So se napovedi Gursa v prvih mesecih leta 2025 izkazale za pravilne? "Ravno obratno. Zato me čudi, da Gurs to ponavlja. Cene rastejo že zadnjih pet ali šest let. In cene bodo še rasle. V lanskem letu je bila rast skoraj desetodstotna. V letošnjem letu pa menim, da so se cene že do danes dvignile za nekaj odstotkov," pogovor o napovedih Gursa in o dogajanju na nepremičninskem trgu v prvih mesecih 2025 začne direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar.

"Ob upadanju števila transakcij ter rekordnih cenah nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo se zdi, da smo v samem vrhu nepremičninskega cikla in postopoma prehajamo v fazo upočasnitve oziroma ohlajanja trga na ravni celotne države." To so med drugim zapisali v letnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu pri geodetski upravi (Gurs).

Pri Gursu za letošnje leto pričakujejo nadaljnje zmanjševanje števila nepremičninskih transakcij. "Če se bo trend upadanja števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami nadaljeval z enako intenziteto tudi v letu 2025, bi lahko v prihodnjem obdobju govorili o novi krizi nepremičninskega trga," menijo pri Gursu in dodajajo, da se bo visoka rast cen stanovanjskih nepremičnin v letošnjem letu nekoliko umirila, pri čemer lahko ponekod, predvsem na sekundarnem trgu, pride do stagnacije ali celo rahlega upada cen stanovanj.

To pravijo pri Gursu. Kaj pa se je dogajalo na nepremičninskem trgu v prvem letošnjem četrtletju? Odgovor smo poskušali najti med nepremičninskimi posredniki na dogodku Golden Key v Ljubljani, ki ga je organizirala nepremičninska agencija Century 21.

"Tudi letos bo rast cen tudi okoli desetodstotna"

So se napovedi Gursa v prvih mesecih izkazale za pravilne? "Ravno obratno. Zato me čudi, da Gurs to ponavlja. Cene rastejo že zadnjih pet ali šest let. In cene bodo še rasle. V lanskem letu je bila rast skoraj desetodstotna. V letošnjem letu pa menim, da so se cene že do danes dvignile za nekaj odstotkov," pogovor o napovedih Gursa in o dogajanju na nepremičninskem trgu v prvih mesecih 2025 začne direktor nepremičninske agencije Century 21 Dušan Lazar.

"Menim, da bo tudi letos rast cen nepremičnin okoli desetodstotna. In cene bodo najverjetneje rasle še naprej. V Sloveniji veliko premalo gradimo glede na potrebe prebivalstva," opozarja Lazar. "Cene nepremičnin bodo rasle tudi v prihodnjih letih. Morda ne za deset odstotkov vsako leto. Tudi če pogledamo dogajanje na tujih trgih nepremičnin, vidimo, da so bile črne napovedi pretirane," meni Lazar.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Znakov za to ni

So se napovedi Gursa v prvih mesecih izkazale za pravilne? "Da bi tako kot Gurs napovedoval, da se bodo cene zaradi padanja prometa znižale, tega si ne bi upal napovedati. Ker ne vidim nobenih znakov za to," meni direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič. "Teoretično se cene lahko znižajo, če se bo zgodilo kaj takega, kar bo vplivalo na cene. Torej če se bi se bistveno povečala ponudba nepremičnin na trgu ali pa če bi se bistveno zmanjšalo povpraševanje," dodaja Udovič.

"V tem trenutku pa res ne vidim bistvenega razloga, da bi to napovedoval," poudarja Udovič. Po njegovih besedah bi morda lahko na dogajanje vplival nepremičninski davek.

Vendar Udovič poudarja, da je dogajanje na trgu odvisno predvsem od kupcev. "Kolega iz tujine je preteklo leto na posvetu GZS lepo dejal, da si nižje cene želijo vsi kupci, dokler ne kupijo nepremičnine. Potem si pa želijo, da bi šle cene gor," opozarja Udovič. Zagotovo – tako sogovornik – so določene skupine ljudi, predvsem mladi, v težkem položaju glede nakupa doma. Predvsem v Ljubljani. "Vendar je treba iskati tudi zunaj Ljubljane," meni Udovič.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

"Ali imajo tokrat prav? Menim, da še ne."

"Gurs razveseljuje pogosteje kot Božiček. Z vsakim poročilom nam povedo, da je trg res dosegel vrh in da transakcije padajo. To zadnje je sicer res. Hkrati pa pri Gursu povedo, da cene res še malo rastejo. Vendar vsakič povedo, da smo dosegli vrh pri cenah in da pričakujejo ohlajanje," poročila Gursa komentira direktorica nepremičninske agencije Nepremičnine plus Vesna Levstek.

"Ali imajo tokrat prav? Menim, da še ne. Ker kupna moč ne pada, obrestne mere so vse nižje, ker je premalo ponudbe, povpraševanja pa še veliko," še poudarja Levstek.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Depoziti prebivalstva na bankah kažejo, da smo Slovenci še kar bogati

So se napovedi Gursa v prvih mesecih izkazale za pravilne? "Ne bi se strinjal z napovedjo," pogovor začne direktor nepremičninske agencije Fesst nepremičnine Thomas Krelj. Po njegovih besedah so zaradi padajočih obrestnih mer za hipotekarne kredite ter pričakovane stopnje inflacije v bližnji prihodnosti nepremičnine za veliko ljudi še vedno dobra naložba. "Še posebno to velja za nepremičnine, ki lastnikom prinašajo prihodke iz najema," poudari Krelj.

"Depoziti prebivalstva na bankah kažejo, da smo Slovenci še kar bogati. In ljudje, ki bodo želeli zaradi inflacije poskrbeti, da njihov denar obdrži vrednost, bodo vložili tudi v stanovanja," opozori Krelj.

Celotno izjavo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.