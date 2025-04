Na Bovškem iz Koritnice rešili 30-letnega avstrijskega kajakaša

Na reki Koritnica ob regionalni cesti Bovec-Trenta se je danes okoli poldneva ponesrečil 30-letni avstrijski kajakaš. Med plovbo se je prevrnil in se zagozdil za skalo, od koder ga je rešil prijatelj. Zdravnik telesnih poškodb ni ugotovil, a so ga kljub temu predali avstrijskim reševalcem, so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica.

Nesreča se je zgodila približno sto metrov nižje od mostu, po katerem omenjena regionalna cesta prečka Koritnico. Po prvih zbranih podatkih policije je bil 30-letnik del večje skupine, ki se je dopoldne po reki spustila z vstopne točke pri trdnjavi Kluže.

Med plovbo ga je prevrnilo in odneslo 30 metrov nižje, kjer se je zagozdil za skalo. Kljub trudu se mu ni uspelo rešiti in je bil z glavo večkrat pod vodo. Za njim je priveslal njegov 33-letni prijatelj, ki ga je rešil iz kajaka in ga potegnil na obrežje.

Pozneje je na kraju poleg bovških policistov posredovalo tudi večje število prostovoljnih gasilcev, ki so kajakaša prenesli do reševalnega vozila. Zdravnik telesnih poškodb ni ugotovil, a so ga reševalci kljub temu prepeljali do nekdanjega mejnega prehoda Predel, kjer so ga predali avstrijskim kolegom.

Policisti so glede na doslej zbrane informacije tujo krivdo izključili.