cristiana Ronalda, gostuje na Hrvaškem. Hrvati bi tako morali lažje potrditi drugo mesto. Imajo tri točke prednosti pred Poljsko in Škotsko. Zadošča jim točka, a pravijo, da gredo na zmago. Tudi v skupini A4 je prva četrtfinalistka že znana, to je Španija, ki doma igra s Švico. Za drugo mesto se bosta pomerili Srbija in Danska. Slednja ima dve točki več.

Liga narodov, 6. krog (nedelja)

Liga narodov, 5. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Nikola Milenković Foto: Reuters Ker je Srbija na tekmi petega kroga pozno izenačila proti Švici, ne more več izpasti v drugo jakostno skupino lige narodov. Se pa lahko z zmago doma proti Danski zdaj celo prebije na drugo mesto v skupini A4 in tako celo prebije v četrtfinale. A Danska proti Srbiji ni še nikoli izgubila. Je pa res, da so orli na domači zelenici nepremagani zadnje štiri tekme.

V skupini A1, prav tako ob 20.45, bodo preboj v četrtfinale potrjevali Hrvati. Imajo tri točke prednosti pred Poljsko, doma pa igrajo proti zmagovalki skupine Portugalski. To bi na papirju sicer moralo biti težko delo za Hrvaško, a bo portugalski selektor Roberto Martinez spočil nosilce igre, v svoje klube so se tako že vrnili zvezdniki Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva in Pedro Neto.

"Točka nam zadostuje, a ne bomo igrali za točko"

Zlatko Dalić napovedje igranje na vse tri točke. Foto: Guliverimage "Naš trener se je odločil, da da Ronaldu nekaj počitka. Je naš najboljši igralec vseh časov. Tukaj smo, da se izkažemo tudi zanj, pa za Bruna Fernadesa in Pedra Neta. Smo zelo povezana skupina in želimo zastopati Portugalsko na najboljši možen način. Vse bomo naredili za zmago," je na novinarski konferenci tekmo poudaril Joao Cancelo. Portugalska je s Hrvaško doslej odigrala devet tekem in izgubila samo enkrat, letos na prijateljski tekmi. Na vseh, ki zares štejejo, torej v ligi narodov in na evropskem prvenstvu pa so Portugalci vselej zmagali (petkrat). "Skupinski del tekmovanja želimo končati na najboljši možen način. Pričakujem težko tekmo. Hrvaška potrebuje pozitiven rezultat," je dodal selektor Martinez.

Tekma se igra v Splitu, Hrvati pa so doma vselej močnejši kot v gosteh. Na zadnjih 16 domačih tekmah so zmagali kar desetkrat, štirikrat remizirali in samo dvakrat izgubili. "Točka nam zadostuje, a ne bomo igrali za točko. To bi bila napačna pot. Na tekmah s Poljsko in Škotsko bi stvar že lahko razrešili, pa je nismo. Zdaj smo znova v položaju, da odloča zadnja tekma," je povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Ponedeljek, 18. november:

Torek, 19. november:

Lestvice: