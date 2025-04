Ali lahko umetna inteligenca pomaga pri odkrivanju najboljšega zdravljenja za težke bolezni, ki so danes še vedno neozdravljive? Doktor morske biologije Rafael Rosengarten je prepričan, da lahko, in na primeru ameriško-slovenskega visokotehnološkega podjetja, ki ga vodi, in njihovega napredka nazorno kaže, da ima prav.

Rakasta obolenja so še vedno med največjimi morilci – v Sloveniji predstavljajo drugi najpogostejši vzrok smrti. Obvladovanje vseh različnih rakastih obolenj kljub nespornemu napredku v medicini še vedno predstavlja nerešljiv javnozdravstveni izziv, ki ga Slovenija med drugim naslavlja z različnimi preventivnimi programi zgodnjega odkrivanja, kar lahko bistveno zmanjša neugodne statistike komaj 58-odstotnega preživetja bolnikov z rakom.

Ni enotnega pristopa in zdravljenja za vse vrste rakov, ker so ti med seboj zelo različni, opozarja soustanovitelj družbe Genialis, ki na krilih umetne inteligence razvija nove pristope za obvladovanje teh težkih bolezni.

"Naš končni cilj je natančna medicina – izbira najboljših načinov zdravljenja za posameznega bolnika, ki temelji na personalizirani analizi podatkov." Foto: STF

Dr. Rafael Rosengarten je po doktoratu iz morske biologije na univerzi Yale in postdoktorskem študiju na raziskovalnih ustanovah v Kaliforniji in Teksasu združil moči s strokovnjakom umetne inteligence in pred desetimi leti ustanovil visokotehnološko podjetje Genialis, ki ga od leta 2018 tudi vodi. Družba, ki deluje v ZDA in Sloveniji, je pod njegovim vodstvom zbrala več kot 12 milijonov evrov zasebnih naložb in tudi z dosežki slovenskih znanstvenikov napreduje na poti do uresničitve svojega poslanstva.

Kaj je namen vaših raziskav in vsega dela, ki ga opravljate?

Razvijamo orodja za izboljšanje uspešnosti zdravljenja bolnikov z rakom.

Kaj pa končni cilj? Zdravilo, nov način zdravljenja, kaj drugega?

Natančna medicina – izbira najboljših možnih načinov zdravljenja za posameznega bolnika, ki temelji na personalizirani analizi podatkov o biološkem ozadju bolezni vsakega pacienta.

"Razvijamo orodja za izboljšanje uspešnosti zdravljenja bolnikov z rakom." Foto: STF

Kako vam umetna inteligenca pomaga pri tem?

Pri svojem delu uporabljamo različne oblike umetne inteligence, ker ta predstavlja temelj vseh naših proizvodov. Z njo lahko razberemo kompleksne biološke informacije in napovedujemo odziv bolnika na zdravljenje in tudi druge klinične izide.

Česa ne bi mogli brez nje?

Brez umetne inteligence ne bi mogli zanesljivo napovedovati ali razumeti zapletenega biološkega ozadja posameznikovih tumorjev.

Ali smo dovolj daleč, da bi napovedali, kdaj bomo lahko zanesljivo zdravili raka?

Ne.

"Brez umetne inteligence ne bi mogli zanesljivo napovedovati ali razumeti zapletenega biološkega ozadja posameznikovih tumorjev." Foto: Shutterstock

Zakaj?

Rak ni ena bolezen, ampak ogromen spekter zelo različnih bolezni. Nekatere oblike raka so morda ozdravljive, druge ne. Vseeno si lahko predstavljamo svet, recimo čez deset let, ko bo večino oblik raka mogoče zanesljivo zdraviti – in bodo zato postale kronične bolezni, ne pa smrtna obsodba.

Zakaj je vaš pristop drugačen in boljši od drugih, ki imajo primerljivo poslanstvo?

Naša konkurenčna prednost izhaja iz kombinacije konceptualnega pristopa, lastne tehnologije in specifične vrste podatkov, ki jih uporabljamo.

Ali lahko to opišete malo podrobneje?

Naš pristop temelji na razvoju modelov umetne inteligence, ki zajemajo temeljno biologijo raka. Z njimi gradimo napovedne algoritme, ki podajajo informacije o najboljšem načinu zdravljenja. Ta dodatni korak – modeliranje biologije – se v praksi izkaže kot učinkovitejši od klasičnih pristopov, ki so na prvi pogled morda videti neposrednejši.

"Naša konkurenčna prednost izhaja iz kombinacije konceptualnega pristopa, lastne tehnologije in specifične vrste podatkov, ki jih uporabljamo." Foto: STF

Omenili ste tudi lastno tehnologijo …

Da, razvili smo edinstveno tehnologijo. Naše ogrodje in pogonski sklop predstavlja programska oprema Genialis Expressions, ki jo uporabljamo in tudi ponujamo strankam za obdelavo podatkov iz sekvenciranja nove generacije. Ti podatki se nato zberejo na enem mestu in dopolnijo s kliničnimi ali eksperimentalnimi metapodatki.

Kako to deluje?

Motor naše programske opreme je Genialis Supermodel – temeljni model, ki smo ga učili na več kot milijardi podatkovnih točk, pridobljenih iz skoraj milijona vzorcev RNK-sekvenciranja. Supermodel deluje tako, da najprej uskladi nove podatke, nato pa razvršča posamezen vzorec, to je običajno biopsija pacientovega tumorja, na podlagi približno 150 skrbno izbranih biomodulov. Vsak biomodul je algoritem umetne inteligence, ki predstavlja terapevtsko pomemben vidik biologije raka.

Kaj je pravzaprav vaš izdelek?

Na pravkar opisan način razvijamo napovedne algoritme za posamezne paciente, ki jih ponujamo kot komercialne produkte. To so algoritmi umetne inteligence, v katere vnesemo podmnožico ocen biomodulov, kot rezultat pa nato podajo verjetnost odziva na določeno terapijo.

"Supermodel deluje tako, da najprej uskladi nove podatke, nato pa razvršča posamezen vzorec, to je običajno biopsija pacientovega tumorja, na podlagi približno 150 skrbno izbranih biomodulov." (Fotografija je simbolična.) Foto: Shutterstock

Pri tem so zagotovo pomembni kakovostni podatki. Kateri so za vas najvrednejši?

Naša najljubša vrsta podatkov so rezultati sekvenciranja RNK (ribonukleinske kisline). Ta molekula po našem mnenju združuje najboljše iz obeh svetov — odraža genetiko vzorca, torej kaj je mogoče, hkrati pa tudi fenotip oziroma dejansko stanje bolezni v realnem času, torej kaj se dogaja. Podatki sekvenciranja RNK so visoko dimenzionalni, bogati z informacijami, poleg tega pa je danes sekvenciranje tudi cenovno dostopnejše in razširjeno po vsem svetu.

Doktorirali ste iz morske biologije, ki je precej drugačna od tega, kar zdaj delate …

Morski biolog sem od sedmega leta naprej in še vedno obožujem morske živali. Bil sem tudi urednik knjige o planktonu, ki jo je napisal moj stric in znanstveni mentor, Christian Sardet Formalno pa se z morsko biologijo nisem ukvarjal že več kot 15 let. Že med doktoratom v obdobju med 2004 in 2010 sem se bolj posvečal genomom morskih organizmov kot pa samim živalim.

Kako se vaša izobrazba ujema z vašim zdajšnjim delom?

Ne glede na mojo poklicno pot je ena stvar vedno prisotna: zavedanje, da je pot pomembnejša od cilja. Znanstvenike žene radovednost – in najboljši so tisti, ki si ji upajo slediti, kamorkoli jih že pelje. Zame se to danes odraža v mojem delu, kjer raziskujemo in razvijamo napredne tehnologije ter premikamo meje mogočega. Moj glavni motiv ni neki vnaprej določen uspeh, ampak želja, da bi ustvarili odlično delovno okolje s skupino izjemnih ljudi, ki jih povezuje skupno poslanstvo in imajo prostor, da so kar se da radovedni.

"Ne glede na mojo poklicno pot je ena stvar vedno prisotna: zavedanje, da je pot pomembnejša od cilja. Znanstvenike žene radovednost – in najboljši so tisti, ki si ji upajo slediti, kamorkoli jih že pelje." Foto: STF

Kdo bodo vaše stranke, vaši odjemalci? Farmacevtske družbe, zdravniki, bolnišnici, nekdo drug?

Vsi našteti. Večina naših dozdajšnjih poslovnih sodelovanj je bila in bo s farmacevtskimi podjetji. V zadnjem času pa vse več sodelujemo tudi z razvijalci diagnostičnih testov – kar je povsem naravno, glede na to, katere težave naši algoritmi rešujejo. Širimo tudi mrežo kliničnih partnerjev po vsem svetu: od Bolnišnice Golnik v Sloveniji do Academie Sinica v Tajpeju, od Sidra Medicine v Katarju do Moffitt Cancer Centra v Tampi na Floridi.

Pomemben del vašega poslovanja je v Sloveniji. Zakaj Slovenija?

Podjetje je bilo ustanovljeno v Sloveniji. Prvotni "trije mušketirji" so začeli z jedrom intelektualne lastnine, ki je izhajalo iz laboratorija BioLab na Univerzi v Ljubljani. Prof. dr. Blaž Zupan, ki tam poučuje, ostaja pomemben svetovalec podjetja. Leta 2014 je eden od soustanoviteljev, dr. Miha Štajdohar, odšel na Baylor College of Medicine v Houston, Teksas, da bi raziskal, katere težave bi Genialis lahko reševal s svojo tehnologijo – povezavo je vzpostavil prav dr. Zupan.

Kako ste vi prišli v to zgodbo?

Sam sem bil takrat postdoktorski raziskovalec na Baylorju. Z Mihom sva sodelovala približno leto dni, preden sem se uradno pridružil podjetju leta 2015. Po še enem letu se je Miha vrnil domov v Ljubljano, kjer smo že imeli ekipo programerjev, podatkovnih znanstvenikov in drugih sodelavcev. Zaradi ženine službe smo se kot družina pogosto selili, zato smo se odločili, da bomo gradili ekipo okoli Miha v Sloveniji.

"Večina naših dozdajšnjih poslovnih sodelovanj je bila in bo s farmacevtskimi podjetji. V zadnjem času pa vse več sodelujemo tudi z razvijalci diagnostičnih testov – kar je povsem naravno, glede na to, katere težave naši algoritmi rešujejo." Foto: STF

Koliko zaposlenih iz družbe Genialis je v Sloveniji, koliko pa v ZDA?

Danes je približno tri četrtine naših zaposlenih v Sloveniji, preostali pa delajo v Bostonu ali na daljavo drugod po Severni Ameriki.

Kakšen je profil vaših zaposlenih?

Imamo izjemno širok nabor znanja in izkušenj. Med našimi 35 zaposlenimi je približno deset doktorjev znanosti – s področij biologije, računalništva in vse vmes – ter dva zdravnika z doktoratom, ki sta prej delovala v klinični praksi. Veliko sodelavcev ima tudi magisterije iz področij od matematike do mikrobiologije. Imamo tudi oddelke za finance, skladnost, oblikovanje in drugo. Poslovanje je kompleksno, ekipa pa je prava mešanica ljudi, kar je res nekaj posebnega.

Kako se glede znanja in strokovnosti vaši slovenski sodelavci primerjajo z ameriškimi?

Glavna razlika, ki jo opažam, je, da je v Sloveniji manj znanstvenikov z neposrednimi izkušnjami v biotehnologiji in farmaciji.

Kaj so prednosti registriranja družbe v ZDA? Zakaj ocenjujete, da je ne bi bilo primerno registrirati v Sloveniji?

Naša korporativna struktura temelji na ameriškem matičnem podjetju Genialis, Inc., ki ima v stoodstotni lasti slovensko hčerinsko podjetje Genialis d. o. o. Matično podjetje v ZDA imamo iz več razlogov — med drugim zaradi zahtev vlagateljev tveganega kapitala, pa tudi zaradi daljše tradicije sodne prakse in pravne urejenosti na področju korporativnih zadev.