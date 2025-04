Pomladni oddih v Opatiji je vedno prava izbira

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Narava se prebudi iz zimskega spanca, zrak zadiši po morju in cvetočih vrtovih, valovi Jadrana pa nežno vabijo k sprostitvi. Prav v tem času Opatija zasije kot idealna destinacija za oddih in regeneracijo, saj ponuja vse od spokojne obalne atmosfere in razkošnih storitev spa do vrhunske lokalne kulinarike. Privoščite si vrhunsko pomladno razvajanje v Hotelu Ambasador ali Hotelu Palace Bellevue, ki vas vabita k oddihu v osrčju Opatije.

Pomladna sprostitev ob morju

Za trenutek odmislite vsakodnevni ritem in vstopite v svet miru, sprostitve in popolne pozornosti do sebe. Pomladni paket Wellness & Gourmet v hotelih Ambasador in Palace Bellevue vas popelje skozi skrbno izbrane rituale sprostitve – od neomejenega uživanja v bazenih z ogrevano morsko vodo in sodobni coni spa do pomirjujoče masaže z naravnimi aromami Kvarnerja, ki sprosti telo in umiri misli. Gre za pravo potovanje, na katerem se boste lahko zazrli vase – v počasnem tempu, z globokim posluhom za telo in stikom z naravo.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Okusi, ki pripovedujejo zgodbo pomladi

Ko narava zacveti, se z njo prebudi tudi kvarnerska kulinarika. V mesecu aprilu jedilnike obogatijo lokalni šparglji – sveži, nežni in popolni za lahkotne pomladne krožnike. Maja pa pridejo na svoj račun ljubitelji morskih specialitet, saj osrednje mesto zavzamejo kvarnerski škampi – izjemna poslastica, cenjena zaradi svoje nežne arome in nepogrešljive teksture. Oba hotela gostom ponujata svežo, lokalno kulinariko, ki z najboljšimi sezonskimi sestavinami in ustvarjalnostjo kuharskih mojstrov združuje okus, tradicijo in navdih pomladi.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Hotel Ambasador – sodobna oaza razkošja

Hotel Ambasador s petimi zvezdicami ponuja razkošno zatočišče s pogledom na brezmejno modrino Jadrana. Navdušuje z dovršeno notranjostjo, vrhunsko storitvijo in razširjeno wellness ponudbo. Gostje se lahko prepustijo izbranim tretmajem spa, zaplavajo v notranjem ali zunanjem bazenu ali pa preprosto uživajo v tišini, ki jo prekinja le šepet morja.

Hotel Ambasador Foto: Liburnia Hotels & Villas

Hotel Palace Bellevue – brezčasna eleganca

Za ljubitelje klasične lepote je Hotel Palace Bellevue prava izbira. Njegova mogočna secesijska arhitektura, bogata zgodovina in romantično vzdušje ustvarjajo edinstveno kuliso za pomladni oddih. Tukaj se čas ustavi – zato, da lahko resnično prisluhnete sebi in uživate v vsakem trenutku.

Hotel Palace Bellevue Foto: Liburnia Hotels & Villas

Wellness & Gourmet doživetje za vse čute

Pomlad je čas novih začetkov, sveže energije in nežnih razvajanj. Izberite paket Wellness & Gourmet in si podarite doživetje, ki bo regeneriralo vaše telo in navdušilo vaše čute. Čaka vas pomladna simfonija okusov, vonjev in občutkov, ki jih premore le Opatija.

Paket vključuje:

dostop do notranjih bazenov z ogrevano morsko vodo,

uporabo območja spa s savnami,

pomirjujočo masažo z regionalnimi dišavami, navdihnjenimi s kvarnersko obalo,

posebno trihodno kosilo s sezonskimi in lokalnimi sestavinami

in še mnogo več.

Izberite Hotel Ambasador ali Hotel Palace Bellevue za edinstveno Wellness & Gourmet izkušnjo in pohitite z rezervacijami za to pomlad.

