Odkrijte priložnosti za rast podjetja s SPIRIT Slovenija

Javna agencija SPIRIT Slovenija ponuja podporo podjetjem v vseh fazah razvoja. S širokim naborom programov, svetovanj in izobraževanj vam omogoča hitrejše premagovanje izzivov ter izkoriščanje poslovnih priložnosti doma in v tujini.

Podjetniško svetovanje in izobraževanja

Slovenske poslovne točke SPOT Svetovanje, ki delujejo v 12 krajih po Sloveniji, zagotavljajo strokovno podporo pri ključnih poslovnih procesih – od priprave poslovnih načrtov in marketinga do vodenja podjetja, pravnih vprašanj in pridobivanja državnih spodbud.

Za posebne izzive so na voljo specializirane storitve: Nacionalna točka za prenos lastništva družinskim podjetjem svetuje pri prehodu na mlajše generacije, program ABC podjetništva uvaja začetnike v podjetniške vode, program Vodenje izvoznega poslovanja (ITM) pa razvija kompetence za uspešno nastopanje na tujih trgih.

Zagonska podjetja lahko izkoristijo svetovanje in mentoriranje v podporo njihovemu preboju na trg.

Več o programih za podjetnike: www.podjetniski-portal.si/programi.

Prodor na tuje trge

Internacionalizacija je ključna za rast slovenskih podjetij, zato SPIRIT Slovenija zagotavlja celovito podporo za nastop na tujih trgih. Portal Izvozno okno (www.izvoznookno.si) nudi dragocene informacije o izvoznem poslovanju, priložnostih in poslovnem okolju na 52 trgih po svetu.

Za neposredno navezovanje stikov s potencialnimi partnerji so na voljo sektorske gospodarske delegacije, dogodki B2B, forumi in skupinski sejemski nastopi v tujini. SPIRIT Slovenija sofinancira tudi mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki pomagajo slovenskim podjetjem pri vstopu na lokalne trge.

Mreženje in povezovanje

Agencija prireja specializirane dogodke – od mreženj za podjetnice do konferenc o trajnosti in krožnem gospodarstvu. Posebej odmevni so dogodki ob robu mednarodnih športnih prireditev, ki združujejo poslovno promocijo z globalnim dosegom.

Najpomembnejše informacije – neposredno v vaš e-nabiralnik

V dinamičnem poslovnem okolju so informacije ključ do uspeha. Moj spletni priročnik, brezplačen tedenski e-novičnik, prinaša aktualne novice, razpise, uspešne podjetniške zgodbe in strokovne nasvete, prilagojene potrebam mikro, malih in srednjih podjetij. Naročite se še danes in bodite seznanjeni s številnimi priložnostmi, ki so na voljo.

Vsi tisti, ki vas zanimajo informacije o mednarodnem trgovanju, sejmih, gospodarskih delegacijah in drugih dogodkih v tujini, se naročite na novičnik E-info.

www.spiritslovenia.si. Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je ključni izvajalec nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Več informacij je na voljo na spletni strani

Naročnik oglasnega sporočila je SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA.