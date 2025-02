Nič od debija Davisa, Dallas bo moral še malce počakati

Minili so časi, ko so se ljubitelji košarke v Sloveniji zbujali sredi noči, saj so želeli spremljati nastope Dallas Mavericks. Po odhodu Luke Dončića, ki je šokiral košarkarski svet in spravil v nezadovoljstvo ogromno simpatizerjev Dallasa, bo drugače. Zdaj se bo Slovenija prebujala takrat, ko se bodo začele tekme Los Angeles Lakers, novega Dončićevega delodajalca. Še zlasti takrat, ko se bo Ljubljančan, ki zaradi poškodbe leve mečne mišice ni odigral tekme že dober mesec dni, vrnil na parket in prvič zaigral za 17-kratne prvake lige NBA.

Bo Davis debitiral v ponovitvi finala lige NBA?

Kyrie Irving je izpustil zadnje gostovanje v Clevelandu. Tokrat naj bi pomagal Dallasu. Foto: Guliverimage Dallas se nahaja na daljši turneji po zahodu. Tokrat bo gostoval pri Philadelphii 76ers. Trener Jason Kidd upa, da bo lahko tokrat računal na močnejšo zasedbo kot nazadnje v Clevelandu (101:144). Želja se mu bo vsaj deloma uresničila, saj naj bi se za razliko od turobne nedeljske predstave vrnili v ekipo Kyrie Irving, Daniel Gafford in P. J. Washington, prvič pa bo dres Dallasa nosil donedavni košarkar Jezernikov Max Christie.

Anthony Davis še ne bo debitiral za Dallas, saj še čuti posledice poškodbe mišice, ki jo je v dresu Lakersov prejel prejšnji teden ravno na tekmi s 76ers. Če se bo stanje izboljšalo, bi lahko ameriški orjak v dresu Dallasa prvič nastopil v noči na petek, ko bodo Mavericks v ponovitvi velikega finala gostovali pri Bostonu. A z bistveno spremembo, saj pri Dallasu ni več Dončića.

Pri gostiteljih bo nared za nastop vroči Tyrese Maxey, ki je dosegel vsaj 30 točk na zadnjih petih tekmah, Paul George pa ne bo mogel pomagati soigralcem. Vprašljivi so nastopi kar petih košarkarjev Philadelphie, med njimi tudi Joela Embiida, ki je v tej sezoni odigral le 13 tekem, zadnjo že 4. januarja, nato pa zaradi poškodbe levega kolena manjkal na parketu.

Obdobja Luke Dončića, ko je predstavljal osrednje ime franšize Dallas Mavericks, je z začetkom februarja 2025 konec. Foto: Guliverimage

Ogromno zanimanja pa bo seveda za spopad losangeleških moštev. Lakers bodo gostili Clippers. Dvoboj bo v živo spremljal tudi novopečeni Jezernik Luka Dončić, v dvorani Crypto.com Arena bo še pestro.

