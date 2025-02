Zgodovinski spektakel v Stožicah, Celjani verjamejo v senzacijo

Danes se bosta za napredovanje v osmino finala konferenčne lige potegovala Olimpija in Celje. Zmaji bodo v zelo polnih Stožicah gostili Borac iz Banjaluke in skušali nadoknaditi zaostanek s prve tekme v BiH (0:1), grofje pa bodo na toplem Cipru skušali pokvariti načrte favoriziranemu Apoelu, s katerim so se prejšnji četrtek v knežjem mestu razšli brez zmagovalca (2:2).

V Ljubljani se danes obeta prvovrstni športni spektakel, ki bo napolnil tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji. Izbranci Victorja Sancheza bodo na povratni tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige gostili Borac iz Banjaluke, ki si je prejšnji teden priigral tesno prednost (1:0).

Navijači Olimpije bi bili lahko danes pomemben dejavnik pri uspešni predstavi zmajev na zelenici. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Čeprav bodo zmaji zaradi kazni, na prvi tekmi si je naivno prislužil rdeči karton in soigralce spravil v težave Raul Florucz, pogrešali najboljšega strelca, hkrati pa trener Sanchez zaradi kazni rumenih kartonov ne bo smel voditi izbrancev s klopi, ampak bo moral spremljati dvoboj s tribun, so v taboru Olimpije trdno odločeni, da imajo v svojih vrstah dovolj kakovosti, da preskočijo oviro iz BiH.

Barve Borca branita dva slovenska legionarja. Sandi Ogrinec je prejšnji četrtek odločil zmagovalca z neubranljivim strelom z bližine v sodnikovem podaljšku, pred tem je sodnik po prekršku nad njim pokazal še na belo točko, Gregor Bajde pa je grel klop. Foto: R. P. Verjamejo v pomoč glasnih navijačev, ki bi lahko ustvarili podobno kuliso kot na poletni tekmi z Rijeko, ko so pomagali nogometašem Olimpije do nepozabne rapsodije proti hrvaškemu tekmecu (5:0). Takrat so zmaji šele prvič v klubski zgodovini v obdobju državne samostojnosti v Ljubljani v evropskem tekmovanju gostili klub, ki prihaja iz območja nekdanje Jugoslavije. Danes bodo imeli opravka z drugim. Če bi se nadaljevala "tradicija", bi se slavje v slovenski prestolnici zavleklo pozno v noč.

Obračun v Stožicah, ki ga bo spremljalo tudi več kot tisoč navijačev Borca, se bo začel ob 18.45, zmagovalca pa čaka v osmini finala mikaven tekmec. Bodisi italijanski velikan Fiorentina, eden izmed največjih kandidatov za osvojitev konferenčne lige v tej sezoni, ali pa dunajski Rapid. Tako Olimpije v osmini finala ne bi čakalo daljše gostovanje, ampak bi se podala v soseščino.

Riera: Čutim prijeten pritisk

Celjani bodo pod vodstvom Alberta Riere, ki v letu 2025 še ni izkusil sladkosti zmage, gostovali zvečer na Cipru. Foto: Boštjan Podlogar/STA Drugače je s Celjani. Slovenski prvak bo danes gostoval na Cipru. Na prvi tekmi je remiziral z Apoelom (2:2) in dokazal, da lahko meša štrene ciprskemu prvaku. "Obračuna, ki nas čaka v Nikoziji, ne moremo primerjati z nobenim, ki smo ga odigrali do sedaj. Že s tistim, ki smo ga odigrali prejšnji četrtek, ne. To bo povsem nova tekma, novo poglavje. Prejšnji teden sem si želel, da pokažemo evropski obraz in to smo storili. Tudi za povratno tekmo imamo pripravljen načrt, nismo pa ekipa, ki bi čakala na nasprotnika,'' je pred srečanjem dejal Albert Riera in dodal, kako je vesel, saj se vrača ob igrišče. Na prvi tekmi zaradi kazni ni mogel sedeti na trenerskem stolčku. Njegovo izkušnjo bo danes v Ljubljani podoživljal njegov rojak Sanchez.

''Igralci potrebujejo trenerja. Včasih za napotke, včasih za dodatno energijo. Postati moramo bolj konstantni in izkoriščati nevarne situacije na nasprotnikovi polovici. Pritisk, ki ga čutim, je prijeten pritisk. Tekma predstavlja novo lepo priložnost, da pokažemo, česa smo sposobni. Od igralcev zahtevam, da bodo lahko vsi po tekmi rekli, da so dali vse od sebe," si Riera želi, da bi Celjani na Cipru zažareli v drugačni luči kot v začetku spomladanskega dela 1. SNL, kjer so v treh uvodnih krogih osvojili zgolj eno točko in krepko zaostali za vodilno Olimpijo.

Za Celjane je na prvi tekmi oba zadetka dosegel Litovec Armandas Kučys. Foto: Jure Banfi

Navijačem bi lahko več zadovoljstva ponudili v Evropi. Če bi izločili Apoel, pri katerem brani nekdanji reprezentančni vratar Vid Belec, bi se za četrtfinale potegovali proti švedskemu Djurgardnu, zanj po novem nastopa tudi slovenski reprezentant Nino Žugelj (pred tem je bil član norveškega prvaka Bodo/Glimt) oziroma švicarskemu Luganu.

Danes bosta na delu še dva slovenska legionarja. Dušan Stojinović (Jagiellonia) bo skušal doma potrditi gostujočo zmago v Bački Topoli (3:1), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) pa se bo skušal v Atenah maščevati Vikingirju za nepričakovan poraz na prvi tekmi (1:2), ki je bila odigrana v Helsinkih.

Konferenčna liga, play-off za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 20. februar:

Lestvica ligaškega dela: