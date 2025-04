Oaza miru sredi Ljubljane: soseska, ki je prepričala tudi Zorana Dragića

Za projektom stoji lokalni investitor Andrej Ramovž, ki se je po dolgoletnem družinskem posedovanju parcel odločil ustvariti sosesko, kjer kakovost prevlada nad količino – nova soseska bo namreč vključevala le 96 stanovanj, kar je skoraj 30 odstotkov manj, kot bi bilo sicer dovoljeno. Ramovž, domačin, ki je v tem delu Ljubljane odraščal, si je želel ustvariti prostor za družine, ki bo nudil zasebnost, udobje in visoko kakovost življenja. "Gre za prostor, kjer sem že vse življenje. Želel sem ustvariti projekt, ki bo do poslednje podrobnosti narejen z mislijo na stanovalca, pri katerem visoka kakovost ne pomeni le kakovostne arhitekturne zasnove in materialov, temveč tudi udobje in varnost, ter bo za lastnika predstavljal vrednost ne le zdaj, ampak tudi v prihodnosti," pravi investitor. Ramovž je s svojo vizijo prepričal slovenskega košarkarja Zorana Dragića, ki je v projekt vstopil ne le kot soinvestitor, temveč kot nekdo, ki prepozna kakovostno priložnost, ko jo vidi.

Soseska, zasnovana za tiste, ki cenite varnost, kakovost in energetsko učinkovitost

Bežigrajska petka je zasnovana na način, ki stanovalcem nudi maksimalno udobje in sproščanje v varnem okolju po dolgem dnevu. Soseska bo popolnoma ograjena in dostopna le stanovalcem, kar pomeni, da je idealna za družine, ki na prvo mesto dajejo varnost otrok in zasebnost.

Večina blokov bo imela le največ dve stanovanji na etažo, dva vhoda v večino vila blokov in dvigala, ki bodo služila največ sedmim stanovanjem. Terasne enote bodo imele neposreden dostop do stanovanj, kar je v mestnih soseskah prava redkost. To pomeni manjšo obrabo, večje udobje in večjo zasebnost – ključnega pomena za sodobnega mestnega prebivalca, ki si želi funkcionalnost, estetiko, mir in varnost.

Stanovanja Bežigrajske petke so zasnovana z energijsko učinkovitimi rešitvami, vključno s priklopom na vročevod, ki omogoča optimalno rabo energije vse leto. Do vselitve stanovalcev bo opravljena tudi rekonstrukcija cest v neposredni bližini, kar bo zagotovilo večje udobje.

Dodatna prednost soseske sta nadpovprečno število parkirnih mest na stanovalca ter edinstvena povezanost z naravo, kar se bo odražalo v skrbno zasajenih skupnih zelenih površinah, dostopnih le stanovalcem.

Skrbno izbrani visokokakovostni materiali in napredna tehnologija za maksimalen užitek na prostem V Bežigrajski petki bodo uporabljeni materiali visoke kakovosti, ki jih je osebno odobril investitor Andrej Ramovž. Med vrhunskimi izbirami so: trislojna pasivna okna iz lesa in aluminija znamke Marles z velikimi steklenimi površinami, ki zagotavljajo izjemno zvočno in toplotno izolacijo, Foto: MARLES PSP protivlomna vrata za večjo varnost,

talno gretje in hrastov parket večjih dimenzij za udobno bivanje,

senčila screen rolo na ložah, ki zagotavljajo popolno zasebnost, ne da bi omejevala čudovit razgled,

bioklimatske pergole pri terasnih stanovanjih in enotah z atriji, ki omogočajo optimalno bivanje ob vsakem letnem času,

najsodobnejši klimatski sistemi in prezračevanje v stanovanjih. Kopalnice bodo zasnovane z visokokakovostnimi keramičnimi ploščicami, terase in atriji pa so pripravljeni za vgradnjo letnih kuhinj. Na terasah je že predpriprava za masažne kadi, kar bo omogočalo maksimalno udobje in užitek na prostem.

Lokalni strokovnjaki, združeni v ustvarjanju oaze miru in udobja

Za razvoj Bežigrajske petke je Ramovž, ki je na gradbišču prisoten vsak dan in je osebno vpleten vse odločitve pri projektu, izbral najboljše lokalne strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri ustvarjanju visokokakovostnih projektov.

Za arhitekturni koncept je Ramovž tako izbral znani slovenski biro Počivašek – Petranovič, ki je projekt oblikoval tako, da kar najbolje izkoristi naravne razglede skozi ustvarjanje odprtih in svetlih bivanjskih prostorov. Stanovanja v višjih etažah ponujajo čudovit pogled na Šmarno goro, Kamniške Alpe in okoliške hribe ter gozdove, pritlične enote pa vključujejo atrije in terase, kjer prebivalci lahko uživajo v prostem času.

Pri zasnovi projekta izstopa premišljena krajinska arhitektura, ki vključuje domiselne zasnove skupnih zelenih površin in teras. Na terasah so skrbno izbrane rastline, ki niso zgolj estetske, ampak tudi funkcionalne – vključujejo napreden sistem za namakanje, ki omogoča optimalno rabo vode in ohranjanje zdravja rastlin skozi vse leto. Takšna krajinska arhitektura tako omogoča občutek povezanosti z naravo tudi v mestu.

Za gradnjo na ključ skrbi podjetje VG5, priznani izvajalec z dolgoletnimi izkušnjami pri gradnji stanovanjskih in poslovnih objektov višjega standarda. Nadzor nad projektom izvaja Jože Misson iz GEA Consult, strokovnjak, ki je znan po doslednosti in visokih standardih kakovosti.

Mikrolokacija, ki zagotavlja vse: kjer dom postane tudi pametna naložba

Bežigrajska petka je na eni izmed redkih mikrolokacij v Ljubljani, kjer se stikata mir pred mestnim vrvežem in hkrati dostopnost do vse ključne infrastrukture. Do mestnega središča je le deset minut vožnje s kolesom, obvoznica je oddaljena manj kot kilometer, Letališče Jožeta Pučnika pa le 28 kilometrov. V neposredni bližini so trgovine, banka, pošta, lekarna, vrtec in kar dve osnovni šoli – mednarodna Danile Kumar, oddaljena le 600 metrov, ter Montessori šola.

Lokacija je varna, saj leži ob protipoplavnem območju, sprostitvene kotičke pa zagotavljajo bližnja parka in številne kavarne.

Gursovi podatki kažejo, da so se cene stanovanj na tem območju v zadnjem letu zvišale za 14,5 odstotka, v primerjavi z letom 2020 pa celo za 54,3 odstotka, kar presega povprečno rast v Ljubljani (52,3 %). Zaradi stalne rasti vrednosti in razvojnega potenciala je to lokacija, kjer dom in dolgoročna investicija postaneta eno.

Prilagodljivi poslovni prostori z ločenim dostopom

Projekt Bežigrajska petka ne ponuja le vrhunskih stanovanj, temveč vključuje tudi sodobne poslovne prostore, zasnovane z mislijo na različne poslovne potrebe. S posebnim vhodom, ki popolnoma ločuje poslovni del od stanovanjskega, sta zagotovljena mir in zasebnost za stanovalce, medtem ko podjetjem omogoči udobje. Poslovni prostori obsegajo 860 kvadratnih metrov, ki jih je mogoče prilagoditi v od štiri do osem manjših prostorov, primernih tudi za opravljanje medicinske dejavnosti.

Za nemoteno poslovanje je zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest, kar omogoča preprost dostop tako zaposlenim kot strankam.